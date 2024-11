Resumo do dia: Ameaça nuclear da Rússia impacta mercados europeus, recuperação em Wall Street

Os índices em Wall Street estão a ganhar ligeiramente no final da sessão, apesar de uma venda na abertura. As quedas iniciais foram completamente apagadas, e no momento da publicação, o US500 está a subir 0,40%, o US100 está a subir 0,70%, e o US2000 está a ser negociado 0,30% mais alto.

O US100 saiu mais uma vez da zona de suporte em torno de 20.400 pontos e está atualmente a subir 0,30%. Observamos ganhos impressionantes principalmente na Tesla (+3,00%) e na Nvidia (+2,10%). A Alphabet, a Amazon e a Apple também estão a subir ligeiramente (todas com +0,70%). No mercado mais vasto, os ganhos estão também a dominar nas empresas tecnológicas relacionadas com a inteligência artificial e os semicondutores, incluindo a C3.ai (+21%), a Super Micro Computer (+32%), a Indie Semiconductors (+8,50%) e a BigBear.ai (+8,20%).

O dólar está a ganhar moderadamente, com o índice USDIDX a ser negociado 0,10% mais alto, em 106,3000 pontos. A moeda mais forte hoje é o dólar canadiano, que está a ganhar após a publicação de dados do IPC mais elevados do que o esperado.

Do outro lado da balança estão as moedas europeias, incluindo o EUR, PLN e HUF, que estão a perder valor devido à escalada das tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

Os índices europeus estão a registar quedas de 1-2% em resultado da escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. As descidas estão relacionadas com a assinatura por Putin de uma doutrina nuclear actualizada.

Esta ação da Rússia visa combater potenciais adversários e coligações militares como a NATO. No entanto, também tem havido preocupações de que potenciais ataques com armas de longo alcance da Ucrânia possam ser considerados uma ameaça excessiva.

A inflação no Canadá para outubro subiu para 2,0% em relação ao ano anterior (esperado: 1,9% y/y; anterior: 1,6% y/y), e mensalmente para 0,4% em relação ao mês anterior (esperado: 0,3% m/m; anterior: -0,4% m/m). Os investidores estão atualmente a prever uma probabilidade de 20% de um corte da taxa de juro de 50 pontos base pelo BdC em dezembro, em comparação com 38% antes dos dados relativos à inflação.

O relatório do sector imobiliário dos EUA para outubro foi pior do que o esperado. Arranque de habitações: 1,311 milhões contra 1,334 milhões previstos e 1,353 milhões anteriormente. Licenças de construção: 1,416 milhões contra 1,435 milhões previstos e 1,425 milhões anteriormente.

As ações da Super Micro Computer estão a ganhar 32% hoje, depois de a empresa ter nomeado a BDO USA como seu novo auditor e ter apresentado um plano à Nasdaq para recuperar a conformidade com os requisitos de cotação, na sequência de relatórios financeiros atrasados.

C3.ai subiu 22% para $ 32.08 depois que a empresa anunciou uma colaboração expandida com a Microsoft para acelerar a implantação de inteligência artificial para clientes empresariais na plataforma Microsoft Azure.

O sentimento no mercado de criptomoedas hoje é apenas positivo para o Bitcoin. O domínio da maior criptomoeda com a BTC a ganhar 3.65% e a aproximar-se dos $ 94,000.

