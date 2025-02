Resumo do dia: Mercados caem depois de digerirem os resultados das empresas

O S&P 500 caiu 0,7%, recuando do seu recorde de alta, com as ações de retalho e tecnologia a liderarem o declínio. O índice tinha anteriormente atingido o seu terceiro recorde de fecho de 2025 no dia anterior. O Dow Jones Industrial Average registou o maior declínio entre os principais índices, caindo 1,4% ou cerca de 600 pontos. O Nasdaq Composite e o Nasdaq 100 desceram ambos 0,8%, arrastados pela fraqueza do sector tecnológico. O Russell 2000 caiu 1,2%, indicando uma fraqueza mais ampla do mercado que se estende às empresas mais pequenas.

As ações do Walmart caíram 6,6% depois que o gigante do retalho emitiu uma orientação de lucro abaixo do esperado para o ano fiscal de 2026, projetando um EPS ajustado de US $ 2,50-2,60 contra US $ 2,77 das estimativas dos analistas. A empresa ainda apresentou fortes resultados no quarto trimestre, com as vendas comparáveis nos EUA a subirem 4,6% e um crescimento do comércio eletrónico de 20%. A Palantir Technologies caiu 7,5% na sequência do anúncio do Secretário da Defesa Hegseth de uma redução de 8% nas despesas militares projectadas ao longo de cinco anos.

As ações da Carvana caíram 11%, apesar de terem superado as estimativas globais, uma vez que os investidores se concentraram na pressão sobre as margens de lucro bruto e nos volumes mais baixos de vendas . A Shake Shack subiu 14% depois de reportar um crescimento de 3,7% nas vendas comparáveis em janeiro, apesar dos desafios climáticos, aumentando a sua orientação do EBITDA ajustado para 2025 para $205-215 milhões.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 219.000, ligeiramente acima da previsão de 215.000, enquanto os pedidos contínuos atingiram 1,869 milhões.

O presidente do Fed de Chicago, Goolsbee, sugeriu que os próximos dados de inflação do PCE podem não ser tão preocupantes quanto os números recentes do CPI, ao mesmo tempo em que expressou preocupação com os possíveis impactos tarifários. O Presidente da Fed de Atlanta, Bostic, projectou dois cortes nas taxas de juro em 2025, mas sublinhou a necessidade de vigilância no meio da incerteza política. Os participantes no mercado continuam a ajustar as expectativas de cortes nas taxas, uma vez que os responsáveis da Fed mantêm uma posição cautelosa relativamente ao progresso da inflação.

As taxas hipotecárias baixaram de 6,87% para 6,85%, embora os pedidos de hipoteca tenham caído para o seu nível mais fraco este ano, com os pedidos de compra a caírem 6% e os de refinanciamento a caírem 7%.

O petróleo bruto WTI avançou acima dos $73 por barril, apoiado por potenciais restrições de fornecimento devido à redução dos fluxos de gasodutos do Cazaquistão e considerações da OPEP+. A EIA informou que os inventários de petróleo bruto aumentaram em 4,63 milhões de barris, excedendo as previsões de 3,2 milhões de barris.

NATGAS está a perder mais de 5% hoje. Os preços têm permanecido em uma trajetória descendente desde o início da sessão, e até mesmo o relatório da EIA indicando um declínio maior do que o esperado nos inventários não ajudou o contrato. A variação semanal dos inventários foi de -196 mil milhões de pés cúbicos (em comparação com a previsão de -193 mil milhões de pés cúbicos).

Os preços do ouro atingiram novos máximos históricos, com os investidores a procurarem activos de refúgio em meio às tensões geopolíticas.

O índice do dólar americano enfraqueceu 0,6% em relação a uma cesta das principais moedas. O iene japonês é a moeda mais forte hoje, com um ganho de 1,2% em relação ao dólar americano.

As perspectivas de gastos do consumidor permanecem incertas após a orientação cautelosa do Walmart, potencialmente sinalizando desafios mais amplos no setor de varejo.

