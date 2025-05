Resumo do dia: Dólar e Wall Street regressam às subidas, Tesla sobe mais de 7% 📄🔎

Wall Street registrou ganhos na primeira sessão de negociação após o feriado prolongado. A recuperação é uma resposta tardia à decisão do presidente Trump de adiar a ameaça de uma tarifa de 50% sobre as importações da União Europeia. Os índices europeus também fecharam em alta, seguindo o impulso dos EUA. O DAX da Alemanha subiu mais de 0,8%.

Na sessão da noite, o US500 está em alta de 0,60%, para 5930 pontos, enquanto o US100 está ganhando 0,80%, para 21450 pontos. O maior vencedor é o índice de pequena capitalização US2000, que está subindo 1,10%, para 2090 pontos.

Além dos índices de ações dos EUA, o dólar também está a valorizar. O USDIDX subiu quase 0,6%, pressionando o euro para baixo. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro de 10 anos estão caindo mais de 6 pontos-base hoje, apesar dos dados sólidos dos EUA.

Dados da ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis) mostram uma queda acentuada nas vendas da Tesla na Europa em abril de 2025. A Tesla registou uma queda de quase 49% em relação ao ano anterior em todo o continente e de mais de 52% apenas na UE.

Apesar disso, as ações da Tesla subiram mais de 7% hoje, depois que Elon Musk anunciou que está a se concentrar novamente na empresa e nos seus principais empreendimentos.

Dados sólidos dos EUA – a confiança do consumidor da CB superou as previsões (98 contra 87,05 esperados e 86 anteriores). As expectativas de inflação para um ano diminuíram, embora permaneçam elevadas (ainda bem acima de 6%). As encomendas de bens duráveis em maio caíram menos do que o esperado.

Os mercados também se preparam para os próximos dados macroeconómicos, incluindo os resultados da Nvidia (amanhã, após o encerramento do mercado norte-americano), a ata da reunião da Fed, os últimos dados sobre a inflação PCE e os números revistos do PIB.

Os responsáveis da Fed mantêm-se cautelosos – o presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, instou a adiar as decisões sobre as taxas até que o impacto das novas tarifas sobre a inflação se torne mais claro.

O índice de preços da habitação sugere uma diminuição da pressão inflacionária, alimentando as esperanças de leituras mais baixas do IPC — Preços da habitação m/m: -0,1% contra 0,1% previsto e 0,1% anterior.

A Trump Media and Technology Group (DJT.US) anunciou uma oferta privada de ações no valor de 2,5 mil milhões de dólares, visando 50 investidores institucionais para construir um dos maiores tesouros de Bitcoin entre as empresas cotadas em bolsa.

Após o anúncio, o Bitcoin saltou de cerca de US$ 109.000 para mais de US$ 110.000. No momento da publicação, a atenção dos investidores está voltada para projetos menores e para o Ethereum, que subiu 5,20%, para US$ 2.700.

Os futuros do trigo em Chicago caíram quase 2,5% hoje, retomando sua tendência de queda, à medida que as preocupações com a oferta na Rússia e na China diminuíram em meio a padrões climáticos favoráveis nas principais regiões produtoras.

Os preços do petróleo estão a recuar ligeiramente, pouco mais de 1%, enquanto os futuros do gás natural subiram quase 0,7%. Os preços do ouro caíram mais de 1,2% devido ao maior apetite pelo risco; a prata também está em baixa, com queda de cerca de 0,8% hoje.

