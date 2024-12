Resumo diário: Fed toma uma atitude mais hawkish 🗽US100 perde 1,9% com o dólar a pressionar os ativos de risco

A Reserva Federal reduz as taxas de juro em 25 pontos de base, como previsto, para 4,5%, mas, ao mesmo tempo, revê em profundidade as suas previsões macroeconómicas e indica uma abordagem mais cautelosa para as suas próximas medidas

A Fed prevê uma inflação mais elevada no próximo ano, de 2,5%, tanto para o PCE normal como para o PCE subjacente. Uma maior incerteza quanto à inflação e à descida para o objetivo (o cumprimento do objetivo passou para 2027) leva a uma avaliação mais elevada das taxas de juro no futuro. A Reserva Federal prevê dois cortes nas taxas no próximo ano, para cerca de 4%, e outros dois em 2026.

A Fed aumentou ligeiramente a sua previsão para o PIB dos EUA para 2,1%, contra 2% em setembro, e estima uma taxa de desemprego mais baixa, de 4,3% contra 4,4% anteriormente - ambas as revisões têm um tom claramente hawkish

Powell mostrou-se muito hawkish durante a conferência e indicou a necessidade de uma abordagem cautelosa em relação às taxas, dado o risco de uma retoma da inflação. Na sua opinião, poderá ser necessário mais do que 1-2 anos para atingir o objetivo de inflação

Em resposta, estamos a assistir a um reforço acentuado do dólar. O EURUSD cai mais de 1% e é negociado abaixo dos níveis 1,0400. Potencialmente, o par pode fechar hoje no seu nível mais baixo desde 2022

Os rendimentos das obrigações a 10 anos subiram para 4,5% nos EUA. Os rendimentos a 10 e 2 anos subiram 10 pontos base hoje

O mercado está agora a prever menos de dois cortes nas taxas de juro em 2025

Também se registam fortes descidas no US500. O US500 perde mais de 0,8% e está a testar a área em torno dos 5970 pontos, apagando quaisquer ganhos de dezembro. US100 e US2000 perdem mais de 1%

Entre as empresas de Wall Street, os sectores com melhor desempenho hoje foram os semicondutores (Nvidia) e os cuidados de saúde (United Health Group); as acções da Heico, um fabricante de peças e sistemas aeroespaciais e de defesa, caíram quase 10%.

O preço das ações da General Mills também teve um mau desempenho; a empresa, apesar de um relatório melhor do que o previsto, reduziu as expectativas de vendas e espera que as margens dos produtos caiam devido a extensas actividades promocionais

O ouro reverteu os ganhos anteriores e foi negociado em baixa de mais de 1,6% e testou a proximidade de US $ 2.600 por onça

Em resposta ao dólar americano mais forte, também vemos o Bitcoin recuando, perdendo 3,0% e caindo nas proximidades de 103.000. As ações da Microstrategy, no entanto, perdem menos de 2%

Os stocks de petróleo bruto caem menos de 1 milhão de brk hoje, menos do que o esperado. Ao mesmo tempo, os stocks de gasolina aumentam em 2,3 milhões de brk (acima das previsões), mas os stocks de destilados caem em 3,2 milhões de brk. No entanto, o petróleo bruto limitou os ganhos anteriores hoje e o petróleo WTI recuou abaixo dos 70 dólares por barril

A inflação medida pelo IPC do Reino Unido foi de 2,6% a/a, como esperado, recuperando de 2,3% a/a. A inflação subjacente subiu ligeiramente mais devagar para 3,5% y/y de 3,3% y/y. O GBPUSD ganhou durante a manhã, mas após a decisão da Fed, assistimos a um recuo maciço do par para o nível mais baixo desde 27 de novembro

A taxa de inflação final da Zona Euro para novembro foi de 2,2% contra 2,3% na leitura anterior; o IPC básico esteve em linha com a publicação anterior (2,7% y/y)

A volatilidade nos mercados de produtos agrícolas é limitada hoje, exceto no café e no cacau; os futuros da soja perderam quase 2%. O cacau subiu hoje quase 6% para novos máximos históricos, impulsionado pelas fracas e inferiores a outubro projeções das autoridades estatais para a época de colheita da Costa do Marfim (⠓ da produção mundial). Os mercados esperam que o país produza 1,9 milhões de toneladas de cacau na atual temporada 2024-25; isto é quase 10% inferior às projecções iniciais do governo de cerca de 2,1-2,2 milhões de toneladas em outubro.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.