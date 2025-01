Resumo diário: Wall Street continua o seu movimento bullish no primeiro dia de Trump na presidência 🗽

Os índices europeus registaram um desempenho misto, com os principais mercados sob pressão. O UK100 conseguiu um ligeiro ganho de 0,39%, enquanto o FRA40 de França subiu 0,45%. O DE40 da Alemanha subiu 0,30%, mas o ITA40 de Itália desceu 0,20% e o NED25 dos Países Baixos caiu 0,19%.

O mercado bolsista americano mostra-se forte, com o US30 a liderar os ganhos (+0,73%). O US500 subiu 0,38% para 6078,2, enquanto o US100 avançou 0,19% para 21720,65. O US2000 também participou na recuperação, subindo 0,49% para 2325,6. Os mercados antecipam o relatório de resultados da Netflix após a sessão em Wall Street

O índice do dólar americano (USDIDX) apagou os ganhos iniciais, perdendo agora quase 0,15%, enquanto o EURUSD sobe 0,2% acima do nível 1,043, tentando inverter a tendência de baixa. Os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA a 10 anos caíram quase 3,5 p.p. hoje, agora em 4,57%, já que Trump ainda não anunciou a decisão sobre as tarifas nos mercados chinês e europeu

As ações da Apple caíram 4% hoje, uma vez que a empresa enfrentou ventos contrários na China, com as vendas do iPhone a caírem 18,2% no último trimestre, contribuindo para um declínio global de 5%. Os desafios da empresa resultam, em parte, do atraso na implementação de funcionalidades de IA no mercado chinês, à medida que procura um parceiro local para as infra-estruturas de IA. A ação está atualmente a testar o suporte crítico na sua média móvel exponencial de 200 dias.

A Oracle sobe 6% depois de a CBS ter noticiado que os EUA vão investir no sector privado da IA, com a formação de um grupo “Stargate” pela Oracle, Softbank e OpenAI como um dos principais beneficiários

Charles Schwab apresentou fortes resultados no quarto trimestre de 4, superando as expectativas nas principais métricas. A empresa reportou um EPS ajustado de 1,01 dólares contra uma previsão de 0,91 dólares, com uma receita líquida de 5,33 milhões de dólares. A atividade de negociação mostrou força particular com 6,31 milhões de negociações diárias médias, significativamente acima dos 6,04 milhões esperados, marcando os níveis de atividade mais altos desde o quarto trimestre de 2022.

As ações da 3M (MMM.US) subiram mais de 4% depois de terem superado as expectativas do quarto trimestre com 6 mil milhões de dólares em receitas. O segmento de segurança e industrial da empresa mostrou uma força particular com uma margem operacional de 21%. Olhando para o futuro, a 3M forneceu orientação para 2025 para EPS ajustado de $ 7,60- $ 7,90, com crescimento de vendas comparável projetado em 2,5%.

As ações de exploração espacial dispararam após o anúncio da missão de Trump a Marte. A Redwire Corp liderou os ganhos com um aumento de 37,8%, seguida pela Rocket Lab USA com um salto de 28,3%. A recuperação estendeu-se a todo o sector, com a Planet Labs a subir 21,4% e a Momentus a subir 17,6%. Mesmo os gigantes tradicionais do sector aeroespacial, Boeing e Lockheed Martin, registaram ganhos modestos de 2,2% e 2,3%, respetivamente. RTX corp sobe quase 3% com o anúncio da “cúpula de ferro dos EUA” de Trump

O sector dos metais preciosos apresentou um forte desempenho, com o paládio a liderar os ganhos com +2,69%, seguido do ouro (+1,24%) e da prata (+0,87%). A recuperação ocorre apesar da força anterior do dólar, sugerindo uma procura subjacente de refúgio seguro e compras técnicas.

Os mercados de energia permaneceram sob pressão, com o gás natural a liderar as quedas (-1,96%), seguido pelo LSGAS (-1,62%) e pelos produtos de petróleo bruto. A fraqueza persiste após as propostas de Trump sobre o petróleo. Com efeito, o sector do petróleo e do gás dos EUA é um dos mais fracos de hoje

Os futuros do trigo dos EUA subiram mais de 3% hoje, atingindo níveis nunca vistos desde dezembro de 2024. A recuperação ocorre quando Trump sinalizou uma abordagem menos agressiva às tarifas e adiou a implementação de políticas comerciais com a China. Um enfraquecimento do dólar americano forneceu suporte adicional para as commodities agrícolas, embora os dados do CoT revelem que as especificações estão mantendo posições curtas substanciais de quase 95 mil contratos, estabelecendo um cenário potencial de aperto curto.

Os mercados de criptomoedas mostraram ampla força, com Dogecoin liderando as principais criptomoedas com um ganho de 6,60%. AAVE e APECOIN seguiram com ganhos de 5.10% e 4.67%, respetivamente, enquanto o Bitcoin foi negociado em alta de 3.57% a $ 107,000. Ethereum ganha 0.8% para $ 3335. A resiliência do setor vem apesar de uma queda após a inauguração de Trump. A Apple é uma das ações mais fracas dos EUA hoje, enquanto os sentimentos gerais são positivos. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.