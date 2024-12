Resumo do dia: Mercado recua antes do CPI, Nvidia sobre pressão

Os índices dos EUA recuam face aos máximos recentes, após uma forte recuperação no final do ano. O US100 lidera as descidas, caindo 0,7% devido à fraqueza do sector dos semicondutores. O US500 cai 0,4% e o US30 perde 0,2%. Do lado positivo, o mexicano MEXComp ganha 1,45% e o BRAComp avança 1,06%. O indicador de medo VIX mantém-se estável em torno de 16,03.

Os mercados europeus apresentam um sentimento misto. O FRA40 avança 0,71% para 7491,2, seguido pelo UK100 que ganha 0,54% para 8359,5. O DE40 desce 0,20% para 20367,8, enquanto o índice de volatilidade VSTOXX desce 0,67% para 14,78. Outros movimentos notáveis incluem NED25 (+0,55% para 895,91), SPA35 (-0,42% para 12006), e ITA40 (-0,57% para 34585).

As ações da Nvidia caem 2% depois que o regulador do mercado da China lança uma investigação antitruste sobre o domínio da empresa no mercado de chips de IA. A investigação se concentra em práticas monopolísticas potenciais, com as receitas chinesas representando 15% dos ganhos da Nvidia no terceiro trimestre.

A Apollo Global Management e a Workday vão juntar-se ao S&P 500, substituindo a Qorvo e a Amentum Holdings. Mondelez explora potencial aquisição da Hershey num negócio que poderá criar um gigante alimentar de 50 mil milhões de dólares.

Os dados económicos europeus desiludem, com a confiança dos investidores Sentix a cair para -17,5 contra os -12,3 esperados, evidenciando uma fraqueza contínua. A confiança dos consumidores suíços melhora de 47,4 para 49,4.

As matérias-primas energéticas sobem com NATGAS a liderar (+3,77% para 3,197), seguido de GASOLINA (+2,75% para 195,37) e PETRÓLEO.WTI (+2,11% para 68,59). Os metais preciosos também avançam: PRATA (+3,07% para 31,922), PALLADIUM (+2,57% para 971,4), OURO (+1,16% para 2662,44).

O dólar é negociado estável enquanto os rendimentos do Tesouro aumentam 4bps para 4,19%. EUR / USD estável em 1.0571, GBP / USD ganha 0.3% para 1.2776 e USD / JPY sobe 0.8% para 151.27.

Criptomoedas sob pressão com Bitcoin caindo 2.6% para $ 97,525 e Ethereum caindo 3.8% para $ 3,841. MicroStrategy anuncia compra adicional de Bitcoin de $ 2.1B.

O foco do mercado muda para os dados do CPI de quarta-feira, com a inflação básica esperada em + 0.3% MoM e + 3.3% YoY. O preço dos mercados tem 85.8% de probabilidade de corte na taxa do Fed em dezembro.

