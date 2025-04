Resumo diário: Mercados em euforia depois de Trump adiar as tarifas por 90 dias

Os mercados registaram uma volatilidade extrema , com o US500 a passar de uma queda de 4,7% na abertura para um aumento de 3,4% antes de se fixar em +7%, enquanto o US30 subiu 6% e o US100 ganhou 8%.

, com o US500 a passar de uma queda de 4,7% na abertura para um aumento de 3,4% antes de se fixar em +7%, enquanto o US30 subiu 6% e o US100 ganhou 8%. As tarifas de Trump foram oficialmente implementadas com direitos de 104% sobre os produtos chineses, 20% sobre a UE, 24% sobre o Japão, 46% sobre o Vietname e outras taxas em mais de 180 países. A China aumentou imediatamente os seus direitos aduaneiros de retaliação de 34% para 84%, com efeitos a partir de 10 de abril.

com direitos de 104% sobre os produtos chineses, 20% sobre a UE, 24% sobre o Japão, 46% sobre o Vietname e outras taxas em mais de 180 países. A China aumentou imediatamente os seus direitos aduaneiros de retaliação de 34% para 84%, com efeitos a partir de 10 de abril. A UE aprova contramedidas no valor de cerca de 20 mil milhões de euros, cuja aplicação terá início em 15 de abril. A Comissão Europeia declarou que as tarifas “podem ser suspensas a qualquer momento” se os EUA concordarem com um “resultado negociado justo e equilibrado”.

no valor de cerca de 20 mil milhões de euros, cuja aplicação terá início em 15 de abril. A Comissão Europeia declarou que as tarifas “podem ser suspensas a qualquer momento” se os EUA concordarem com um “resultado negociado justo e equilibrado”. Trump defende a estratégia buy the dip , postando “ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA COMPRAR !!!” no Truth Social, acrescentando “BE COOL! Tudo vai correr bem. Os EUA serão maiores e melhores do que nunca!"

, postando “ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA COMPRAR !!!” no Truth Social, acrescentando “BE COOL! Tudo vai correr bem. Os EUA serão maiores e melhores do que nunca!" A Nvidia obtém alívio nas exportações da China , já que o governo Trump reverteu os planos de restringir as vendas de chips H20 AI para a China depois que o CEO Jensen Huang participou de um jantar em Mar-a-Lago na semana passada. A Nvidia teria prometido novos investimentos dos EUA em centros de dados de IA em troca.

, já que o governo Trump reverteu os planos de restringir as vendas de chips H20 AI para a China depois que o CEO Jensen Huang participou de um jantar em Mar-a-Lago na semana passada. A Nvidia teria prometido novos investimentos dos EUA em centros de dados de IA em troca. A Delta Air Lines retira a orientação para o ano inteiro , pois o CEO Ed Bastian avisa que os americanos estão se comportando como se estivessem em recessão. “Se isso continuar e não conseguirmos uma resolução em breve, provavelmente acabaremos em recessão”, disse Bastian à CNBC, citando a paralisação das viagens corporativas e de lazer domésticas desde o final de fevereiro.

, pois o CEO Ed Bastian avisa que os americanos estão se comportando como se estivessem em recessão. “Se isso continuar e não conseguirmos uma resolução em breve, provavelmente acabaremos em recessão”, disse Bastian à CNBC, citando a paralisação das viagens corporativas e de lazer domésticas desde o final de fevereiro. Os executivos de Wall Street lançam o alarme da recessão , com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, a afirmar que “provavelmente” se avizinha uma recessão, enquanto Bastian, da Delta, descreveu a situação como “uma incerteza sem precedentes e desconhecida” que foi “auto-infligida”.

, com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, a afirmar que “provavelmente” se avizinha uma recessão, enquanto Bastian, da Delta, descreveu a situação como “uma incerteza sem precedentes e desconhecida” que foi “auto-infligida”. O petróleo cai para o mínimo de quatro anos , com o petróleo Brent a cair abaixo dos 60 dólares por barril e o WTI perto dos 57 dólares, atingindo níveis não vistos desde 2021. A consultora de energia Amrita Sen alertou que os preços podem ser negociados “com cinco alças, talvez até com quatro alças”, à medida que as preocupações com a demanda global aumentam.

, com o petróleo Brent a cair abaixo dos 60 dólares por barril e o WTI perto dos 57 dólares, atingindo níveis não vistos desde 2021. A consultora de energia Amrita Sen alertou que os preços podem ser negociados “com cinco alças, talvez até com quatro alças”, à medida que as preocupações com a demanda global aumentam. O Goldman Sachs alerta que os riscos de recessão não estão totalmente precificados , observando que “entre os medidores de recessão comuns, apenas o VIX está em níveis associados a picos de recessão anteriores”. Os analistas prevêem “uma grande probabilidade de continuarmos a avançar em direção a um preço de recessão total”.

, observando que “entre os medidores de recessão comuns, apenas o VIX está em níveis associados a picos de recessão anteriores”. Os analistas prevêem “uma grande probabilidade de continuarmos a avançar em direção a um preço de recessão total”. O setor de tecnologia se estabiliza na compra de mergulho , já que a Alphabet reafirmou planos de investir US $ 75 bilhões em tecnologias de IA, apesar da turbulência tarifária. A Tesla saltou mais de 4% depois que a Benchmark a adicionou à sua lista de compras, enquanto a Apple tentou quebrar uma seqüência de quatro dias de derrotas.

, já que a Alphabet reafirmou planos de investir US $ 75 bilhões em tecnologias de IA, apesar da turbulência tarifária. A Tesla saltou mais de 4% depois que a Benchmark a adicionou à sua lista de compras, enquanto a Apple tentou quebrar uma seqüência de quatro dias de derrotas. O Senado confirma Mike Huckabee como embaixador em Israel com uma votação de 52-44 em grande parte ao longo das linhas partidárias, instalando o conservador pró-Israel no cargo diplomático de alto perfil em meio à guerra de Gaza e complicado por novas tarifas dos EUA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.