A sessão nos EUA desenrolou-se num clima negativo, embora a escala das quedas tenha sido limitada. A maioria dos índices reduziu as suas perdas para um máximo de 0,5%. No final da sessão, o Dow trocou de lugar com o Russell, tornando-se o índice com pior desempenho. Os futuros do índice industrial caíram cerca de 0,7%.



Uma série de dados macroeconómicos importantes está a ser divulgada pelos EUA. A política comercial de Donald Trump está a apresentar resultados cada vez mais fracos: as importações estão a aumentar e o défice comercial está a aumentar, enquanto as exportações estão a diminuir.



Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram mais do que o esperado, para 206 mil. Os pedidos contínuos de subsídio de desemprego subiram acima das expectativas, para 1,869 milhões.



O índice de manufatura da Fed da Filadélfia subiu bem acima das expectativas, para 16,3.



A Blue Owl Capital está a suspender os pagamentos de um dos seus fundos privados, alimentando as preocupações dos investidores sobre a saúde e a liquidez do mercado de crédito privado. A própria empresa caiu mais de 8% após a decisão.



A Europa também fechou em baixa. Todos os principais índices do Velho Continente registraram perdas. A maior queda foi do FTSE MIB da Itália, com mais de 1%. O SMI da Suíça foi o que se saiu melhor, reduzindo as perdas para 0,2%.



A Airbus divulgou resultados acima das expectativas, mas o número de aeronaves entregues diminuiu. As ações perderam cerca de 6%. Na Europa, a Renault e a Rio Tinto também caíram após a divulgação de seus resultados.



Nos mercados cambiais, o franco suíço está ligeiramente mais fraco, com uma queda de cerca de 0,2-0,3% em relação aos principais pares de moedas. A libra esterlina também caiu, com perdas limitadas a 0,2%.



Nas commodities agrícolas, o cacau se destaca, com uma queda de mais de 7% hoje. O excesso de oferta persistente empurrou os preços para níveis não vistos desde 2023.



O mercado está claramente preocupado com um confronto entre os EUA e o Irão e possíveis interrupções no transporte marítimo e na produção ao redor do Estreito de Ormuz. Os preços do petróleo também são apoiados pelos dados de inventário, que caíram inesperada e drasticamente em 9 milhões de barris. Os preços do petróleo subiram 2% hoje, com o WTI atingindo $66 por barril.



Nos metais preciosos, o único movimento notável é o do paládio, com uma queda de cerca de 2%.



O mercado de criptomoedas está a sair de mais um dia dominado por quedas. O Ethereum está a limitar as perdas a cerca de 0,4%, com preços próximos dos 1.940 dólares. O Bitcoin está ligeiramente mais alto, mantendo-se em torno dos 66.800 dólares.

