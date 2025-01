Resumo diário : Ganhos por toda a Europa, pressão no petróleo, gás natural recupera (16.01.2025)

Os índices americanos estão a sofrer ligeiras correcções na sessão de hoje. O S&P 500 está em baixa de 0,2%, o Dow Jones caiu 0,3%, e o Nasdaq 100 está a perder 0,8%.

Vários bancos dos E.U. relataram fortes ganhos. O Morgan Stanley surpreendeu positivamente com receitas, rendimentos de investimento e lucros por ação melhores do que o esperado, resultando num aumento de quase 3% no preço das suas acções.

Os mercados europeus terminaram a sessão em território positivo. O CAC 40 ganhou 2%, impulsionado pelo forte desempenho das empresas do sector da moda, depois de a Richemont (proprietária da Cartier) ter apresentado números de vendas surpreendentemente fortes. O FTSE 100 do Reino Unido também registou ganhos sólidos, subindo 1,1%.

As actas da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) sugerem uma confiança crescente de que a zona euro voltará ao seu objetivo de inflação de 2% até 2025. Leituras de inflação estáveis no primeiro trimestre podem abrir caminho para a flexibilização da política monetária.

A inflação na Alemanha aumentou em dezembro, tal como esperado (2,8%, em comparação com 2,4%).

Os dados da indústria transformadora do Reino Unido ficaram aquém das expectativas. A produção industrial em novembro diminuiu 0,4% m/m (vs. previsões de 0,0% m/m; anterior: -0,6% m/m). O PIB cresceu 1,0% y/y (vs. expectativas de 1,5%; anterior: 1,1%) e aumentou 0,1% m/m (vs. previsões de 0,2%; anterior: -0,1%). A dinâmica mensal dos preços também registou uma recuperação (0,7%, face a -0,7%).

O MPC manteve hoje as taxas de juro inalteradas, com a taxa de referência a manter-se em 5,75%. Esta decisão teve pouco impacto no mercado, alinhando-se com a narrativa recente do Banco Nacional da Polónia.

As vendas a retalho nos EUA cresceram ligeiramente mais devagar do que o esperado, aumentando 0,4% m/m (vs. previsões de 0,6%; anterior: 0,7%).

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA totalizaram 217.000, ligeiramente acima do previsto (projecções: 210.000; anterior: 201.000). Estes números enfraquecem um pouco a narrativa de um mercado de trabalho significativamente mais forte nos E.U.A.

Os inventários de gás dos E.U.A. caíram menos do que o esperado. As alterações semanais de stocks mostraram um declínio de 258 mil milhões de pés cúbicos (vs. previsões de -260 mil milhões). Em resposta, os contratos de gás inicialmente caíram, mas com as previsões de frio extremo nos EUA na próxima semana, os preços subiram nas últimas horas da sessão, com os contratos agora subindo 2%.

As criptomoedas tiveram uma sessão mista. Os maiores ganhos foram observados em Ripple (+ 8.3%) e Chainlink (+ 6.75%), enquanto Bitcoin (-0.3%) e Ethereum (-3.2%) registaram perdas.

O petróleo Brent e WTI perderam 2.5% e 1.7%, respetivamente, recuando das altas de ontem em meio a especulações de que Donald Trump poderia aliviar as sanções ao petróleo russo introduzidas na segunda-feira pelo governo de Joe Biden.

No mercado cambial, o Dollar Spot Index registou uma ligeira correção (-0,08%). O iene japonês registrou a recuperação mais forte em relação ao dólar (+ 0.75%), enquanto o EUR / USD voltou a subir acima de 1.03 (+ 0.12%).

