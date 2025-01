Resumo do dia: As Big Tech voltam a puxar os índices, Nvidia sobe mais de 6%📈

Os índices bolsistas na Europa fecharam maioritariamente em alta; o DAX ganhou quase 0,8%, o FTSE quase 0,4% e o CAC40 francês perdeu ligeiramente. O índice polaco WIG20 liderou hoje os ganhos no Velho Continente, com uma valorização de 0,95%.

Pouco depois do fecho das negociações na Europa, a LVMH apresentou os seus resultados trimestrais. As receitas da empresa no quarto trimestre foram de 23,93 mil milhões de euros, contra uma estimativa de 23,43 mil milhões de euros. Os últimos dados indicam que os consumidores dos EUA ainda não estão muito dispostos a gastar dinheiro em produtos discricionários de marcas de primeira qualidade. A receita orgânica dos EUA no quarto trimestre foi de +3% contra as estimativas de +3,73%. Os ADRs americanos das acções da empresa estão atualmente a perder quase 5%.

A sessão de terça-feira em Wall Street traz uma melhoria no sentimento, após as quedas dinâmicas de ontem. Os contratos de índices dos EUA estão a ganhar; o US100 está a subir 1,3%, o US500 está a subir quase 0,8% e o US30 está a subir 0,5%. No entanto, o sentimento em torno das acções fora do sector tecnológico é misto, com a recuperação a vir dos compradores que regressam às acções BigTech.

As ações da Nvidia estão a ganhar mais de 6%, e há também um sentimento visivelmente melhor nos setores de software e semicondutores, embora ambos estivessem a perder no início da sessão. As acções com melhor desempenho são a Apple e a Taiwan Semiconductors. O Índice de Volatilidade VIX está a perder mais de 4%.

ASML, o gigante do sector dos semicondutores, apresentará os seus resultados amanhã, antes do início da sessão europeia.

O dólar americano está a ganhar mais de 0,5%, com os rendimentos dos títulos americanos a 10 anos a subirem 3 pontos base para quase 4,56%, apesar dos dados mais fracos do que o previsto da economia dos EUA.

O Índice de Sentimento do Consumidor do Conference Board para janeiro indicou 104,1. Estima-se que tenha sido de 105,7, em comparação com 104,7 em dezembro. O índice regional do Fed de Richmond para janeiro indicou -4 contra estimativas de -13.

As encomendas de bens duradouros caíram -2,2% mês a mês em dezembro, após um declínio de 2% em novembro (revisto em baixa de 1,2%). As encomendas de bens duradouros não relacionados com o transporte aumentaram 0,3% contra uma previsão de 0,4% e um declínio de -0,1% anteriormente.

As mercadorias agrícolas estão a ser negociadas maioritariamente em alta, com o trigo na CBOT a ganhar mais de 2,5%. O petróleo perde ligeiramente, com o NATGAS a cair mais de 3,5%. Os metais industriais estão a perder; o zinco caiu mais de 2%. Ouro e prata ganham 0,8%.

A Bitcoin está atualmente em alta de 1.2% e de volta acima da barreira de $ 102,000. Ao mesmo tempo, outras criptomoedas estão a perder na sua maioria. A exceção é a criptomoeda Trump, que está a ganhar quase 7%.

