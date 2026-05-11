🌍 Geopolítica: Irão/Ormuz Trump rejeitou a resposta do Irão à proposta de paz, classificando-a de «TOTALMENTE INACEITÁVEL» numa publicação no Truth Social. O Irão, através do Paquistão, apresentou uma contraproposta baseada num plano de três fases que exige que os EUA, antes mesmo de se iniciar qualquer negociação sobre armas nucleares, ponham fim ao bloqueio naval, restabeleçam as exportações de petróleo iraniano, levantem as sanções, descongelem os ativos, reconheçam a soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz e tratem o cessar-fogo no Líbano como uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Washington assume a posição oposta: concessões nucleares primeiro, tudo o resto depois.



O Irão, através do Paquistão, apresentou uma contraproposta baseada num plano de três fases que exige que os EUA, antes mesmo de se iniciar qualquer negociação sobre armas nucleares, ponham fim ao bloqueio naval, restabeleçam as exportações de petróleo iraniano, levantem as sanções, descongelem os ativos, reconheçam a soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz e tratem o cessar-fogo no Líbano como uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Washington assume a posição oposta: concessões nucleares primeiro, tudo o resto depois. O Irão rejeitou a reação de Trump como sendo completamente irrelevante. Uma fonte citada pelo meio de comunicação estatal Tasnim afirmou que a insatisfação de Trump era «naturalmente melhor», sugerindo que Teerão não tem qualquer intenção de suavizar as suas exigências face à pressão pública. Os meios de comunicação estatais iranianos também enfatizaram a reivindicação do país à soberania sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça de um colapso total das negociações aumentou significativamente.



Uma fonte citada pelo meio de comunicação estatal Tasnim afirmou que a insatisfação de Trump era «naturalmente melhor», sugerindo que Teerão não tem qualquer intenção de suavizar as suas exigências face à pressão pública. Os meios de comunicação estatais iranianos também enfatizaram a reivindicação do país à soberania sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça de um colapso total das negociações aumentou significativamente. Israel e os EUA estão a intensificar a sua retórica relativamente à infraestrutura nuclear do Irão. O primeiro-ministro Netanyahu confirmou que a eliminação do material nuclear do Irão continua a ser uma prioridade militar ativa, enquanto relatos não confirmados sugerem que Trump informou pessoalmente Netanyahu da sua intenção de atacar instalações nucleares iranianas. Nenhuma destas alegações foi verificada de forma independente, mas a sua circulação reforça a narrativa de um conflito em escalada. 🏛️ A economia global Os dados da inflação chinesa em abril excederam significativamente as previsões, pondo fim a 41 meses de deflação. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 2,8% em termos homólogos, o valor mais elevado desde julho de 2022 e bem acima da previsão consensual de 1,6%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) situou-se em 1,2% em termos homólogos, contra uma previsão de 0,9%. A força motriz são os custos energéticos desencadeados pela guerra no Irão: os preços do petróleo, do gás e dos metais não ferrosos estão a atingir máximos históricos nos mercados grossistas chineses.



O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 2,8% em termos homólogos, o valor mais elevado desde julho de 2022 e bem acima da previsão consensual de 1,6%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) situou-se em 1,2% em termos homólogos, contra uma previsão de 0,9%. A força motriz são os custos energéticos desencadeados pela guerra no Irão: os preços do petróleo, do gás e dos metais não ferrosos estão a atingir máximos históricos nos mercados grossistas chineses. A inflação induzida pelos custos na China é uma má notícia para o Banco Popular da China (PBOC) e para as cadeias de abastecimento globais. O índice de preços de compra subiu 3,5%, criando a maior diferença em relação aos preços de venda desde agosto de 2024, as margens dos fabricantes estão a ser comprimidas. Trata-se de inflação induzida pelos custos, e não de inflação impulsionada pela procura, o que reduz significativamente a margem para uma flexibilização monetária agressiva por parte do PBOC, com a qual os investidores contavam. Ao mesmo tempo, aumenta o risco global de estagflação, dado que a China é a maior fábrica do mundo.



O índice de preços de compra subiu 3,5%, criando a maior diferença em relação aos preços de venda desde agosto de 2024, as margens dos fabricantes estão a ser comprimidas. Trata-se de inflação induzida pelos custos, e não de inflação impulsionada pela procura, o que reduz significativamente a margem para uma flexibilização monetária agressiva por parte do PBOC, com a qual os investidores contavam. Ao mesmo tempo, aumenta o risco global de estagflação, dado que a China é a maior fábrica do mundo. A PIMCO acredita que o choque petrolífero associado ao Irão excluiu a possibilidade de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal, e os aumentos das taxas estão novamente em cima da mesa. Os preços mais elevados do petróleo estão a alimentar a inflação nos EUA, o que reforça a política monetária restritiva. Este é um contexto importante para as avaliações globais de ativos no seu conjunto esta semana.



Os preços mais elevados do petróleo estão a alimentar a inflação nos EUA, o que reforça a política monetária restritiva. Este é um contexto importante para as avaliações globais de ativos no seu conjunto esta semana. Principais dados macroeconómicos dos EUA esta semana: inflação do IPC e vendas a retalho, além da cimeira Trump–Xi em Pequim. Pequim confirmou a visita de Trump à China de 13 a 15 de maio, a convite de Xi Jinping. O encontro assume um significado acrescido, dado o papel central do conflito com o Irão nos riscos energéticos globais. ⛽ Matérias-primas: petróleo e gás Os preços do petróleo iniciaram a semana com uma subida significativa, em resposta ao impasse diplomático entre os EUA e o Irão. O WTI registou uma subida superior a 5%. A Arábia Saudita (Aramco) alertou que, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto imediatamente, levaria meses até que os mercados voltassem ao normal, o prémio de risco é, portanto, estrutural e não temporário.



O WTI registou uma subida superior a 5%. A Arábia Saudita (Aramco) alertou que, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto imediatamente, levaria meses até que os mercados voltassem ao normal, o prémio de risco é, portanto, estrutural e não temporário. O Reino Unido e a França estão a convocar uma reunião de ministros da Defesa de 40 países na terça-feira para discutir o restabelecimento da navegação através do Estreito de Ormuz. A França destacou o porta-aviões de propulsão nuclear Charles de Gaulle, enquanto o Reino Unido enviou o contratorpedeiro HMS Dragon. O Irão advertiu que qualquer navio de guerra estrangeiro enfrentará uma «resposta imediata e decisiva». Macron salientou que a França nunca planeou uma operação no interior do estreito e que a missão seria coordenada com o Irão, levantando questões sobre o âmbito real e a eficácia da missão planeada. 🌏Mercados asiáticos A sessão asiática terminou com resultados mistos. O Nikkei 225 subiu cerca de +0,9%; o ASX 200 (-0,8%) ficou sob pressão devido aos riscos globais.



O Nikkei 225 subiu cerca de +0,9%; o ASX 200 (-0,8%) ficou sob pressão devido aos riscos globais. O KOSPI é a estrela da sessão asiática, com uma subida superior a 4-5%, atingindo novos máximos históricos. A força motriz é o setor tecnológico (semicondutores: Samsung, SK Hynix). A Bolsa da Coreia acionou um «sidecar» (uma suspensão de 5 minutos da negociação algorítmica) na sequência de uma subida de 5% nos contratos de futuros do KOSPI 200. As revisões do consenso do EPS para 2026 atingiram +265% desde o início do ano para o mercado no seu conjunto e +42% excluindo a Samsung e a SK Hynix. 💱 Moedas (Forex) O dólar americano valorizou-se no início da semana, impulsionado pela subida dos preços do petróleo e pelo aumento da aversão ao risco na sequência da rejeição, por parte de Trump, da proposta do Irão. O USDIDX (DXY) registou uma subida de cerca de +0,25%, enquanto o USDJPY se aproxima dos 157. Entre as moedas de maior risco, verifica-se uma abertura claramente negativa: INR (-0,8%), THB (-0,8%), HUF (-0,8%), ILS (-0,5%).



O CNY (yuan) destacou-se positivamente face a outros mercados emergentes. O yuan valorizou-se até 0,2% face ao dólar, impulsionado por dados de comércio e inflação da China superiores ao esperado (exportações em alta de 14,1% em abril). No entanto, o Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de câmbio USD/CNY em 6,8467, contra as estimativas do mercado de 6,7988, um valor ligeiramente mais fraco do que o esperado, sinalizando uma gestão cautelosa da taxa de câmbio por parte do banco central. O CHF foi a moeda mais forte do G10, valorizando-se cerca de +1,6% face à SEK. 🏢 Empresas A Apollo Global Management está a considerar a venda de um fundo de crédito no valor de 3 mil milhões de dólares (segundo o WSJ), sob pressão do aumento das incumprimentos e dos pedidos de resgate. Trata-se de um sinal precoce de tensão no crédito privado, um segmento que cresceu significativamente após 2022 e que é sensível a um ambiente de taxas de juro mais elevadas e à deterioração da qualidade de crédito em condições de estagflação.



(segundo o WSJ), sob pressão do aumento das incumprimentos e dos pedidos de resgate. Trata-se de um sinal precoce de tensão no crédito privado, um segmento que cresceu significativamente após 2022 e que é sensível a um ambiente de taxas de juro mais elevadas e à deterioração da qualidade de crédito em condições de estagflação. As vendas de automóveis na China caíram pelo sétimo mês consecutivo, mas as exportações de veículos elétricos estão a disparar. Os elevados custos dos combustíveis, provocados pelo choque do Irão, estão a prejudicar a procura interna de automóveis tradicionais, ao mesmo tempo que impulsionam as exportações globais de veículos elétricos chineses, a BYD e outras marcas estão a beneficiar de uma mudança geopolítica nas preferências de compra. 📅 O que acompanhar hoje O principal fator de risco é a evolução das relações diplomáticas entre os EUA e o Irão, qualquer sinal de escalada (por exemplo, a confirmação de uma ação militar contra instalações nucleares) poderá fazer disparar os preços do petróleo e enfraquecer os mercados acionistas. Na terça-feira, realizar-se-á uma reunião de 40 ministros da Defesa no Estreito de Ormuz, daí que vale a pena estar atento às declarações.



qualquer sinal de escalada (por exemplo, a confirmação de uma ação militar contra instalações nucleares) poderá fazer disparar os preços do petróleo e enfraquecer os mercados acionistas. Na terça-feira, realizar-se-á uma reunião de 40 ministros da Defesa no Estreito de Ormuz, daí que vale a pena estar atento às declarações. Os dados do IPC dos EUA e as vendas a retalho desta semana irão moldar o discurso em torno da Reserva Federal; a PIMCO já está a sinalizar que os cortes nas taxas estão fora de questão.



desta semana irão moldar o discurso em torno da Reserva Federal; a PIMCO já está a sinalizar que os cortes nas taxas estão fora de questão. A cimeira Trump-Xi (13-15 de maio), é um potencial ponto de viragem para o comércio, as sanções e a situação no Irão; os mercados irão posicionar-se antecipadamente.



é um potencial ponto de viragem para o comércio, as sanções e a situação no Irão; os mercados irão posicionar-se antecipadamente. Os mercados europeus deverão abrir sob pressão: preços da energia mais elevados, clima de confiança global mais fraco, tensões geopolíticas, um cenário negativo para o DAX, o CAC e o Euro Stoxx 50 (futuros do EU50 -0,51%).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.