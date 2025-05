Resumo do dia: Acordo impulsiona índices e dólar

Os índices norte-americanos estão em alta hoje, impulsionados pela onda de calma nas relações entre os EUA e a China. O índice líder S&P 500 está a ganhar mais de 3% hoje, ultrapassando o nível de 5800 pontos, o Dow Jones está a ganhar 2,6% e os aumentos mais pronunciados podem ser observados no Nasdaq (+4,2%) e no índice de pequena capitalização Russell 2000 (+3,6%).

O impulso ascendente está a ser impulsionado pelas empresas Mag7. As ações da Amazon e da Meta Platforms estão a ter um desempenho particularmente bom, com um aumento de quase 8%.

Como resultado das negociações do fim de semana, os EUA e a China anunciaram uma redução de 90 dias nas tarifas mútuas em 115 pontos percentuais. Isto significa que as tarifas sobre os produtos norte-americanos serão de 10% e as tarifas sobre os produtos chineses de 30% (este valor inclui as chamadas tarifas fentanil).

A melhoria nas relações comerciais entre estes países é um elemento fundamental para eliminar o risco que tem pesado sobre o mercado ao longo do último mês.

O mercado reagiu imediatamente. As matérias-primas recuperaram de forma dinâmica, com exceção do ouro, que hoje registou uma queda superior a 3%. O índice VIX, que reflete a volatilidade do mercado, caiu mais de 14% hoje.

A continuação da tendência para o risco, além dos aumentos nos principais índices de ações, também se reflete nos preços dos ativos “portos seguros”. Além das quedas nos preços do ouro, também estamos a assistir a aumentos nos rendimentos dos títulos dos EUA, que no caso dos títulos de dívida a 10 anos subiram acima de 4,45%.

A regulamentação de Trump de hoje, que é um passo em direção à redução dos preços dos medicamentos nos EUA, acabou por ser mais branda do que o mercado esperava. Como resultado, as ações das fabricantes de medicamentos americanas estão a subir. A Eli Lilly está com alta de cerca de 3,7%, a Pfizer está a ganhar 3,5% e a Bristol-Myers Squibb está com alta de mais de 4%.

A Infineon Technologies AG reduziu a sua previsão para o ano inteiro e disse que espera uma ligeira queda na receita no ano fiscal de 2025, depois de levar em consideração os ventos contrários da moeda e o impacto estimado das tarifas.

O dólar americano está dominando o mercado cambial hoje. A valorização da moeda de reserva global causou reações opostas no iene japonês e no franco suíço, que foram os maiores perdedores de hoje.

No mercado de commodities, estamos a assistir a aumentos nos preços do petróleo. Os futuros do petróleo subiram cerca de 2% hoje, permanecendo ligeiramente acima dos 65 dólares, e o OIL.WTI subiu 2,1%, para mais de 62 dólares. Os ganhos de sexta-feira foram quase totalmente apagados pelos futuros do gás, que caíram cerca de 3,8% hoje.

Os futuros do café estão a sair de uma consolidação de curto prazo, caindo cerca de 3,6% hoje, levando o preço dos futuros ao seu nível mais baixo desde meados de abril. Um sentimento ligeiramente melhor pode ser observado no mercado de cacau, embora os contratos também estejam a perder cerca de 0,5%.

