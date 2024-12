Resumo do dia: mercados continuam cautelosos antes dos dados do CPI 🔨

As ações norte-americanas estão a apresentar um desempenho misto na terça-feira, com o Dow Jones Industrial Average a cair 0,4%, o S&P 500 a manter-se estável e o NASDAQ Composite a ganhar 0,5%.

As ações da Oracle caíram mais de 8% depois que os lucros trimestrais da empresa de nuvem perderam as estimativas em meio ao aumento da concorrência no setor.

Os mercados de criptomoedas estão enfrentando grandes quedas, com Ethereum liderando as perdas em -4.94% ($ 3,526.30), ZCASH caindo 4.88%, FANTOM caindo 4.59% e Binance Coin caindo 4.35% para $ 647.68.

Bitcoin caiu 2,57% para $ 94.368,50, enquanto AAVE mostra relativa resiliência com um declínio menor de 0,77% para $ 249,69.

Os acionistas da Microsoft rejeitaram uma proposta para aceitar a Bitcoin como uma forma adicional de investimento do excedente financeiro. Esta proposta, embora fortemente apoiada por Michael Saylor (CEO da MicroStrategy), não foi adoptada pela empresa. Este facto está em linha com as anteriores recomendações da Microsoft para a reunião de hoje.

Os preços do petróleo estão a ser negociados em baixa, com o WTI a $68,38 por barril e o Brent a $72,08 por barril, com os investidores a avaliarem as tensões no Médio Oriente e as perspectivas económicas chinesas.

Os preços do gás natural recuaram para cerca de US $ 3,0 / MBTU, apagando a maior parte dos ganhos de abertura desta semana, apesar do alto consumo dos EUA.

As ações da Eli Lilly subiram depois de anunciar um novo programa de recompra de ações no valor de 15 mil milhões de dólares e de aumentar os seus dividendos em 15%.

As ações da Alaska Air subiram 14%, depois de a transportadora ter aumentado a sua previsão de lucros para o quarto trimestre, devido à forte procura de viagens.

As ações da Walgreens Boots Alliance (WBA.US) subiram mais de 20% na sequência de informações sobre a potencial aquisição pela empresa de capital privado Sycamore Partners, que poderá estar concluída no início do próximo ano.

A produtividade dos E.U.A. manteve-se estável em 2,2%, como esperado, enquanto os custos laborais ficaram em 0,8%, abaixo da previsão de 1,25%.

Os analistas do Bank of America estão a prever uma potencial queda a curto prazo no S&P 500, apesar da sazonalidade em alta de dezembro, citando indicadores técnicos que mostram uma exaustão da subida.

A Boeing entregou apenas 13 aviões comerciais em novembro, o que representa o valor mensal mais baixo dos últimos quatro anos, na sequência de uma greve de 53 dias.

Os mercados estão a aguardar os dados do IPC dos EUA de quarta-feira, com a inflação global a aumentar para 2,7% de 2,6% em termos anuais.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. relatou um aumento de 34% nas vendas de novembro, refletindo a forte demanda contínua de negócios relacionados à IA.

A inflação alemã foi confirmada em 2,2% em termos homólogos para novembro, com os preços mensais a descerem 0,2%, como esperado.

A Designer Brands Inc. cortou sua orientação de lucro ajustado por ação para o ano inteiro, enquanto o MongoDB caiu 10%, apesar de aumentar sua previsão anual.

