Resumo diário: Ouro e índices em baixa, dólar recupera💲

Principais conclusões .

Resumo do dia: Ouro e índices recuam de máximos históricos, dólar atinge o valor mais alto em dois meses Os índices de Wall Street estão passando por uma correção, à medida que a euforia em torno do ouro atinge um teto. O stress do mercado também é gerado pela falta de publicação de novos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego, que são cruciais do ponto de vista da tomada de decisões do Fed. O índice de pequena capitalização Russell 2000 (US2000: -0,95%) é o que mais perde, seguido pelo Nasdaq (US100: -0,7%), DJIA (US30: -0,65%) e S&P 500 (US500: -0,6%).



De acordo com o governador do Fed, Michael Barr, o banco central deve abordar os cortes nas taxas com cautela devido ao risco persistente de inflação. Barr acrescentou que a pressão sobre os preços dos serviços depende, em certa medida, das altas valorizações em Wall Street.



Apesar de um início moderadamente positivo da sessão, os índices na Europa passaram para uma posição defensiva (EU50: -0,6%). O FTSE MIB italiano (ITA40: -1,7%) foi o que mais perdeu, enquanto o FTSE 100 britânico (UK100: -0,5%), o IBX35 espanhol (SPA35: -0,5%) e o CAC40 francês (FRA40: -0,25%) registraram quedas mais moderadas. O DE40 permaneceu estável.



O mercado de metais preciosos teve uma sessão bastante volátil. Ao meio-dia, a prata atingiu um novo recorde histórico de US$ 50 por onça. No entanto, ao final do dia, o sentimento piorou significativamente, e os preços dos contratos estão passando por uma ampla correção: o ouro caiu 2%, para US$ 3.960 por onça, a platina 2,45% e o paládio 2,8%. A prata está estável em US$ 48,90 por onça.



No mercado cambial, observamos uma continuação do sentimento otimista em relação ao dólar (USDIDX: +0,6%), que atingiu o seu maior valor em dois meses. As moedas nórdicas são as mais fracas entre as moedas do G10 hoje (USDNOK: +1,1%, USDSEK: +1,2%), perdendo ainda mais valor devido à queda do petróleo. O yuan chinês é uma das poucas moedas que se valorizam em relação ao dólar (USDCNH: -0,2%). O EURUSD caiu 0,55%, para 1,156.



O enfraquecimento do apetite pelo risco não favorece o mercado de criptomoedas, com quedas observadas em quase todos os tokens. O Bitcoin caiu 2,3%, para cerca de US$ 120.600, o Ethereum caiu 4,6%, para cerca de US$ 4.320, e os tokens mais pequenos estão sob pressão ainda maior.



A Ferrari, líder no mercado de supercarros e símbolo do artesanato italiano, caiu mais de 15% hoje. Isso é consequência de resultados excepcionalmente decepcionantes e perspectivas de crescimento ainda piores. Esta é a segunda queda significativa deste tipo neste ano.



A Delta Airlines, uma das principais companhias aéreas americanas, publicou um relatório semestral muito positivo. A empresa superou as expectativas do mercado e demonstrou uma margem operacional elevada. As ações subiram mais de 4%.



A China, como parte de uma grande escalada da guerra comercial, introduziu uma série de novas restrições aos metais de terras raras. Isso sustenta as avaliações das empresas de mineração, mas pode impactar negativamente os fabricantes de microchips, eletrónica e armamento.



A perspectiva de encerramento ou redução significativa do atual conflito no Médio Oriente está a exercer pressão sobre os preços do petróleo. Os contratos do Brent e WTI caíram cerca de 1,5%.

