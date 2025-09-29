Resumo do dia: Big Techs aguentam Wall Street em terreno positivo, ouro continua o rally USD (29.09.2025)

Wall Street está a caminhar para o final da sessão em território moderadamente positivo. Os futuros do Nasdaq 100 (US100: +0,5%) e do S&P 500 (US500: +0,2%) estão a ser negociados em alta, o US2000 está estável e o US30 está ligeiramente em baixa (-0,05%).

A probabilidade de uma paralisação do governo dos EUA está a aumentar, o que significa que a maioria das agências federais suspenderia as operações se o Congresso não aprovar o orçamento antes de quarta-feira. Uma paralisação reduziria os serviços públicos e deixaria cerca de 800.000 funcionários federais sem remuneração. Para os mercados, uma consequência particularmente importante seria o atraso na divulgação do relatório NFP de sexta-feira, que o BLS não publicaria a tempo em caso de paralisação. Trump ameaçou demissões federais permanentes se o orçamento não for aprovado.

O índice de manufatura do Fed de Dallas caiu drasticamente para -8,7 pontos em setembro de 2025, bem abaixo da previsão da Bloomberg de -1 ponto.

Os mercados bolsistas europeus começaram a semana com ganhos. O FTSE 100 subiu 0,15%, o CAC 40 da França ganhou 0,1%, o AEX holandês liderou com um aumento de 0,36% e o DAX da Alemanha adicionou 0,15%.

A inflação da Espanha para setembro de 2025 ficou abaixo das expectativas. O IPC anual subiu 2,9% (previsão de 3,1%), enquanto os preços caíram 0,4% em relação ao mês anterior. O IPC básico aumentou 2,3% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo do mês anterior. O sentimento económico na zona euro para setembro de 2025 atingiu 95,5 pontos, ligeiramente acima das previsões (95,2) e da leitura anterior (95,2). A confiança do consumidor melhorou para -14,9 pontos (previsão: -14,9), enquanto o sentimento industrial permaneceu estável em -10,3 (previsão: -10,9). No entanto, o setor de serviços apresentou resultados mais fracos, sugerindo desequilíbrios contínuos na economia. No mercado cambial, o dólar americano continua a enfrentar pressão de baixa (USDIDX: -0,2%) em meio a riscos de paralisação.

O iene japonês é o que mais beneficia da incerteza, sendo negociado hoje como a moeda mais forte do G10 (USDJPY: -0,6%, EURJPY: -0,4%). O AUDUSD ganha 0,4% antes da decisão do RBA, enquanto as moedas nórdicas ficam para trás, particularmente a coroa norueguesa, correlacionada ao petróleo (USDNOK: +0,2%).

O petróleo bruto WTI caiu mais de 3% devido às preocupações de que a OPEP+ possa aumentar a produção acima dos 137 mil barris por dia previstos a partir de novembro, potencialmente causando um excesso de oferta. Analistas prevêem que o excedente poderia empurrar os preços do petróleo para US$ 50-60 por barril. Os investidores aguardam as decisões da OPEP e os comentários do ministro da Energia da Arábia Saudita.

O sentimento em relação às criptomoedas permanece relativamente otimista, em parte apoiado pela melhoria no sentimento de Wall Street. As principais criptomoedas estão a subir, apesar das saídas de ETF: a Bitcoin adiciona 2,7%, para US$ 114.200, e o Ethereum ganha 2,6%, para US$ 4.160.

Os metais preciosos continuam a subir. O ouro valorizou mais de 1,6%, aproximando-se da barreira psicológica de US$ 4.000 por onça (atualmente US$ 3.830). A prata e a platina também estão a valorizar, com alta de 1,5% e 1%, respectivamente.

