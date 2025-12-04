Resumo do dia: Mercado continua cauteloso à espera da FED

O mercado está a evitar movimentos significativos. A bolsa americana está a limitar a variação dos preços antes dos dados sobre a inflação e da reunião do FOMC na próxima semana. Os contratos US100, US30 e US500 estão a restringir os movimentos a 0,1%. Ganhos notáveis são observados no contrato do índice Russell 2000, que subiu mais de 1% no final da sessão.

O Departamento do Trabalho dos EUA e a Challenger publicaram dados sobre o emprego nos EUA. Os pedidos de subsídio de desemprego caíram mais do que o esperado, para 191 000. A Challenger, por outro lado, apresentou um nível esperado de perda de empregos de 71 300.

Os investidores também receberam hoje dados sobre as encomendas de bens duradouros. Em setembro, houve um aumento de 0,5%, em linha com as expectativas.

A Meta anunciou reduções nas despesas com a iniciativa Metaverse, apoiando as avaliações da empresa, que estão a subir cerca de 4%.

A sessão na Europa acabou por ser ligeiramente melhor. Os líderes do crescimento na sessão de quinta-feira são Espanha e Polónia. Os contratos W20 e SPA35 estão a subir cerca de 0,8% e 0,7%. Seguem-se o DE40 alemão, com um aumento de 0,5%.

Ganhos menores, de cerca de 0,2%, são observados nos índices francês e suíço.

Os dados finais de vendas da zona do euro foram publicados. Eles aumentaram 1,5%, acima das expectativas do mercado.

No mercado cambial, o dólar está se fortalecendo. Dados sólidos do mercado de trabalho distanciam ligeiramente a perspectiva de um corte na próxima reunião, o que se reflete no preço. O EURUSD caiu 0,1%. O franco suíço também está a registar quedas. O forint húngaro lidera as quedas, perdendo até 0,7% em relação ao dólar e ao euro.

O mercado de commodities está a registar uma volatilidade reduzida. O petróleo lidera os ganhos. Tanto o petróleo Brent como o WTI estão a registar aumentos de cerca de 1%. O café também está a ficar mais caro, com um aumento de 1%. No segmento dos metais preciosos, a prata está a registar quedas, perdendo até 2%.

Um sentimento moderado, mas negativo, domina o mercado de criptomoedas, com vendas generalizadas de tokens. O Bitcoin caiu mais de 1,5%, mas mantém o nível de US$ 91.000. Uma situação semelhante ocorre com o Ethereum, com quedas de cerca de 1,5% para o nível de US$ 3.130.

