Os índices de Wall Street iniciaram a semana com quedas acentuadas. O Dow Jones registou uma descida superior a 1,3%, o S&P 500 caiu cerca de 1,2% e o Nasdaq registou uma descida de cerca de 1,1%. O sentimento dos investidores deteriorou-se após a escalada do conflito no Golfo Pérsico durante o fim de semana, onde as tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão voltaram a aumentar. Relatos de novos ataques à infraestrutura energética e o risco crescente de uma maior desestabilização na região aumentaram significativamente a aversão ao risco nos mercados financeiros.

O Golfo Pérsico é responsável por uma grande parte da produção e exportação global de petróleo, e uma parte significativa do abastecimento energético mundial passa pelo Estreito de Ormuz. Mesmo interrupções limitadas na região afetam imediatamente os preços da energia, o que é claramente visível neste momento.

O mercado petrolífero reagiu de forma acentuada. O preço do petróleo bruto voltou a ultrapassar os 100 dólares por barril, atingindo os seus níveis mais elevados em vários anos. O aumento dos custos da energia está a afetar o sentimento dos investidores, uma vez que aumenta o risco de uma renovada pressão inflacionista na economia global. Preços mais elevados da energia significam despesas mais elevadas para as empresas e os consumidores, o que pode abrandar o crescimento económico a longo prazo.

Ao mesmo tempo, a energia mais cara torna mais difícil para os bancos centrais combater a inflação, aumentando o risco de uma maior aceleração do crescimento dos preços. Nestas condições, os mercados começam a limitar as expectativas de flexibilização monetária nas maiores economias mundiais. As crescentes tensões geopolíticas também estão a direcionar o capital para ativos considerados mais seguros. Neste ambiente, o dólar americano se fortalece e os investidores abordam os segmentos de ações mais arriscados com mais cautela.

O aumento da volatilidade é particularmente visível em setores sensíveis aos custos da energia e ao comércio global.

Todos os sinais indicam que o Médio Oriente continuará em destaque nos mercados por algum tempo. Se as tensões no Golfo Pérsico persistirem ou se intensificarem ainda mais, o mercado de energia poderá permanecer sob pressão por um longo período. Nesse cenário, a geopolítica voltará a ser um dos principais fatores que moldarão o comportamento dos mercados financeiros globais nas próximas semanas.

Hoje, os futuros do US500 (S&P 500) estão ligeiramente mais altos. Os investidores esperam que o pior já tenha passado e que o conflito no Médio Oriente não se agrave ainda mais. O sentimento do mercado também é apoiado por relatos de uma possível liberação coordenada de reservas de petróleo pelos países do G7.

US500 (H1)

Notícias da empresa

As empresas de energia continuam a obter ganhos em plena turbulência no mercado energético. Liderando os ganhos estão a Chevron (CVX.US), a Exxon (XOM.US) e a APA (APA.US).

As ações da Hims & Hers (HIMS.US) estão a subir significativamente nesta segunda-feira, após relatos de que a Novo Nordisk planeia vender os seus populares medicamentos para obesidade e diabetes através da plataforma de telessaúde da Hims. Isto sugere a resolução de uma recente disputa legal e a possibilidade de uma nova parceria entre as empresas. A notícia foi bem recebida pelo mercado, impulsionando as ações da Hims, uma vez que a potencial colaboração aumenta as chances da empresa obter maiores receitas e crescimento.

A Nasdaq (NDAQ.US) anunciou uma parceria com a bolsa de criptomoedas Kraken para a tokenização de ações, um projeto que permitirá a criação e negociação de tokens de ações digitais e produtos listados em bolsa que têm os mesmos direitos que os títulos tradicionais. A plataforma baseada em blockchain permitirá que os investidores detenham tokens de ações com os mesmos direitos de voto e dividendos que as ações padrão e façam uma transição suave entre o mercado regulamentado e o mercado on-chain.

As ações da Applied Optoelectronics (AAOI.US) estão a subir após a empresa ter anunciado a sua primeira grande encomenda de transceptores de 1,6 T para centros de dados de um dos seus principais clientes de hiperescala de longo prazo. Estes dispositivos destinam-se a aumentar a largura de banda da rede necessária para lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial.

As ações da Dianthus Therapeutics (DNTH.US) subiram cerca de 20% após o anúncio de resultados preliminares promissores de um ensaio de Fase 3 do medicamento da empresa.