Resumo do dia: Com o cessar-fogo menos provável , os mercados acionistas voltam a perder o folgo

A sessão em Wall Street decorre num sentimento de cautela moderada. Todos os ganhos iniciais foram anulados e os principais índices encontram-se agora ligeiramente em território negativo. O Dow Jones registou uma queda de 0,2%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registam uma descida de cerca de 0,5%.

Todos os ganhos iniciais foram anulados e os principais índices encontram-se agora ligeiramente em território negativo. O Dow Jones registou uma queda de 0,2%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registam uma descida de cerca de 0,5%. As declarações provenientes da Casa Branca continuam a ser uma fonte de pressão. Donald Trump anunciou que não tenciona prolongar o cessar-fogo com o Irão e declarou estar «pronto para regressar à guerra» caso não se chegue a um acordo antes do termo da trégua, amanhã.

Donald Trump anunciou que não tenciona prolongar o cessar-fogo com o Irão e declarou estar caso não se chegue a um acordo antes do termo da trégua, amanhã. Há também relatos de que J.D. Vance não partiu para as negociações com o Irão, enquanto, ao mesmo tempo, responsáveis indicam que «todas as opções estão em cima da mesa» no que diz respeito a Teerão. As autoridades norte-americanas terão preparado planos para retomar operações ofensivas caso Trump tome tal decisão.

no que diz respeito a Teerão. As autoridades norte-americanas terão preparado planos para retomar operações ofensivas caso Trump tome tal decisão. Entretanto, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão descreveu as ações dos EUA contra dois navios iranianos como « pirataria marítima e terrorismo de Estado», ao mesmo tempo que questionava a credibilidade de Washington no processo de negociação, de acordo com a televisão estatal.

ao mesmo tempo que questionava a credibilidade de Washington no processo de negociação, de acordo com a televisão estatal. O Irão também ainda não decidiu se participará nas conversações, incluindo as que envolvem negociações com o Paquistão, o que significa que ainda não existe uma posição definitiva sobre o assunto.

De acordo com o The New York Times, o processo diplomático entre os EUA e o Irão encontra-se atualmente suspenso, e Teerão ainda não respondeu quanto à continuação das conversações, aumentando ainda mais a incerteza em torno das futuras negociações.

Ao mesmo tempo, o Irão exige o levantamento do bloqueio dos EUA como condição para retomar as conversações de paz.

Além disso, houve relatos de ataques com rockets do Hezbollah contra forças israelitas.

Como resultado, os preços do petróleo recuperaram. O petróleo Brent subiu quase 5%, testando o nível de 95 dólares por barril.

As vendas a retalho nos EUA ficaram acima das previsões, excedendo significativamente as expectativas do mercado e apontando para uma forte procura por parte dos consumidores.

Kevin Warsh testemunhou hoje perante o Senado, enfatizando a sua independência e afirmando que não seria uma “ferramenta do presidente.” Ele também destacou a necessidade de uma reforma da Reserva Federal e de mudanças na abordagem à política monetária.

Ele também destacou a necessidade de uma reforma da Reserva Federal e de mudanças na abordagem à política monetária. A sessão também foi tensa na Europa, onde a maioria dos principais índices esteve sob pressão. O FTSE 100 do Reino Unido e o CAC 40 da França caíram mais de 1%, enquanto o DAX da Alemanha e o IBEX 35 da Espanha registaram quedas de cerca de 0,5%.

O FTSE 100 do Reino Unido e o CAC 40 da França caíram mais de 1%, enquanto o DAX da Alemanha e o IBEX 35 da Espanha registaram quedas de cerca de 0,5%. Os metais preciosos também ficaram sob pressão notável . O ouro caiu mais de 2%, caindo para 4.700 dólares por onça, enquanto a prata perde cerca de 4,5%, para 76 dólares por onça.

. O ouro caiu mais de 2%, caindo para 4.700 dólares por onça, enquanto a prata perde cerca de 4,5%, para 76 dólares por onça. As criptomoedas também estão em queda. O Bitcoin e o Ethereum caíram cerca de 0,9%. O Bitcoin permanece ligeiramente acima dos 75.000 dólares, enquanto o Ethereum está abaixo dos 2.300 dólares.

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