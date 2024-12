Resumo diário: uma sessão calma em Wall Street; o petróleo sobe 2,65% 🔔

Os índices norte-americanos estão a apresentar um desempenho misto, com os mercados mexicano e brasileiro a liderarem os ganhos, enquanto os índices norte-americanos apresentam tendências divergentes. O MEXComp está a subir 0,64% para 50889, e o BRAComp avança 0,29% para 126204.

O US100 regista ganhos modestos de 0,11% para 21232,67. No entanto, outros índices dos EUA estão em território negativo, com o US500 a cair 0,04% para 6059,5, o US30 a cair 0,08% para 44841 e o US2000 a registar a maior queda de 0,68% para 2428,0.

Os mercados europeus estão globalmente positivos, com a AUT20 a liderar os ganhos com uma subida de 1,26% para 3549, seguida da SPA35 a subir 1,11% para 11881. Outros ganhos notáveis incluem ITA40 (+0,88% para 33885), EU50 (+0,56% para 4889,6), DE40 (+0,49% para 20058,1), UK100 (+0,35% para 8372,0) e FRA40 (+0,17% para 7264,7). O NED25 regista ganhos mínimos de 0,08% para 892,28, enquanto o SUI20 (-0,14% para 11830) e o W20 (-0,44% para 2241,6) são os únicos a descer na sessão europeia.

Um forte relatório sobre o emprego poderá levar a Reserva Federal a adotar uma posição cautelosa na redução das taxas de juro. O número de postos de trabalho abertos em outubro foi de: 7,744M; previsão 7,510M; anterior 7,372M

A inflação suíça para novembro veio em linha com as expectativas dos analistas. A leitura apontou para uma taxa de crescimento de 0,7% y/y para a leitura principal e 0,9% y/y em termos de núcleo.

A Credo Technologies ganhou 47% depois de reportar um aumento de 64% na receita ano-a-ano no segundo trimestre e emitir uma previsão de alta para o terceiro trimestre. A empresa espera uma receita de $115M-$125M para o FQ3, excedendo em muito o consenso de $86,04M, com margens brutas ajustadas de 61%-63%.

Um dos maiores produtores de aço com sede nos EUA, as ações da US Steel caíram quase 8% hoje, porque Trump reafirmou os planos de parar a aquisição da empresa pelo gigante japonês do aço, Nippon Steel

O petróleo está a ganhar mais de 2,3% hoje, enquanto os mercados aguardam a decisão da OPEP+ na quinta-feira. É provável que a OPEP+ prolongue a última ronda de cortes na produção de petróleo até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

O iene japonês é uma das moedas do G10 com pior desempenho hoje, no entanto, o par USDJPY continua a lutar para voltar acima da zona chave de 150,00 ienes por dólar, que de um ponto de vista técnico pode ser considerado um ponto-chave que define a tendência geral do par.

Os mercados financeiros sul-coreanos enfrentam uma pressão significativa, já que a declaração de lei marcial do presidente Yoon desencadeou um declínio acentuado do won coreano contra o dólar, levando o banco central a preparar medidas de estabilização do mercado.

O OURO, juntamente com outros metais preciosos, recuperou ligeiramente. Hoje, o ouro está a registar ganhos de quase 0,25%, sendo negociado a USD 2.645 por onça. Ganhos ainda maiores podem ser vistos na prata, que subiu 1,70%, sendo negociada a US $ 30,90 por onça.

As criptomoedas são negociadas principalmente em baixa hoje. A Bitcoin está em baixa de 0,10%, sendo negociada a $ 95.700 USD, enquanto o Ethereum teve uma venda maior de quase 2,00%, sendo negociado a $ 3.570 USD.

Na segunda metade do dia, o interesse em altcoins começou a mudar para projetos relacionados com o ecossistema Bitcoin. Ganhos de dois dígitos podem ser observados nos projetos Ordi e Sats. XRP e Hedera também permanecem entre os maiores ganhadores.

