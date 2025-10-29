Calendário económico: Decisão da Fed e resultados das empresas tecnológicas (29.10.2025)

Principais conclusões Prevê-se que a Fed baixe hoje as suas taxas de juro em 25 pb.

Os mercados estarão à procura de pistas sobre a continuação da flexibilização em 2025.

Para além das decisões da Fed e do BoC: os principais resultados da Alphabet, Microsoft e Meta.



A sessão de quarta-feira deverá ser marcada por um aumento na volatilidade do mercado esta semana, uma vez que a atenção dos investidores será atraída entre os principais lucros das grandes empresas tecnológicas e a decisão da taxa de juro da Reserva Federal dos EUA. Por enquanto, os futuros dos índices dos EUA indicam um otimismo constante, apoiado por grandes expectativas para os gigantes da nuvem Alphabet e Microsoft antes dos seus relatórios de ganhos. O mercado de swaps tem vindo a prever o corte das taxas de hoje com quase toda a certeza desde há semanas; por conseguinte, a conferência de imprensa de Jerome Powell centrar-se-á na questão de saber se existe espaço para outro corte em 2025. Os dados recentes sobre a inflação reforçaram as expectativas de uma maior flexibilização, tornando a reunião de hoje um potencial ponto de viragem para uma reviravolta dovish da Fed. Juntamente com a Fed, os mercados também aguardam a decisão do Banco do Canadá sobre as taxas de juro, uma vez que o banco central enfrenta a pressão de um mercado de trabalho em arrefecimento. As empresas que divulgam resultados hoje incluem: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks e UBS. Calendário económico para hoje: 09:00, Espanha - Dados do PIB (3º trimestre): PIB de Espanha (YoY): 2,8% efetivo; previsão 3,0%; anterior 3,1%

PIB de Espanha (QoQ, 3.º trimestre): 0,6% efetivo; previsão 0,6%; anterior 0,8% 09:00, Espanha - Dados das vendas a retalho para setembro: Vendas a retalho (YoY): atual 4,2%; anterior 4,5% 11:30, Alemanha - Leilão de Obrigações do Tesouro a 10 anos (Bund): anterior 2,720% 14:45, Canadá - Decisão sobre a taxa de juro para dezembro: previsão 2.25%; anterior 2.50% 14:45, Canadá - Declaração do BdC 14:45, Canadá - Relatório de Política Monetária do BdC 15:00, Estados Unidos - Dados do mercado imobiliário para setembro: Índice de Vendas Pendentes de Casas (Mensal): previsão 1,6%; anterior 4,0% 15:30, Estados Unidos - Relatório EIA: Inventários de óleo de aquecimento: anterior 0.088M

Inventários de petróleo bruto: previsão -0.900M; anterior -0.961M

Produção de petróleo bruto nas refinarias (w/w): anterior 0.600M

Importações de petróleo bruto: anterior 0.656M

Inventários de petróleo bruto em Cushing: anterior -0.770M

Produção de combustível destilado: anterior 0,040M

Procura de combustíveis destilados (EIA): previsão -1,800M; anterior -1,479M

Produção de gasolina: anterior 0,235M

Taxas de utilização das refinarias (w/w): anterior 2,9%

Inventários de gasolina: previsão -1,900M; anterior -2,147M 15:30, Canadá - Conferência de imprensa do BdC 16:30, Estados Unidos - Dados do PIB: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsão 3,9%; anterior 3,9% 19:00, Estados Unidos - Decisão sobre a taxa de juro para dezembro: previsão 4,00%; anterior 4,25% 19:00, Estados Unidos - Declaração do FOMC 19:30, Estados Unidos - Conferência de imprensa do FOMC 20:30, Zona Euro - Discurso do Presidente do BCE, Lagarde

