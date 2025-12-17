Oracle cai mais 6% e demonstra problemas financeiros 🔎

O ambicioso projeto de mil milhões de dólares da Oracle para um centro de dados de IA em Michigan foi colocado em dúvida após o fracasso das negociações de financiamento com a Blue Owl Capital, sua principal parceira. Isso representa um sério revés para uma empresa que já está sob intenso escrutínio devido às suas necessidades crescentes de capital. A Blue Owl — que financiou os maiores projetos de centros de dados da Oracle nos EUA — desistiu depois de os credores terem feito a procura de condições mais rigorosas de arrendamento e dívida, num contexto de crescentes preocupações com atrasos nos projetos, o rápido aumento da alavancagem da Oracle e o arrefecimento do sentimento em relação aos investimentos em IA em hiperescala. A Oracle afirma que o já selecionou um novo investidor de capital e que as negociações estão a progredir conforme o esperado, mas o fracasso das negociações destaca as crescentes dúvidas sobre o ritmo e a rentabilidade da expansão da infraestrutura de IA.

A reação do mercado foi rápida e dolorosa. As ações da Oracle estão sob pressão de venda desde meados de setembro. Os últimos resultados também foram decepcionantes. Em relação às máximas, as ações estão agora quase 50% mais baixas. Para apagar completamente a recuperação impulsionada pela IA, a Oracle precisaria cair mais cerca de 35%.

Uma análise da situação financeira da Oracle

Os resultados decepcionaram o mercado.

No segundo trimestre do ano fiscal de 2026, a Oracle reportou receitas de 16,06 mil milhões de dólares (+14% em relação ao ano anterior), abaixo das expectativas de 16,2 mil milhões de dólares. O EPS ajustado ficou em 2,26 dólares — muito acima da previsão de 1,64 — graças a ganhos pontuais, incluindo a venda de ações da Ampere.

Pipeline recorde de RPO — potencial, mas de longo prazo. O pipeline de US$ 528 bilhões (+438% a/a) inclui contratos com a OpenAI, Nvidia e Meta, que podem gerar receita adicional nos próximos anos. Embora o número mostre um enorme potencial de crescimento, o mercado teme que grande parte desse pipeline seja de longo prazo e que a realização significativa desses pedidos ainda esteja distante.

Explosão do CAPEX e da dívida — um risco de mercado crescente. A Oracle aumentou as despesas de capital no segundo trimestre do ano fiscal de 2026 para cerca de 35 mil milhões de dólares para centros de dados e clusters de GPU para IA, enquanto a dívida total subiu para cerca de 115-120 mil milhões de dólares. O mercado está cada vez mais preocupado com a escala dos gastos e o seu impacto no balanço. O desempenho futuro dependerá muito da rapidez com que esses investimentos se converterão em receita e fluxo de caixa.

A dívida atingiu níveis recorde, enquanto as reservas de caixa continuam a diminuir. O fosso crescente entre o aumento da dívida e a diminuição do caixa indica uma rápida queima de capital e pressões crescentes de risco de liquidez em meio a pesados gastos de capital em IA. O aumento da alavancagem também está a tornar a Oracle mais sensível às flutuações nos custos de financiamento.

O ROIC está a aproximar-se do WACC, sinalizando uma diminuição da capacidade de criar valor através de novos investimentos em IA. O crescimento do EBITDA não está a acompanhar o aumento do custo de capital, aumentando a pressão sobre os lucros e o balanço. A redução do spread ROIC-WACC sinaliza uma erosão da eficiência do capital e um risco crescente de que a expansão da infraestrutura se torne um fardo, em vez de um motor de lucro.

Oracle (prazo D1)

A liquidação de hoje dá continuidade à mudança brusca no sentimento em relação à IA — da euforia, que levou as ações a atingirem brevemente US$ 348 e elevou Larry Ellison ao topo do ranking global de riqueza, à crescente ansiedade dos investidores em relação a atrasos, alavancagem financeira e se a expansão multimilionária do centro de dados poderá gerar retornos rápidos o suficiente. A turbulência em torno do financiamento do projeto de Michigan cristalizou essas preocupações, acelerando a transição do mercado do “hype da IA” para uma postura mais disciplinada e cética.