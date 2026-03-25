O Irão rejeitou explicitamente o plano de 15 pontos de Trump , que visava garantir, pelo menos, um cessar-fogo no Médio Oriente. Embora o plano completo não tenha sido divulgado (foi transmitido ao Irão através do Paquistão), é provável que contenha exigências para que o Irão abandone o seu programa nuclear, permita a entrada de inspetores da AIEA e conceda total liberdade de navegação. Em troca, os EUA e Israel cessariam os ataques e levantariam parcialmente as sanções sobre o comércio de petróleo e gás.



, que visava garantir, pelo menos, um cessar-fogo no Médio Oriente. Embora o plano completo não tenha sido divulgado (foi transmitido ao Irão através do Paquistão), é provável que contenha exigências para que o Irão abandone o seu programa nuclear, permita a entrada de inspetores da AIEA e conceda total liberdade de navegação. Em troca, os EUA e Israel cessariam os ataques e levantariam parcialmente as sanções sobre o comércio de petróleo e gás. Donald Trump aludiu a um «grande presente energético» do Irão. Embora não tenha fornecido detalhes, isto refere-se provavelmente às vendas de petróleo bruto iraniano à Índia.



Embora não tenha fornecido detalhes, isto refere-se provavelmente às vendas de petróleo bruto iraniano à Índia. O Irão afirma que tenciona pôr fim a esta guerra nos seus próprios termos e no momento que considerar adequado. As autoridades indicam que não estão interessadas num mero cessar-fogo, mas sim numa paz abrangente que respeite as suas condições, tais como reparações por danos, a retirada total dos EUA da região e o levantamento total das sanções.



e no momento que considerar adequado. As autoridades indicam que não estão interessadas num mero cessar-fogo, mas sim numa paz abrangente que respeite as suas condições, tais como reparações por danos, a retirada total dos EUA da região e o levantamento total das sanções. Um relatório recente indica que ocorreu na terça-feira um ataque a uma central nuclear iraniana. Esta situação demonstra que, apesar da «contenção» dos EUA, as infraestruturas críticas continuam a ser alvo de ataques, o que poderá sinalizar uma escalada em grande escala caso não se chegue a um acordo dentro do prazo que Trump ofereceu ao Irão.



Esta situação demonstra que, apesar da «contenção» dos EUA, as infraestruturas críticas continuam a ser alvo de ataques, o que poderá sinalizar uma escalada em grande escala caso não se chegue a um acordo dentro do prazo que Trump ofereceu ao Irão. O petróleo bruto WTI está a consolidar-se acima dos 88 dólares por barril , enquanto o petróleo bruto Brent está a ser negociado acima dos 95 dólares por barril.



, enquanto o petróleo bruto Brent está a ser negociado acima dos 95 dólares por barril. Um aumento de quase 7 milhões de barris nos inventários de petróleo bruto dos EUA não conduziu a uma correção de preços. O petróleo está atualmente a reagir à falta de desaceleração e mantém-se próximo dos mínimos das duas últimas sessões.



não conduziu a uma correção de preços. O petróleo está atualmente a reagir à falta de desaceleração e mantém-se próximo dos mínimos das duas últimas sessões. Os preços do ouro continuam a sua recuperação , sendo negociados acima dos 4.500 dólares por onça, à medida que diminuem as hipóteses de um pico de inflação sustentado. Apesar da rejeição do plano de paz por parte do Irão, é evidente que pelo menos um dos lados está a pressionar agressivamente no sentido de pôr fim ao conflito.



, sendo negociados acima dos 4.500 dólares por onça, à medida que diminuem as hipóteses de um pico de inflação sustentado. Apesar da rejeição do plano de paz por parte do Irão, é evidente que pelo menos um dos lados está a pressionar agressivamente no sentido de pôr fim ao conflito. O EURUSD está a recuar do nível de 1,1500 devido à nova escalada no Médio Oriente. Assistimos também a uma descida das taxas de rendibilidade dos EUA e da Alemanha durante a sessão de hoje.



devido à nova escalada no Médio Oriente. Assistimos também a uma descida das taxas de rendibilidade dos EUA e da Alemanha durante a sessão de hoje. A Bitcoin está a ser negociada em torno dos 70 000 dólares , com um aumento de aproximadamente 1%.



, com um aumento de aproximadamente 1%. Os preços das importações dos EUA subiram significativamente em fevereiro , mesmo antes do início do conflito no Irão. Os preços subiram 1,3% em relação ao mês anterior (contra expectativas de 0,5%), enquanto os preços das exportações também subiram 1,5% em relação ao mês anterior (contra expectativas de 0,5%).



, mesmo antes do início do conflito no Irão. Os preços subiram 1,3% em relação ao mês anterior (contra expectativas de 0,5%), enquanto os preços das exportações também subiram 1,5% em relação ao mês anterior (contra expectativas de 0,5%). A inflação no Reino Unido em fevereiro manteve-se estável em 3,0% em termos homólogos , em linha com as expectativas, mas a inflação subjacente subiu para 3,2% em termos homólogos. No Reino Unido, tal como na zona euro, os mercados estão a precificar uma elevada probabilidade de subidas das taxas de juro.



, em linha com as expectativas, mas a inflação subjacente subiu para 3,2% em termos homólogos. No Reino Unido, tal como na zona euro, os mercados estão a precificar uma elevada probabilidade de subidas das taxas de juro. As ações da Arm subiram até 15% hoje , na sequência de uma mudança total na estratégia da empresa. Em vez de licenciar os seus projetos, a empresa pretende começar a produzir os seus próprios processadores AGI CPU . A empresa tem como meta 15 mil milhões de dólares em receitas anuais com estes chips, sendo que a Meta deverá ser o seu primeiro cliente.



, na sequência de uma mudança total na estratégia da empresa. Em vez de licenciar os seus projetos, a empresa pretende começar a produzir os seus próprios processadores . A empresa tem como meta 15 mil milhões de dólares em receitas anuais com estes chips, sendo que a Meta deverá ser o seu primeiro cliente. Os ganhos em Wall Street continuam limitados, inclusive no setor tecnológico. Destaca-se a crescente escassez de produtos como o hélio, que é fundamental não só para a medicina, mas também para o fabrico de chips; isto poderá afetar as cadeias de abastecimento de empresas como a TSMC e a Nvidia.

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