Resumo diário: Oracle puxa índices para baixo, ouro testa US$ 4.000 💰

Os índices norte-americanos encerraram o dia em baixa, com a pressão de venda desencadeada por um relatório preocupante da The Information , destacando os riscos de margem no setor de IA.

, destacando os riscos de margem no setor de IA. No momento da redação deste artigo, o US500 estava em queda de 0,50% , para 6.750 pontos , o US100 caiu 0,60% , para 25.000 pontos , e o índice de pequena capitalização caiu 1,15% , para 2.472 pontos .

estava em queda de , para , o caiu , para , e o caiu , para . A Oracle caiu 5,6% após o relatório, que sugeriu que a empresa gerou apenas uma margem bruta de 14% sobre uma receita de US$ 900 milhões com o aluguel de servidores Nvidia no último trimestre — bem abaixo de sua margem típica. De acordo com o The Information , a Oracle pode ter registrado perdas de até US$ 100 milhões em alguns contratos de aluguel de chips Nvidia Blackwell .

caiu após o relatório, que sugeriu que a empresa gerou apenas uma sobre uma receita de com o aluguel de no último trimestre — bem abaixo de sua margem típica. De acordo com o , a Oracle pode ter registrado perdas de até em alguns . No âmbito macroeconómico, vários funcionários do Fed se pronunciaram ao longo do dia.

se pronunciaram ao longo do dia. Stephen Miran disse que a incerteza económica diminuiu e que o crescimento pode melhorar. O funcionário do Fed apoia duas reduções nas taxas até ao final do ano .

disse que a incerteza económica diminuiu e que o crescimento pode melhorar. O funcionário do Fed apoia . Neel Kashkari comentou que é muito cedo para avaliar o impacto total das tarifas sobre a inflação, mas observou que dados recentes mostram sintomas semelhantes aos da estagflação . Ele também apoia duas reduções adicionais de 25 pontos base este ano.

comentou que é muito cedo para avaliar o impacto total das tarifas sobre a inflação, mas observou que dados recentes mostram . Ele também apoia este ano. Raphael Bostic focou-se no impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho , observando que a IA muitas vezes apoia os trabalhadores, mas também pode substituí-los quando é lucrativo. Por enquanto, Bostic não vê grandes riscos na adoção da IA.

focou-se no , observando que a IA muitas vezes apoia os trabalhadores, mas também pode substituí-los quando é lucrativo. Por enquanto, Bostic não vê grandes riscos na adoção da IA. Mary C. Daly descreveu a IA como potencialmente transformadora e promotora da produtividade , acrescentando que não há evidências de perdas massivas de empregos .

descreveu a IA como potencialmente , acrescentando que não há . Entretanto, o Fed de Nova Iorque divulgou o seu mais recente inquérito sobre as expectativas de inflação , mostrando que, em setembro , as expectativas de curto prazo (1 ano) subiram para 3,4% e as de longo prazo (5 anos) para 3,0% , enquanto as expectativas de médio prazo (3 anos) permaneceram estáveis em 3,0% .

divulgou o seu mais recente , mostrando que, em , as expectativas de curto prazo (1 ano) subiram para e as de longo prazo (5 anos) para , enquanto as expectativas de médio prazo (3 anos) permaneceram estáveis em . O dólar americano é a moeda mais forte do G10 hoje , apesar da incerteza persistente em torno da paralisação do governo americano . Os mercados aguardam a divulgação da ata do FOMC amanhã , que pode esclarecer melhor as perspetivas do banco central antes da decisão de outubro .

é a , apesar da incerteza persistente em torno da . Os mercados aguardam a divulgação da , que pode esclarecer melhor as perspetivas do banco central antes da . O ouro ganhou 0,55% , para US$ 3.983 por onça , chegando muito perto de testar o nível de US$ 4.000 . Os preços intradiários chegaram brevemente a US$ 3.990 .

ganhou , para , chegando muito perto de testar o nível de . Os preços intradiários chegaram brevemente a . O petróleo voltou a registrar perdas após um forte início de semana, devido à decepção com o aumento menor do que o esperado da produção da OPEP+ para novembro. Embora a produção esteja a aumentar, a medida aumenta o risco de excesso de oferta nos próximos meses. O petróleo WTI está a testar US$ 65 por barril , uma queda de quase 0,4% .

voltou a registrar perdas após um forte início de semana, devido à decepção com o aumento menor do que o esperado da produção da para novembro. Embora a produção esteja a aumentar, a medida aumenta o risco de nos próximos meses. O está a testar , uma queda de quase . O mercado de criptomoedas também está a passar pela sua primeira correção mais profunda desde o final de setembro. O Bitcoin caiu 2,66% , para US$ 121.404 , o Ethereum caiu 4,15% , para US$ 4.495 , e a capitalização total do mercado de altcoins diminuiu 1,17% , para US$ 1,17 trilhão .

também está a passar pela sua primeira correção mais profunda desde o final de setembro. O caiu , para , o caiu , para , e a diminuiu , para . Durante a próxima sessão asiática, o RBNZ anunciará a sua decisão sobre as taxas. O consenso aponta para um corte de 25 pontos base, embora os mercados vejam a possibilidade de um movimento maior e esperem um tom dovish. O NZD continua a ser a terceira moeda mais fraca do G10 este ano, atrás do CAD e do USD.

