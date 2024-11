Resumo do dia: Dólar pressiona ouro, Wall Street calma e Bitcoin atinge novo máximo histórico 🗽

A inflação do IPC dos EUA para outubro subiu para 2,6% y/y, em linha com as expectativas, enquanto a inflação subjacente se manteve em 3,3% y/y. A falta de surpresa na inflação aumentou as expectativas de cortes nas taxas de juro

No entanto, este facto não prejudicou o dólar americano. O EURUSD está a ser negociado a 1,055, o seu nível mais baixo desde outubro de 2023. Wall Street continuou seus ganhos, embora em níveis moderados, com quedas na Europa.

Donald Trump reconheceu oficialmente hoje que Elon Musk assumirá o Departamento de Eficiência Governamental. Embora não seja um cargo oficial do governo, espera-se que Musk aconselhe a administração e Trump sobre cortes nas despesas. Musk tem um plano ambicioso para reduzir a despesa em 2 biliões de dólares, o que parece ser um plano ambicioso com a despesa atual a aproximar-se dos 7 biliões de dólares

O dólar forte está pressionando o mercado de metais preciosos, com o ouro recuando mais 0,6% hoje e a prata testando a área de US $ 30,5 por onça. O paládio e a platina estão perdendo mais de 1%. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos E.U.A. a 10 anos subiram mais de 2 pontos base hoje, para 4,45%

As declarações dos membros da Reserva Federal Kashkari, Logan, Musalem e Schmid indicam que a Reserva Federal está a ganhar confiança de que a inflação cairá para o objetivo. No entanto, na opinião de Logan, as taxas de juro actuais estão próximas de uma taxa neutra para a economia, o que mostra alguma divergência em relação às convicções de alguns membros, sugerindo que as taxas da Reserva Federal permanecem em níveis restritivos

Todos os membros do Fed expressaram confiança em condições sólidas entre as empresas e o consumo dos EUA. No entanto, continuam a ser cautelosos na avaliação das condições do mercado de trabalho, com a maioria a sugerir que as condições arrefeceram acentuadamente e que a Fed estará inclinada a “reagir” se vir mais fraqueza nos dados

As ações do fabricante de vacinas mRNA ganham mais de 5% hoje; a empresa está a tentar adquirir a Biotheus da China para expandir a sua carteira de produtos em terapias de combate ao cancro; a aquisição deverá custar 800 milhões de dólares e o negócio deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2025 (BNT327)

As ações da Siemens Energy subiram hoje quase 19%, na sequência dos resultados do último trimestre; a empresa registou um número recorde de encomendas e aumentou as previsões; as acções da Siemens são a componente mais forte do DAX este ano; subiram 290% no acumulado do ano

As matérias-primas energéticas estão a ganhar; o petróleo bruto Brent e WTI subiram mais de 1%, e os contratos de gás natural estão a ganhar mais de 3%, ultrapassando o nível psicológico de 3 dólares por MMBtu

Os futuros do cacau subiram mais de 3% hoje, com os comerciantes preocupados com o impacto das fortes chuvas em África, antes da época alta de colheita em dezembro. As chuvas aumentam o risco de doenças e mofo nas árvores, limitando a oferta. As existências de cacau nos portos de Nova Iorque continuam a ser as mais baixas desde 2005

As mercadorias agrícolas estão a perder, pressionadas por um dólar forte; as quedas são observadas particularmente nos futuros do trigo, onde a pressão adicional é adicionada pela perspetiva de precipitação na Rússia e pela melhoria das classificações das culturas nos EUA; o TRIGO perde 1,5%

As criptomoedas tiveram outro dia de muito sucesso. O Bitcoin registou um recorde de alta perto de $ 92.5K, numa onda de entradas crescentes em ETFs e perspectivas de apoio da indústria da nova administração de Donald Trump

Após a sessão dos EUA, o fornecedor de infra-estruturas de centros de dados Cisco Systems (CSCO.US) apresentará resultados; às 21h30 GMT, será conhecida a alteração nos inventários de petróleo bruto dos EUA de acordo com a API.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.