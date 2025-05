Resumo do dia: Mercados aguardam os resultados da Nvidia

Os mercados norte-americanos permaneceram moderados, com o US500 a cair 0,2%, o US100 estável e o US30 a cair 0,3%, enquanto os investidores aguardavam os resultados do primeiro trimestre de 2026 da Nvidia após o encerramento do mercado, com expectativas de receita de US$ 43,1 mil milhões e EPS de US$ 0,89, representando um crescimento significativo em relação ao ano anterior.

Os resultados da Nvidia têm uma importância enorme para todo o setor de IA, com os mercados de opções a preverem uma variação de 6% em qualquer direção após a divulgação dos resultados da fabricante de chips de US$ 3,3 mil milhões, à medida que os investidores se concentram no aumento da produção de chips Blackwell e no impacto das restrições comerciais nas receitas da China.

Os rendimentos do Tesouro subiram, com os rendimentos a 10 anos a aumentarem 5 pontos base para 4,49%, antes de um leilão de notas a cinco anos no valor de 70 mil milhões de dólares, enquanto a fraca procura na venda de obrigações a 40 anos do Japão destacou a tensão no mercado global da dívida, num contexto de preocupações fiscais contínuas.

Os preços do petróleo subiram mais de 2%, com o WTI a saltar para 62,16 dólares e o Brent para 64,36 dólares, devido a receios de interrupção do abastecimento, depois de Trump ter ameaçado novas sanções à Rússia e proibido a Chevron de exportar petróleo venezuelano, antes da crucial reunião da OPEP+ no sábado.

A OPEP+ estabeleceu novos mecanismos de referência para a produção para 2027, enquanto fontes indicaram que a reunião de sábado poderá aprovar outro aumento de 411 000 bpd na produção para julho, continuando a redução gradual dos cortes na produção do grupo, apesar da recente fraqueza dos preços.

Os resultados do retalho apresentaram sinais contraditórios, com a Macy's a superar as expectativas de lucro, apesar de ter reduzido as previsões para o ano inteiro devido ao impacto das tarifas e à moderação dos gastos dos consumidores, enquanto a Abercrombie & Fitch subiu com resultados sólidos e elevou as perspetivas.

As ações da Fannie Mae e da Freddie Mac dispararam após Trump anunciar planos para abrir o capital das gigantes hipotecárias, mantendo as garantias do governo, com as ações atingindo os níveis mais altos desde 2008, enquanto o governo busca encerrar a tutela federal.

Os fabricantes de automóveis alemães estão em negociações com as tarifas com o Departamento de Comércio, buscando créditos à exportação e promessas de investimento para suavizar possíveis direitos de importação, com a BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen à espera de um acordo em junho.

A Nova Zelândia reduziu as taxas em 25 pontos base para 3,25%, citando incertezas tarifas globais, enquanto o IPC da Austrália ficou ligeiramente aquecido em 2,4% ao ano, e o banco central do Japão mostrou-se preocupado com a volatilidade dos rendimentos dos títulos do governo japonês em meio à fraca procura por títulos.

As atas da Fed, que serão divulgadas ainda hoje, devem reforçar a abordagem cautelosa das autoridades em relação à política monetária no meio da incerteza das tarifas, com o presidente do Fed de Minneapolis, Kashkari, defendendo a manutenção das taxas até que o impacto da inflação fique mais claro.

