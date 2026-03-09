Os índices de Wall Street iniciaram a semana com quedas acentuadas. O Dow Jones registou uma descida superior a 1,3%, o S&P 500 caiu cerca de 1,2% e o Nasdaq registou uma descida de cerca de 1,1%. O sentimento dos investidores deteriorou-se após a escalada do conflito no Golfo Pérsico durante o fim de semana, onde as tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão voltaram a aumentar. Relatos de novos ataques à infraestrutura energética e o risco crescente de uma maior desestabilização na região aumentaram significativamente a aversão ao risco nos mercados financeiros.
O Golfo Pérsico é responsável por uma grande parte da produção e exportação global de petróleo, e uma parte significativa do abastecimento energético mundial passa pelo Estreito de Ormuz. Mesmo interrupções limitadas na região afetam imediatamente os preços da energia, o que é claramente visível neste momento.
O mercado petrolífero reagiu de forma acentuada. O preço do petróleo bruto voltou a ultrapassar os 100 dólares por barril, atingindo os seus níveis mais elevados em vários anos. O aumento dos custos da energia está a afetar o sentimento dos investidores, uma vez que aumenta o risco de uma renovada pressão inflacionista na economia global. Preços mais elevados da energia significam despesas mais elevadas para as empresas e os consumidores, o que pode abrandar o crescimento económico a longo prazo.
Ao mesmo tempo, a energia mais cara torna mais difícil para os bancos centrais combater a inflação, aumentando o risco de uma maior aceleração do crescimento dos preços. Nestas condições, os mercados começam a limitar as expectativas de flexibilização monetária nas maiores economias mundiais. As crescentes tensões geopolíticas também estão a direcionar o capital para ativos considerados mais seguros. Neste ambiente, o dólar americano se fortalece e os investidores abordam os segmentos de ações mais arriscados com mais cautela.
O aumento da volatilidade é particularmente visível em setores sensíveis aos custos da energia e ao comércio global.
Todos os sinais indicam que o Médio Oriente continuará em destaque nos mercados por algum tempo. Se as tensões no Golfo Pérsico persistirem ou se intensificarem ainda mais, o mercado de energia poderá permanecer sob pressão por um longo período. Nesse cenário, a geopolítica voltará a ser um dos principais fatores que moldarão o comportamento dos mercados financeiros globais nas próximas semanas.
Hoje, os futuros do US500 (S&P 500) estão ligeiramente mais altos. Os investidores esperam que o pior já tenha passado e que o conflito no Médio Oriente não se agrave ainda mais. O sentimento do mercado também é apoiado por relatos de uma possível liberação coordenada de reservas de petróleo pelos países do G7.
US500 (H1)
Notícias da empresa
As empresas de energia continuam a obter ganhos em plena turbulência no mercado energético. Liderando os ganhos estão a Chevron (CVX.US), a Exxon (XOM.US) e a APA (APA.US).
As ações da Hims & Hers (HIMS.US) estão a subir significativamente nesta segunda-feira, após relatos de que a Novo Nordisk planeia vender os seus populares medicamentos para obesidade e diabetes através da plataforma de telessaúde da Hims. Isto sugere a resolução de uma recente disputa legal e a possibilidade de uma nova parceria entre as empresas. A notícia foi bem recebida pelo mercado, impulsionando as ações da Hims, uma vez que a potencial colaboração aumenta as chances da empresa obter maiores receitas e crescimento.
A Nasdaq (NDAQ.US) anunciou uma parceria com a bolsa de criptomoedas Kraken para a tokenização de ações, um projeto que permitirá a criação e negociação de tokens de ações digitais e produtos listados em bolsa que têm os mesmos direitos que os títulos tradicionais. A plataforma baseada em blockchain permitirá que os investidores detenham tokens de ações com os mesmos direitos de voto e dividendos que as ações padrão e façam uma transição suave entre o mercado regulamentado e o mercado on-chain.
As ações da Applied Optoelectronics (AAOI.US) estão a subir após a empresa ter anunciado a sua primeira grande encomenda de transceptores de 1,6 T para centros de dados de um dos seus principais clientes de hiperescala de longo prazo. Estes dispositivos destinam-se a aumentar a largura de banda da rede necessária para lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial.
As ações da Dianthus Therapeutics (DNTH.US) subiram cerca de 20% após o anúncio de resultados preliminares promissores de um ensaio de Fase 3 do medicamento da empresa.
Última hora: NATGAS apresenta alta após divulgação dos dados da EIA
Mercados europeus estabilizam mesmo com as subidas nos preços do petróleo 🔍
Conflito no Médio Oriente e mercados agrícolas: porque trigo, milho e soja reagiram pouco
Gráfico do dia: Por que o euro está a perder valor em relação ao dólar? (EURUSD)
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.