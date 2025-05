Resumo diário: Recuperação em Wall Street estagna no final da semana. Ouro valoriza 1% com o enfraquecimento do dólar norte-americano

Os índices de Wall Street recuam antes do início oficial das negociações comerciais entre a China e os EUA (S&P 500: -0,25%, DJIA: -0,4%, Nasdaq: -0,2%, Russell 2000: -0,5%). Apesar das quedas nos EUA, o índice VIX cai quase 2%.

O sentimento deteriorou-se depois de Donald Trump comentar que «tarifas de 80% sobre a China parecem razoáveis». A mídia informou que o governo dos EUA, liderado pelo secretário do Tesouro, Bessent, planeia reduzir as tarifas para menos de 60%.

Os investidores estão céticos quanto à possibilidade de um acordo comercial rápido. O porta-voz da Casa Branca, Leavitt, também afirmou que as tarifas de 80% mencionadas não são uma proposta vinculativa nem oficial de redução tarifária por parte dos EUA.

Os membros da Fed sinalizaram incerteza económica, mas nenhuma pressão para reduzir as taxas, já que os dados concretos dos EUA indicam uma economia sólida, apesar da queda no sentimento dos consumidores.

A melhora nas perspectivas comerciais sustenta as ações da Tesla (TSLA: +4,5%). A China é o segundo mercado mais importante da empresa e um centro-chave em sua cadeia de abastecimento.

Na Europa, os índices encerram a semana com otimismo generalizado (DAX: +0,63%, CAC 40: +0,64%, FTSE 100: +0,27%).

As ações da Bavarian Nordic ganham 6,2% (o maior ganho no índice Stoxx 600) após resultados sólidos no primeiro trimestre de 2025. Apesar da incerteza em relação às tarifas sobre o setor farmacêutico europeu, a empresa manteve a sua previsão para 2025 (receita de 5,7 a 6,7 mil milhões de coroas dinamarquesas, margem EBITDA de 26% a 30%). O resultado foi impulsionado principalmente pelas vendas no segmento Travel Health.

No mercado de ações dos EUA, além da Tesla, a Pinterest (PINS.US) também registou ganhos após superar as previsões de receita e surpreender os investidores com uma revisão em alta das suas projeções.

A variação do emprego no Canadá em abril ficou ligeiramente acima das expectativas, mas a taxa de desemprego subiu para 6,9%, contra 6,8% esperados e 6,7% em março. Os salários aumentaram 5,5% em relação ao ano anterior, em comparação com os 5,3% esperados, mantendo-se inalterados em relação ao ritmo do mês passado.

No mercado cambial: o dólar perde a maior parte dos ganhos de ontem (USDIDX: -0,33%), enfraquecendo-se em relação a todas as moedas do G10. O ouro e a prata sobem mais de 1%, enquanto a platina sobe mais de 1,5%.

Os futuros do gás natural sobem mais de 4,5%, para máximos de um mês, impulsionados pela menor oferta nos EUA. O petróleo é negociado com alta de mais de 1% e já se recuperou cerca de 10% em relação às mínimas locais. O início das negociações entre os EUA e a China neste fim de semana pode aumentar a volatilidade.

As criptomoedas continuam em alta, com a Bitcoin mantendo-se acima de US$ 102.000. O Ethereum registra fortes ganhos, subindo mais de 6%, para US$ 2.350; o token Trump salta 13%.

