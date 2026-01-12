Resultados arrancam nos EUA; turbulência em torno da FED pressiona o dólar e impulsiona metais, energia e cripto Esta semana marca o início da temporada de resultados nos EUA.



Após um sentimento inicial negativo e reações nervosas relacionadas com a turbulência em torno do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, Wall Street está a tentar seguir em frente. Os índices conseguiram recuperar as suas perdas. O S&P 500 subiu cerca de 0,1%, o Nasdaq subiu 0,4%, enquanto o Dow Jones oscilou em torno do seu fechamento anterior.



Os mercados europeus encerraram em território positivo na sua maioria. O DAX da Alemanha subiu 0,5%, o FTSE 100 do Reino Unido ganhou pouco mais de 0,1%, assim como o IBEX 35 da Espanha, e o AEX da Holanda aumentou mais de 0,5%. O CAC 40 da França encerrou a sessão ligeiramente em baixa.



O principal evento do dia é a abertura de uma nova frente no conflito entre o presidente da FED, Jerome Powell, e o governo dos EUA. O Departamento de Justiça iniciou uma investigação sobre ele em relação a um projeto de renovação do edifício da FED, que envolve custos elevados.



O Departamento de Justiça iniciou uma investigação sobre ele em relação a um projeto de renovação do edifício da FED, que envolve custos elevados. No mercado cambial , o dólar enfraqueceu significativamente em relação a outras moedas devido à turbulência política. O EUR/USD subiu cerca de 0,3% e o GBP/USD subiu quase 0,5%.



, o dólar enfraqueceu significativamente em relação a outras moedas devido à turbulência política. O EUR/USD subiu cerca de 0,3% e o GBP/USD subiu quase 0,5%. No mercado de commodities, a onda de ganhos continua. O ouro subiu mais de 2% hoje, ultrapassando o nível de 4600 USD por onça. A prata está a valorizar ainda mais, subindo mais de 6,5% para atingir 85 USD por onça. O paládio subiu mais de 2%, sendo negociado a cerca de 1800 USD por onça, enquanto a platina subiu mais de 3%, testando o nível de 2340 USD.



No mercado de criptomoedas, o sentimento positivo é visível. O Bitcoin subiu cerca de 1,5%, aproximando-se do nível de 92.000 USD, enquanto o Ethereum está a ganhar apenas 0,3%, sendo negociado a 3110 USD.



o sentimento positivo é visível. O Bitcoin subiu cerca de 1,5%, aproximando-se do nível de 92.000 USD, enquanto o Ethereum está a ganhar apenas 0,3%, sendo negociado a 3110 USD. No mercado de energia, os contratos de gás natural estão a ter o melhor desempenho, subindo mais de 7,5%. O petróleo Brent subiu 0,7% e o WTI subiu 0,5%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.