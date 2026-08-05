Embora o Bitcoin tenha defendido com sucesso a zona dos 60 000 dólares nos últimos meses, a participação no mercado continua relativamente moderada. Os afluxos para os ETF só melhoraram recentemente, enquanto a atividade no mercado à vista ainda carece da força normalmente associada a uma reversão de tendência de alta sustentável. Atualmente, os investidores parecem mais atraídos pelas ações e até pelos metais preciosos do que pelos ativos digitais. Enquanto o Bitcoin se mantiver abaixo dos 70 000 dólares, é difícil argumentar que tenha começado uma reversão decisiva da tendência.

Numa perspetiva cíclica, o mercado das criptomoedas encontra-se atualmente numa posição bastante familiar. Se os ciclos de mercado anteriores do Bitcoin continuarem a servir de orientação útil, a primeira fase significativa de uma nova recuperação poderá ter início por volta de novembro ou dezembro deste ano. Até lá, não se pode excluir a possibilidade de uma nova e talvez última fase de capitulação. Tal movimento poderia levar o Bitcoin para a zona dos 45 000 dólares, onde o preço se aproximaria de aproximadamente -1,5 desvios-padrão em relação à sua média de longo prazo. Historicamente, este nível tem marcado frequentemente o limite inferior dos mercados em baixa do Bitcoin e servido como uma zona de acumulação atrativa durante ciclos anteriores.

Esse catalisador, no entanto, ainda não se concretizou em nenhuma das direções. Embora o S&P 500 continue a atingir novos máximos históricos e o dólar norte-americano tenha enfraquecido visivelmente, o Bitcoin ainda não conseguiu reunir impulso suficiente para ultrapassar de forma convincente o nível psicologicamente importante dos 70 000 dólares.

O Bitcoin continua a ser negociado perto da marca dos 64 000 dólares, mantendo-se confinado a um intervalo relativamente estreito, apesar da melhoria das condições nos mercados financeiros em geral. O sentimento dos investidores está a ser moldado pela incerteza quanto às perspetivas da política monetária da Reserva Federal, enquanto as negociações em curso entre os Estados Unidos e o Irão continuam a influenciar a propensão global para o risco. Outra fonte de cautela nos últimos dias foi o ciberataque de grande repercussão contra a Coinkite, fornecedora canadiana de carteiras de hardware, que resultou no roubo de quase 90 milhões de dólares em Bitcoin de carteiras «frias», que são normalmente consideradas um dos métodos de armazenamento mais seguros disponíveis. Apesar destes desenvolvimentos, o mercado das criptomoedas tem-se mantido notavelmente estável, sugerindo que os investidores estão à espera de um catalisador macroeconómico ou fundamental mais forte antes de comprometerem capital.

Fonte: Checkonchain

A Strategy vende mais Bitcoin enquanto os resultados da Coinbase pesam sobre o sentimento do mercado

A Strategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin, divulgou a venda de mais 1 683 BTC, no valor aproximado de 105 milhões de dólares. Esta foi a terceira venda da empresa nas últimas semanas e ocorreu pouco depois de ter divulgado resultados trimestrais abaixo do esperado, em grande parte devido a perdas não realizadas nas suas participações em Bitcoin.

O sentimento em todo o setor das criptomoedas também foi afetado pelos resultados dececionantes da Coinbase, lembrando aos investidores que as empresas de ativos digitais continuam a ser altamente sensíveis às flutuações nos preços das criptomoedas e à atividade de negociação. Apesar destas transações, a Strategy continua a deter, de longe, a maior reserva corporativa de Bitcoin. No entanto, se o atual mercado em baixa se prolongar até 2028 e quebrar o ciclo histórico de quatro anos que tem caracterizado o Bitcoin há mais de uma década, a Strategy poderá eventualmente ser forçada a liquidar participações adicionais. Num ambiente caracterizado por liquidez limitada e procura moderada por parte dos investidores, novas vendas em grande escala poderão amplificar a volatilidade e exercer uma pressão descendente adicional sobre os preços do Bitcoin.

A BlackRock prossegue com a aposta na tokenização à medida que as finanças tradicionais migram para a cadeia de blocos

Um dos desenvolvimentos mais construtivos para o setor provém da expansão contínua da BlackRock no domínio dos ativos financeiros tokenizados. A gestora de ativos lançou classes de ações tokenizadas para fundos do mercado monetário europeus selecionados, que gerem mais de 300 mil milhões de dólares em ativos combinados.

Desenvolvida em parceria com a plataforma de blockchain Kinexys do JPMorgan, a solução permite que investidores qualificados transfiram a titularidade dos fundos 24 horas por dia, utilizando tecnologia de blockchain, ao mesmo tempo que preserva o registo tradicional de acionistas. A iniciativa representa mais um marco importante na convergência gradual das finanças tradicionais e da tecnologia de registo distribuído. Ao mesmo tempo, esta tendência estrutural continua a desenvolver-se de forma largamente independente do desempenho a curto prazo das próprias criptomoedas.

Entradas nos ETFs de Bitcoin voltam a ser positivas

Os fluxos de capital para os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA regressaram a território positivo, com entradas diárias a excederem 200 milhões de dólares durante as recentes sessões de negociação. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock continua a representar a maior quota das novas alocações institucionais, reforçando a sua posição como o veículo dominante para a exposição institucional ao Bitcoin.

A melhoria nos fluxos de fundos sugere que os investidores institucionais estão gradualmente a reconstruir as suas posições, após várias semanas de saídas. Historicamente, os influxos sustentados para os ETF têm frequentemente constituído uma base importante para a valorização dos preços a médio prazo. Consequentemente, a procura por ETF continua a ser um dos indicadores mais acompanhados do sentimento institucional e pode, atualmente, oferecer um sinal mais significativo do que a atividade de negociação de retalho a curto prazo.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

O capital está a reorientar-se para altcoins selecionadas

O mapa de desempenho semanal destaca uma rotação cada vez mais seletiva do capital para criptomoedas com beta mais elevado. Enquanto o Bitcoin e o Ethereum continuam a registar ganhos relativamente modestos, tem-se verificado um impulso mais forte em projetos como Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos e Polkadot, sugerindo que os investidores estão cada vez mais dispostos a aumentar a exposição a segmentos de maior risco do mercado.

Ao mesmo tempo, o desempenho mais fraco em partes do ecossistema DeFi e em determinados tokens de infraestrutura indica que a recuperação continua a ser desigual, em vez de generalizada. Este tipo de estrutura de mercado é típico durante as fases de recuperação, quando o capital se desloca gradualmente das maiores criptomoedas para altcoins com maior potencial de valorização a curto prazo.

Fonte: XTB Research

A maioria das criptomoedas continua a ser negociada abaixo da sua média de longo prazo

A análise do desvio padrão de dois anos revela que a esmagadora maioria das principais criptomoedas continua a ser negociada abaixo dos seus níveis históricos de equilíbrio, apesar das recentes valorizações. A exceção mais notável é a Zcash, que atualmente é negociada significativamente acima da sua média de longo prazo, o que poderá refletir quer uma sobrevalorização a curto prazo, quer fundamentos específicos do projeto invulgarmente sólidos.

Entretanto, ativos como Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin e Solana permanecem bem abaixo da sua média de dois anos, indicando uma fraqueza relativa contínua em comparação com o mercado em geral. De uma perspetiva quantitativa, este tipo de análise ajuda a identificar tanto ativos potencialmente sobrevalorizados como criptomoedas que possam ainda encontrar-se nas fases iniciais de recuperação, na sequência de quedas prolongadas.

Fonte: XTB Research

Bitcoin (D1)

De uma perspetiva técnica, o primeiro desafio importante para o Bitcoin consiste em recuperar a Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA50), atualmente situada perto dos 65 300 dólares. Uma quebra bem-sucedida acima deste nível representaria a primeira melhoria significativa no impulso a curto prazo. Os próximos níveis de resistência mais importantes situam-se em torno dos 70 000 dólares e dos 73 500 dólares, tendo ambos atuado anteriormente como zonas de reversão importantes.

No lado negativo, o nível psicologicamente importante dos 60 000 dólares continua a constituir a primeira linha de suporte, seguido pelos mínimos recentes em torno dos 58 000 dólares. Caso o Bitcoin venha a ser rejeitado mais uma vez na região dos 70 000 dólares, a queda resultante poderá assemelhar-se bastante às três ondas corretivas anteriores observadas nos últimos trimestres, levando potencialmente os preços de volta à zona entre 45 000 e 47 000 dólares, tendo em conta a análise da evolução dos preços e os níveis históricos de desvio da Média Verdadeira do Mercado durante os mercados em baixa.