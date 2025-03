Resumo do dia: Força compradora baixa nos índices norte-americanos, ouro sobe 0,3% 💰📄

As ações americanas terminam a sessão sem uma direção clara. Na abertura da sessão, os compradores tentaram continuar a recuperação. No entanto, nas horas seguintes, a força de compra enfraqueceu um pouco e estamos agora a assistir a um sentimento misto.

No momento da publicação, o US500 está a ganhar 0,05% para 5810 pontos, o US100 está a ser negociado 0,30% mais alto em 20400 pontos, e o US2000 está a perder 0,30% para 2113 pontos. As quedas estão a ocorrer juntamente com um enfraquecimento do dólar. O índice USDIDX está a perder 0,20%, enquanto o EURUSD está a ganhar 0,03%.

O OIL.WTI está a perder 0,50% após informações sobre um acordo de cessar-fogo parcial na Ucrânia. Diz-se que a Rússia concordou, como parte do acordo, em não atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. Isto, naturalmente, sinalizou um progresso significativo nas negociações.

O ouro está a regressar acima do nível de 3000 USD por onça, ganhando 0,36% hoje. Ganhos ainda maiores estão a ser registados pela prata, cujos preços estão a subir quase 2,30%.

Relatórios macroeconómicos dos EUA de hoje: O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board caiu 7,2 pontos para 92,9, marcando o quarto declínio mensal consecutivo e o nível mais baixo desde 2022, indicando preocupações crescentes dos consumidores. Vendas de casas novas : leitura ligeiramente inferior, mas um aumento mês a mês. Índice Fed de Richmond : leitura significativamente abaixo das expectativas (-4 em comparação com a previsão de 8 e o valor anterior de 6).

O aumento do preço da prata está a impulsionar as ações das empresas mineiras, como a empresa americana Hecla Mining (HL.US), que ganhou quase 5% na abertura (e está atualmente em queda de 0,30%). As mineiras de prata estavam entre as empresas com melhor desempenho na abertura do mercado de ações dos EUA.

A International Paper (IP.US), líder mundial em embalagens de papel, está a registar ganhos significativos pela segunda sessão consecutiva. Estes ganhos estão em grande parte associados a novas estratégias de gestão e a uma recuperação do mercado de embalagens.

A Google apresentou hoje o Gemini 2.5, o seu modelo de IA mais avançado, cuja versão experimental, o Gemini 2.5 Pro, ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking da LMArena, à frente do GPT-4.5, entre outros. O modelo destaca-se pela sua capacidade de raciocínio lógico, programação e resolução de testes difíceis, como o AIME 2025, e supera significativamente a versão anterior na criação de aplicações Web e edição de código.

As ações da Alphabet (GOOGL.US) estão a ganhar 1,20% hoje, embora o aumento não esteja diretamente relacionado com o anúncio da nova versão Gemini, uma vez que começou antes do anúncio oficial. No entanto, ajudou a empresa a manter uma tendência ascendente durante a sessão.

Trump Media & Technology Group (DJT.US), a empresa por detrás da Truth Social, da qual Donald Trump é o acionista maioritário, anunciou uma parceria estratégica com a Crypto.com para lançar uma série de fundos negociados em bolsa (ETF) através da sua plataforma fintech Truth.Fi. As ações da DJT.US subiram +13% na abertura do mercado e atualmente estão em alta de +7,60%.

A Bitcoin também está a registar ganhos, embora isso se deva mais a factores macroeconómicos mais fortes, como a recente especulação sobre a abordagem mais suave de Trump nos acordos comerciais com parceiros dos EUA. A Bitcoin está a subir 0,56% hoje para 88000 USD.

O Ethereum está a ter um desempenho ligeiramente pior, perdendo 0,47% para 2070 USD. O resto do mercado de altcoin está a subir 0,80%, com uma capitalização de mercado total de 840 mil milhões de dólares.

