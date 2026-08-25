Mercado de Valores A sessão de ontem em Wall Street terminou com resultados mistos, tendo o Dow Jones sido o único índice importante dos EUA a manter-se em território positivo, fechando com uma subida de quase 0,3%.

Os restantes índices de referência registaram perdas, uma vez que o S&P 500 caiu 0,3%, enquanto o Nasdaq, com forte presença do setor tecnológico, encerrou a sessão com uma descida de 0,8%.

Foram registadas fortes vendas nos setores dos semicondutores e dos chips de memória, onde a Nvidia, a Intel e a AMD caíram, cada uma, quase 3%, enquanto a Micron e a Sandisk perderam cerca de 6%.

A pressão sobre o setor tecnológico surge apenas dois dias antes da divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, o que constituirá um teste decisivo para sustentar as elevadas expectativas em torno das empresas relacionadas com a IA.

Os mercados bolsistas asiáticos abriram inicialmente em baixa, acompanhando o clima de desânimo de Wall Street e a pressão sobre o setor tecnológico.

Durante as negociações, vários mercados asiáticos conseguiram recuperar as perdas, levando o Nikkei japonês a território positivo, enquanto o KOSPI sul-coreano recuperou quase totalmente as quedas anteriores, e o ASX 200 australiano registou ganhos.

A pressão inicial sobre os mercados atenuou-se significativamente, embora as bolsas de valores de Hong Kong, da Índia e de partes do Sudeste Asiático tenham permanecido em baixa. Geopolítica e Política Comercial Donald Trump está a intensificar drasticamente a guerra comercial com o Canadá na sequência do colapso das negociações comerciais, visando o primeiro-ministro Mark Carney e sugerindo que o Canadá precisa de «entrar na linha».

Prevê-se que o golpe mais duro seja uma tarifa de 50% sobre automóveis, camiões e peças automóveis canadianas a partir de 1 de janeiro de 2027.

Esta medida poderá prejudicar gravemente a indústria automóvel canadiana, ao mesmo tempo que aumenta os custos de produção nos EUA devido às cadeias de abastecimento altamente integradas.

O Canadá promete uma resposta firme, com o primeiro-ministro Carney a anunciar tarifas de retaliação.

Doug Ford sugeriu que Ottawa poderia utilizar as exportações de energia e de matérias-primas essenciais como moeda de troca, incluindo eletricidade, níquel, urânio e potassa.

Isto agrava o risco de novos atritos entre duas economias profundamente interligadas e coloca pressão sobre as empresas e os consumidores de ambos os lados da fronteira.

Os EUA estão a lançar uma ampla campanha destinada a isolar o Irão do sistema financeiro global, com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, a anunciar sanções que visam o comércio de petróleo, o transporte marítimo, o ouro, a tecnologia, a aviação e as criptomoedas.

Bessent alertou que os países que realizam negócios com o Irão correm o risco de serem eles próprios alvo de sanções dos EUA, sublinhando que ninguém, incluindo a China, está isento.

Washington adiou, por enquanto, as sanções secundárias contra os principais bancos chineses, oferecendo aos parceiros do Irão tempo para reduzirem a cooperação, uma vez que a China continua a ser um comprador fundamental de crude iraniano.

O objetivo dos EUA é cortar as principais fontes de receita de Teerão e forçar o isolamento económico, o que, simultaneamente, aumenta o risco de atritos no mercado petrolífero e de deterioração das relações entre os EUA e a China. Macroeconomia e Política Monetária As atas do RBA revelam que a decisão de agosto de manter as taxas de juro em 4,35% não foi uma mera formalidade.

Os membros do banco central australiano debateram ativamente um aumento preventivo das taxas de juro de 25 pontos base, invocando a inflação persistentemente elevada e o risco de uma nova aceleração.

Em última análise, prevaleceu o argumento de que o aperto monetário anterior está a arrefecer suficientemente a economia, enquanto um mercado de trabalho mais fraco e sinais de abrandamento dão ao RBA tempo para acompanhar os dados que forem surgindo, embora a porta permaneça aberta para um futuro aumento das taxas de juro.

O Japão está a considerar incentivos fiscais para investidores de retalho que adquiram Obrigações do Estado Japonês (JGBs) com o objetivo de aumentar a participação das famílias nacionais no financiamento da dívida soberana.

A Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, referiu que os pormenores do programa ainda não foram finalizados, mas o objetivo principal é incentivar as famílias a intensificar o seu envolvimento no mercado obrigacionista japonês. Matérias-primas e metais preciosos Os metais preciosos enfrentam pressão descendente, levando os preços do ouro a registar uma ligeira descida e a recuar para abaixo do nível dos 4 700 dólares.

A prata registou uma retração mais acentuada do que o ouro, caindo cerca de 1,3% e caindo abaixo dos 68 dólares. Criptomoedas Um otimismo significativamente mais forte está a instalar-se em todo o setor dos ativos digitais, revelando uma clara recuperação nos mercados de criptomoedas.

A Bitcoin ultrapassou a marca dos 80 000 dólares pela primeira vez em três meses, confirmando uma melhoria no apetite pelo risco e um regresso da procura no mercado.

A Ethereum mantém a sua dinâmica de subida, com os preços a testarem atualmente o nível dos 2 950 dólares.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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