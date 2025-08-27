Resumo do dia: Como vão os mercados reagir aos resultados da Nvidia?

Antes da divulgação dos resultados da NVIDIA, os futuros do S&P 500 estão a subir ligeiramente cerca de 0,1%. A NVIDIA, como um importante participante do mercado, está a ser negociada perto de máximos históricos, com a sua capitalização de mercado a representar mais de 8% do valor do índice. O mercado espera resultados sólidos, embora, devido às restrições à exportação para a China, o sentimento continue cauteloso. Prevê-se um aumento da volatilidade após a divulgação dos resultados, o que poderá afetar os índices mais amplos.

O índice de confiança do consumidor GfK na Alemanha caiu para -23,6, pior do que as previsões dos analistas. A principal causa é a crescente incerteza relacionada à situação do mercado de trabalho.

Na Suíça, o índice de expectativas ZEW registou sua maior queda desde novembro de 2022, atingindo -53,8. Este resultado reflete uma deterioração significativa no sentimento económico na Suíça.

Na Europa, o índice DE40 caiu 0,4%, marcando mais um dia de fraqueza. Os índices ITA40, EU50 e UK100 também caíram 1,03%, 0,22% e 0,48%, respetivamente. A incerteza política em França, ligada a um possível voto de desconfiança e atrasos orçamentais, continua a pesar sobre os mercados.

Os índices chineses caíram, com o HK.cash a perder 2% e a afastar-se das máximas de 10 anos, devido a crescentes preocupações com a especulação excessiva e possíveis ações regulatórias. A Sinolink Securities restringiu as condições de mercado, aumentando os requisitos de margem para 100% para novos contratos, a fim de limitar os riscos de super alavancagem.

Sinais de FOMO (medo de ficar de fora) estão a aparecer no mercado, com novas contas de corretagem a aumentarem 71% em relação ao ano anterior em julho e os volumes de negociação nas bolsas do continente a atingirem 3,1 biliões de yuans. Consequentemente, alguns ETFs introduziram limites diários de subscrição, chegando a ser tão baixos quanto 100 yuans.

As autoridades em Pequim continuam com medidas de arrefecimento, impondo restrições à venda a descoberto e aumentando os requisitos de garantias, ecoando as ações tomadas em 2023-2024.

O mercado de ações polaco está a sofrer quedas acentuadas, apagando todos os ganhos obtidos desde o início do ano.

Os resultados do Royal Bank of Canada superaram significativamente as expectativas dos analistas, levando a uma reação positiva do mercado. O banco registou um forte crescimento dos lucros, impulsionado por provisões para perdas com empréstimos mais baixas e um desempenho sólido nos segmentos de gestão de património e mercados de capitais. As receitas dos mercados de capitais aumentaram 13% e a gestão de património aumentou 15% em relação ao ano anterior. O segmento de mercados globais destacou-se ainda mais, registando um aumento de 37% nas receitas no terceiro trimestre, impulsionado pela volatilidade do mercado.

Os stocks de petróleo bruto caíram 2,4 milhões de barris, em comparação com a queda esperada de 2,0 milhões de barris. Os stocks de gasolina diminuíram 1,2 milhão de barris, enquanto a previsão era de uma queda de 2,5 milhões de barris. Os stocks de destilados caíram 1,786 milhão de barris, contrariando o aumento esperado de 1,1 milhão de barris. Apesar de uma queda de 2 pontos percentuais na utilização das refinarias em comparação com a semana anterior, os stocks continuam a diminuir. Após a divulgação desses dados, os preços do petróleo continuaram a se recuperar, aproximando-se de US$ 64 por barril.

A Bitcoin está em alta hoje, atingindo aproximadamente US$ 112.277. O Ethereum também está em alta, sendo negociado por cerca de US$ 4.627. Ambas as criptomoedas refletem um sentimento positivo.

Os futuros de gás natural subiram 2% hoje, após a divulgação das últimas previsões meteorológicas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.