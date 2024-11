Resumo do dia: Índices sofrem quedas , ouro atinge novo máximo histórico e dólar deprecia 0,25%📄

Os índices estão a aprofundar as perdas desde o início da sessão. No momento da publicação, o US500 está em baixa de 0,35% para 5866 pontos, o US100 está em baixa de 0,70% para 20600 pontos, e o índice de pequena capitalização, o US2000, reduziu os seus ganhos de 1,10% para 0,40% atualmente.

A moeda mais forte continua a ser o euro, ganhando 0,3-0,4% contra outras moedas. A taxa EURUSD subiu 0,4%, invertendo totalmente as quedas iniciais após a divulgação de dados mais fortes dos E.U..

O índice do dólar USDIDX também voltou a cair, sendo negociado 0,25% mais baixo em 103,8600 pontos, caindo abaixo da barreira dos 104 pontos.

No mercado de ações, os ganhos estão concentrados em ações como Alphabet (GOOGL.US +3,6%), Amazon (AMZN.US +1,4%) e Tesla (TSLA.US +1,3%). Entretanto, os investidores estão a vender ações de empresas do sector dos semicondutores. Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVG.US) e TSMC (TSM.US) caíram cerca de 1,4-1,6%.

Os dados do mercado de trabalho ficaram significativamente acima das expectativas. O relatório ADP, indicando mudanças no emprego do sector privado nos E.U. para outubro, mostrou um aumento de 233.000 em comparação com a previsão de 110.000 e o valor revisto de setembro de 159.000 (acima dos 143.500). O dólar fortaleceu-se após os dados, sugerindo que a reação “dovish” de ontem ao relatório JOLTS pode ter sido prematura.

Em seguida, recebemos os dados preliminares do PIB do terceiro trimestre de 2024 dos EUA. O crescimento trimestral do PIB dos EUA no terceiro trimestre foi de 2,8%, em comparação com a previsão de 2,9% e os 3% anteriores. Embora ligeiramente abaixo das expectativas, os dados ainda confirmam o sólido crescimento económico dos EUA.

Os preços do núcleo do PCE aumentaram 2,2% em relação ao trimestre anterior, em comparação com a previsão de 2,1% e os 2,8% anteriores, indicando uma diminuição das pressões sobre os preços em comparação com os trimestres anteriores.

Os dados da inflação alemã excederam as expectativas, o que apoiou a taxa de câmbio EURUSD. O IPC da Alemanha em outubro foi de 2% em relação ao ano anterior, em comparação com os 1,8% esperados e os 1,6% anteriores.

O Índice de Vendas Pendentes de Casas (Pending Home Sales Index) recuperou-se em até 7,4% mês a mês, em comparação com a expetativa de 0,8% e a leitura anterior de 0,6%.

As ações da SMCI caíram 30% após a demissão da EY como auditor. Em julho de 2024, surgiram preocupações em matéria de gestão e de controlo, que levaram a uma revisão por uma comissão especial com empresas externas. Apesar da oposição da empresa e da revisão em curso, a EY tomou a decisão final de se demitir em 24 de outubro de 2024.

As ações da Reddit subiram 45% após um forte relatório do terceiro trimestre, impulsionado por um aumento das receitas de 68% em relação ao ano anterior, para 348,4 milhões de dólares, ultrapassando as expectativas dos analistas de 312,8 milhões de dólares. A empresa também melhorou significativamente a rentabilidade e o número de utilizadores activos.

Os mercados bolsistas europeus, especialmente o Euro Stoxx 50 e o DAX alemão, estão a enfrentar sérios desafios a meio da semana. As questões são exacerbadas por problemas enfrentados por grandes empresas europeias, como a Volkswagen, que está a lidar com quedas nos lucros e potenciais encerramentos de fábricas. A maioria dos índices está a cair cerca de 1,20-2,00%.

O ouro está a subir 0,50%, atingindo um novo ATH de 2788 USD por onça. A prata desce 1,50% para 33,90 dólares por onça.

No mercado das criptomoedas, estamos a assistir a ligeiras descidas, mas dados os fortes ganhos de ontem, a venda de hoje é mínima. A Bitcoin caiu 1,00%, mantendo-se em torno de USD 72.000. O Ethereum está a subir 1,40% para USD 2670, com os ganhos intradiários a atingirem mais de 3,00% acima dos USD 2700.

