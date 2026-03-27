Os principais índices norte-americanos voltam a cair e o sentimento do mercado continua negativo. Os que registam as maiores quedas são o Nasdaq e o Russell, com perdas nos futuros superiores a 2%. O Dow e o S&P apresentam um desempenho ligeiramente melhor, com os seus futuros a registarem uma descida de cerca de 1,8%. O mercado continua preocupado com a situação do setor tecnológico e com a falta de perspetivas de paz no Golfo Pérsico. Muitos participantes estão atualmente a precificar um cenário de estagflação; os principais índices dos EUA encontram-se agora cerca de 10% abaixo dos seus máximos. A presidente do Fed de Filadélfia, Anna Paulson, afirmou na conferência de sexta-feira que a guerra no Irão representa um risco significativo para o crescimento económico e a inflação. Continua a verificar-se uma notável onda de vendas nas ações do setor da cibersegurança. A CrowdStrike e a Palo Alto registam quedas superiores a 5%, impulsionadas por preocupações com a concorrência das soluções de IA desenvolvidas pela Atrophic. A Universidade de Michigan divulgou os seus dados sobre as expectativas de inflação e as condições de consumo. As expectativas de inflação a curto prazo subiram acentuadamente para 3,8%, enquanto o índice de confiança dos consumidores caiu para 53,3, mantendo-se próximo de um mínimo histórico.

Registaram-se quedas moderadas na maioria dos mercados europeus. O STOXX 600 fechou com uma descida de quase 1%. Entre os principais índices, o DAX lidera as perdas, com os seus futuros a registarem uma descida de cerca de 1,6%. O FTSE 100 manteve-se relativamente bem, registando uma descida simbólica inferior a 0,1%. O grupo francês Pernod Ricard, produtor de bebidas alcoólicas, está prestes a entrar numa fusão com a Brown-Forman, fabricante do conhecido uísque «Jack Daniel’s». As ações da empresa subiram mais de 7%. A Espanha registou um abrandamento inesperado da inflação. O IPC homólogo situou-se em 3,3%, contra as expectativas de 3,7%. O Reino Unido registou uma clara melhoria na dinâmica das vendas a retalho. A queda em fevereiro foi de -0,4%, contra expectativas de -0,7%. O crescimento anual também superou as previsões, atingindo 2,5%.

Nos mercados cambiais, a libra, o iene e o franco suíço estão a enfraquecer, cada um com uma queda de cerca de 0,4% face às principais moedas. O dólar americano é o principal ganhador, subindo cerca de 0,2%/0,3% face aos principais pares de moedas.

O petróleo Brent está a regressar à zona dos 104/105 USD por barril, enquanto o WTI está a testar o nível dos 99 USD. O gás natural (NATGAS) também está a subir, com os futuros a registarem um aumento superior a 3%.

O ouro está a recuperar parte das suas perdas e subiu mais de 3% na sessão de sexta-feira, atingindo os 4.550 USD por onça, enquanto a prata limita os ganhos a 2%.

O sentimento negativo é também visível nas criptomoedas. A Bitcoin registou uma queda de 4,5%, caindo para 65 600 USD. A Ethereum registou uma queda superior a 4% e voltou a situar-se abaixo dos 2 000 USD. A Solana registou uma queda superior a 5%, atingindo os 81 USD.

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