Resumo do dia: EURUSD sobe 0.8% antes da decisão da FED 📈Wall Street continua perto de máximos históricos

A sessão europeia foi dominada pelos vendedores, com o DAX alemão a cair quase 1,8%. A queda foi liderada pelas ações de seguros e bancos. A liquidação pode ter sido desencadeada por relatos de legislação fiscal europeia que poderia reduzir a rentabilidade das instituições financeiras.

O sentimento de Wall Street aponta para cautela, embora os índices de ações permaneçam próximos dos máximos históricos antes da decisão do Fed amanhã.

Em contrapartida, o setor energético dos EUA está a apresentar um bom desempenho hoje, apoiado pela subida dos preços do petróleo.

Os mercados estão a prever uma probabilidade de quase 100% de uma redução da taxa de juro de pelo menos 25 pontos base. O EUR/USD registou fortes ganhos hoje, ultrapassando os 1,1865 e atingindo o seu máximo de quatro anos. Mesmo os fortes dados macroeconómicos dos EUA não conseguiram apoiar o dólar, uma vez que tanto as vendas a retalho como a produção industrial excederam as previsões:

Produção industrial mensal: 0,1% (previsão: -0,1%, anterior: 0,1%)

Produção industrial: 0,2% (previsão: 0,0%, anterior: 0,0%)

Utilização da capacidade: 77,4% (previsão: 77,4%, anterior: 77,5%)

Vendas a retalho mensais: 0,6% (previsão: 0,2%, anterior: 0,5%)

Vendas a retalho excluindo automóveis: 0,7% (previsão: 0,4%, anterior: 0,3%)

Vendas a retalho excluindo automóveis e gasolina: 0,7% (previsão: 0,4%, anterior: 0,3%) O ouro subiu mais de 0,2% hoje, impulsionado por um dólar mais fraco, e pela primeira vez na história ultrapassou os US$ 3.700 por onça.

Os preços do petróleo também estão a subir, apoiados por tensões geopolíticas e oferta limitada da Rússia, onde refinarias importantes foram alvo de ataques com drones ucranianos. A Transneft já alertou para possíveis quedas na produção.

O Bitcoin está a estabilizar em torno de US$ 115.000, sugerindo que os investidores acreditam em ganhos adicionais, mas estão relutantes em assumir riscos excessivos antes da decisão do Fed. O Ethereum também permanece sob pressão e está a consolidar-se.

As ações da Tesla subiram mais de 2%, enquanto a Amazon está a ganhar mais de 1%. A Uranium Energy Corp. caiu mais de 5% após atingir máximos históricos, tendo subido mais de 300% desde a sua baixa em abril. Na segunda-feira, os EUA anunciaram que estavam prontos para aumentar as suas reservas estratégicas de urânio. A Nvidia e a Broadcom caíram mais de 1%. Os futuros do cacau caíram mais de 3%, apesar dos estoques mais baixos da ICE desde maio e do clima desfavorável na África Ocidental. Os mercados estão focados na temporada 2025/2026, que pode ser muito melhor para o equilíbrio entre oferta e demanda.

Hoje, os futuros do trigo, milho e soja ganham mais de 1% na CBOT.

Scott Bessent e Donald Trump reiteraram hoje que cortes significativos da Fed como parte do «ajuste da política» seriam bem-vindos pela Casa Branca. Os negociadores dos EUA fizeram progressos nas conversações com a China em Madrid, e Trump disse que já tem um grupo de empresas prontas para adquirir a TikTok, após um acordo negociado com Pequim.

Outra ronda de negociações entre os EUA e a China terá lugar em Frankfurt. De acordo com Marco Rubio, uma reunião entre Trump e Zelensky poderá ocorrer na próxima semana em Nova Iorque.

