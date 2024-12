Resumo diário: Sessão acionista mista, PPI sai acima do esperado, BCE corta a taxa(12.12.2024)

Os índices dos EUA estão a negociar em baixa a meio da sessão. O S&P 500 desceu 0,2%, o Nasdaq 100 perdeu 0,3% e o Dow Jones desceu 0,2%. O pior sentimento pode ser visto nas acções de menor capitalização. O Russell 2000 perde 0,8%.

Os rendimentos do tesouro americano a 10 anos aumentaram para 4,3% pela primeira vez desde o final de novembro. Por conseguinte, os preços das obrigações norte-americanas anularam todos os ganhos de dezembro. Um crescimento mais agressivo pode ser observado no mercado do Tesouro alemão, onde os rendimentos do Tesouro alemão a 10 anos aumentaram 7,8 pontos base para 2,2%.

A inflação PPI nos EUA foi superior ao esperado. O PPI subiu para 3% em termos homólogos (2,6% esperado, 2,4% anteriormente), enquanto o PPI Core subiu ainda mais (3,4%, esperado: 3,2%, anteriormente: 3,1%).

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram inesperadamente de 221 mil para 242 mil. O consenso estimava 221 mil, o que pode sugerir que o mercado de trabalho americano está um pouco pior do que o esperado anteriormente. Uma semana antes da próxima decisão da Fed sobre a taxa de juro, os mercados estão a apostar com 96% de probabilidade num corte de 25 pb.

As ações da Adobe caíram 12,6% devido às decepcionantes perspectivas de vendas anuais para 2024. Espera-se que a receita atinja US $ 23.4 mil milhões, US $ 0.4 mil milhões abaixo das estimativas iniciais dos analistas.

O desempenho dos índices europeus é bastante misto. O FTSE MIB italiano lidera com um ganho de 0,36%, seguido pelo SMI suíço (+0,29%), o FTSE 100 britânico (+0,12%) e o DAX alemão (+0,13%). No lado vermelho, temos o espanhol IBX35 (-0,21%) e o polaco WIG20 (-0,85%). O CAC40 francês mantém-se estável.

O BCE baixou as taxas de juro directoras da zona euro em 25 pb. Lagarde, do BCE, sublinhou que os riscos da política monetária são duplos, com as preocupações com o crescimento a assumirem a liderança e as perspectivas de inflação a tornarem-se progressivamente incertas devido às tensões geopolíticas.

Prevê-se que a inflação da zona euro atinja firmemente o objetivo de 2% em 2025. De acordo com o BCE, o crescimento arrancará mais lentamente do que o anteriormente estimado.

No contexto da decisão da taxa de juros do BCE, o EURUSD sai de sua dinâmica de queda, ganhando 0,1%.

O Banco Nacional Suíço decidiu inesperadamente cortar as taxas de juros em 50 pb para 0,5%. A previsão do mercado era de um corte de 25 pontos-base. Como resultado, o CHF desvalorizou-se em quase 0,5% e foi o pior desempenho entre as moedas do G10.

O dólar australiano foi o mais forte de todas as moedas do G10. O seu preço à vista aumentou 0,33%. A apreciação também pode ser vista na coroa norueguesa, que teve um aumento de 0,3%.

No mercado de cripto, vimos um aumento no preço do Ethereum, que saltou mais de 3%. Portanto, chegou perto dos níveis mais altos deste ano e dos principais níveis de resistência em torno da barreira psicológica de US $ 4000.

Os metais preciosos negociam hoje em baixa: os contratos de ouro e prata são os mais atingidos (-1,2% e -2,4%, respetivamente), enquanto o paládio e a platina apresentam perdas mais moderadas (-0,25% e -0,35%, respetivamente).

