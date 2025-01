Resumo do dia: Big Tech pressionam Wall Street, petróleo cai após o discurso de Trump, dólar enfraquece (23.01.2025)

Após uma abertura mista, os índices de Wall Street passaram maioritariamente para território positivo (S&P500: +0,2%, DJIA: +0,75%, Russell 2000: +0,25%). A exceção foi o Nasdaq 100 (-0,2%), arrastado principalmente pelas grandes tecnologias (Nvidia: -1,05%, Tesla: -1,05%, Intel: -2%, Apple: -0,13%, Amazon: -0,7%).

Os índices europeus fecharam a sessão no verde (DAX da Alemanha: +0,74%, CAC40 da França: +0,7%, FTSE 100 do Reino Unido: +0,23%, FTSE MIB da Itália: +0,72%, SMI da Suíça: +0,47%).

A Electronic Arts (EA.US) desceu quase 17% na sequência dos resultados preliminares decepcionantes do terceiro trimestre de 2024/25 e da redução das previsões da empresa para o ano fiscal de 2024/25. O desempenho mais fraco foi atribuído à receção muito mais fraca dos seus jogos desportivos lançados anualmente (em especial o EA Sports FC 2025) e ao menor interesse dos jogadores no último título Dragon Age.

Os resultados decepcionantes do quarto trimestre de 2024 fizeram cair as acções da Puma em 22%, marcando a pior sessão da história da empresa e a sua avaliação mais baixa desde 2018.

O dólar americano (USD) está a perder terreno face a todas as moedas do G10. O euro está a fortalecer-se em 0,15%, ajudado pela falta de políticas tarifárias específicas anunciadas pela administração Trump em relação à UE. A libra esterlina (GBP) está a valorizar 0,33%, o seu maior ganho em três dias. O iene japonês (JPY) está a subir 0,35% antes da decisão do Banco do Japão sobre a taxa de juro (o mercado atribui uma probabilidade de 94% de uma subida de 25 pontos base).

Os pedidos de subsídio de desemprego nos E.U.A. aumentaram em 233.000, excedendo as previsões de 220.000. Este é o terceiro relatório consecutivo que mostra um aumento nas novas reivindicações semana após semana.

No mercado de commodities de energia, as quedas estão sendo observadas: O petróleo bruto Brent e WTI caíram 0,84% e 1,06%, respetivamente, após a declaração de Trump de que pressionará a OPEP a baixar os preços do petróleo.

O declínio dos contratos de petróleo não foi ajudado pelo relatório do DOE sobre as mudanças semanais no inventário de petróleo bruto, que mostrou uma queda maior do que o esperado. A variação foi de -1,02 milhões de barris contra a previsão de -0,4 milhões de barris.

Os contratos de gás natural (NATGAS) estão em baixa de 1%, após as previsões de temperaturas mais elevadas na próxima semana. Além disso, um relatório da EIA indica que os inventários de gás dos E.U. estão a diminuir mais lentamente do que o esperado, adicionando mais pressão descendente sobre os preços. De acordo com o relatório, as mudanças de inventário foram de -233 mil milhões de pés cúbicos contra a previsão de -244 mil milhões de pés cúbicos.

A Bitcoin está a recuperar a maior parte das perdas de ontem (+1,26%), enquanto a Solana (-3,5%), Ethereum (-0,4%), Ripple (-1,95%), e a recentemente volátil Dogecoin (-2,15%) estão a perder terreno.

O sentimento de fraqueza também é visível nos metais preciosos. Para além do paládio (+0,5%), estão a ser observadas quedas nos contratos de prata (-1,1%) e platina (-0,57%). O ouro recuperou quase todas as perdas de hoje e está atualmente a ser negociado estável.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.