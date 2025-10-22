Resumo do dia - EUA colocam restrições à China e despoleta correção nos índices

Principais conclusões Daily wrap

Os futuros dos índices acionários dos EUA estão a passar por uma correção significativa em meio à crescente incerteza em relação aos resultados financeiros das principais empresas de tecnologia. O US100 está a perder até 1,4% , e o US500 está a cair mais de 0,8% .

está a perder até , e o está a cair mais de . As quedas também estão relacionadas com notícias de que o governo Trump estaria a planear impor restrições à exportação de produtos para a China que contenham software produzido nos EUA.

O presidente da Câmara dos Representantes sugere que um acordo rápido sobre o projeto de lei de financiamento está agora a afastar-se.

A Netflix caiu quase 10% hoje devido a um resultado líquido fraco decorrente de uma disputa fiscal no Brasil. O sentimento negativo é ainda mais reforçado pela Texas Instruments, que sinalizou um enfraquecimento da procura por semicondutores. As suas ações estão a perder quase 7%.

A Tesla caiu mais de 1% hoje, antes da divulgação dos resultados financeiros após o encerramento do mercado. A empresa deve reportar um trimestre recorde, mas prevê-se uma desaceleração posteriormente, devido ao fim do apoio à compra de veículos elétricos e à diminuição do peso das vendas de certificados de emissão.

caiu mais de hoje, antes da divulgação dos resultados financeiros após o encerramento do mercado. A empresa deve reportar um trimestre recorde, mas prevê-se uma desaceleração posteriormente, devido ao fim do apoio à compra de veículos elétricos e à diminuição do peso das vendas de certificados de emissão. As ações da Beyond Meat valorizaram quase 100% na abertura do pregão devido à inclusão da empresa num ETF recém-formado focado em ações meme. Embora todos os ganhos iniciais do pregão tenham sido reduzidos, as ações ainda valorizaram quase 400% nas últimas cinco sessões.

valorizaram quase na abertura do pregão devido à inclusão da empresa num ETF recém-formado focado em ações meme. Embora todos os ganhos iniciais do pregão tenham sido reduzidos, as ações ainda valorizaram quase nas últimas cinco sessões. O EURUSD está a recuperar acima de 1,1600 , com os rendimentos do Tesouro dos EUA a cair abaixo de 4% .

está a recuperar acima de , com os rendimentos do Tesouro dos EUA a cair abaixo de . O Bitcoin caiu 2% e desce para o nível de 108 mil dólares .

caiu e desce para o nível de . O ouro continua a sua queda acentuada, somando mais 2% à venda massiva de ontem e aproximando-se do nível de 4000 dólares .

continua a sua queda acentuada, somando mais à venda massiva de ontem e aproximando-se do nível de . O petróleo bruto subiu mais de 2% e aproxima-se da marca de 59 dólares por barril. Este é o resultado de um possível acordo entre a Índia e os EUA sobre a suspensão das compras de petróleo russo pela Índia.

subiu mais de e aproxima-se da marca de por barril. Este é o resultado de um possível acordo entre a Índia e os EUA sobre a suspensão das compras de petróleo russo pela Índia. Trump adia reunião com Putin após a Rússia rejeitar a possibilidade de um cessar-fogo imediato com a Ucrânia. A Ucrânia continua os ataques dentro da Rússia, mas a capacidade de refinação de petróleo do país começa a recuperar.

A GBP foi a moeda mais fraca do G10 durante a maior parte do dia, após a divulgação de dados de inflação no Reino Unido mais fracos do que o esperado.

foi a moeda mais fraca do durante a maior parte do dia, após a divulgação de dados de inflação no Reino Unido mais fracos do que o esperado. A inflação ficou em 3,8% a/a contra a expectativa de 4,0% , aumentando as chances de um corte nas taxas de juros em novembro.

a/a contra a expectativa de , aumentando as chances de um corte nas taxas de juros em novembro. Google alcançou um avanço na computação quântica com seu chip “Willow” , superando os supercomputadores clássicos.

alcançou um avanço na computação quântica com seu chip , superando os supercomputadores clássicos. OpenAI lançou o Atlas, um navegador da web baseado em IA

