Resumo diário: Crescimento na maioria dos mercados, metais preciosos novamente em ATH

Hoje, foram publicadas as atas da última reunião do FOMC. A maioria dos membros do FOMC acredita que, embora a inflação ainda represente um risco, pode ser necessária uma maior flexibilização da política monetária ainda este ano. O comité observa um abrandamento gradual no mercado de trabalho e enfatiza a importância de monitorizar os níveis de reservas bancárias e as condições financeiras. A política atual não é particularmente restritiva, permitindo apoiar o crescimento económico e, ao mesmo tempo, combater as pressões inflacionárias.



A sessão nos Estados Unidos foi marcada por ganhos. O Nasdaq ganhou 0,9% e o índice de pequena capitalização Russell 2000 subiu 1%. O S&P 500 teve um desempenho ligeiramente mais fraco, embora ainda sólido, subindo 0,5%, enquanto o Dow Jones limitou o seu crescimento a 0,2%. É importante ressaltar que esses ganhos ocorreram apesar da paralisação do governo dos EUA e de duas tentativas frustradas de aprovar o projeto de lei orçamentária nos últimos dias. No entanto, o evento mais significativo da sessão continua sendo a ata da reunião do FOMC, que os investidores estão analisando em busca de pistas sobre o caminho futuro da política monetária do Federal Reserve.



Os mercados acionários europeus encerraram a sessão de quarta-feira com ganhos evidentes, com quase todos os principais índices em território positivo. Houve um claro sentimento de apetite pelo risco nos mercados, visível no amplo influxo de capital. Os maiores ganhos foram registrados nos setores industrial e financeiro. O DAX subiu 0,9% e o CAC mais de 1,1%. Isso foi possível apesar de um resultado desastroso da indústria alemã, que em agosto registrou uma queda na produção de mais de 4%, significativamente abaixo das expectativas do mercado.



Um sentimento moderadamente positivo também persistiu no mercado de criptomoedas. A maioria das principais moedas terminou o dia com ganhos de um dígito. A ZCash destacou-se no mercado, com o seu preço a subir 30% durante uma única sessão. A Bitcoin terminou o dia em cerca de 123 940 USD, enquanto a Ethereum permaneceu na região de 4530 USD.



Foi um dia excelente no mercado para os investidores em metais preciosos. O ouro ultrapassou o nível de 4.040 dólares por onça, atingindo novos máximos históricos. Ganhos significativos também foram registrados pela prata, paládio e platina, que estabeleceram novos recordes históricos, refletindo o fluxo contínuo de capital para ativos considerados seguros.



No mercado de commodities energéticas, o gás natural perdeu claramente terreno. Os contratos nos EUA caíram cerca de 5%. As quedas foram impulsionadas por preocupações com a próxima temporada de aquecimento e o excesso de oferta da commodity, levando os investidores a reduzir as suas posições em antecipação a uma menor procura nas próximas semanas.



No último relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE), observou-se um aumento significativo nos stocks de petróleo bruto, o que pode sugerir uma procura mais fraca ou um aumento na produção. Ao mesmo tempo, os stocks de gasolina e destilados, como o diesel, diminuíram, o que pode indicar um aumento sazonal no consumo de combustível. Esses dados têm um impacto misto no mercado. Por um lado, o aumento dos stocks de petróleo bruto pode pesar sobre os preços das matérias-primas, enquanto a diminuição dos combustíveis prontos pode limitar esse efeito.



O UBS elevou o preço-alvo das ações da Micron de 195 para 225 dólares, mantendo a recomendação de “Comprar”. Esta decisão levou em consideração as fortes perspectivas de crescimento da procura por memórias HBM utilizadas, entre outras, em IA. Após esta notícia, o preço das ações da Micron subiu cerca de 5%.

