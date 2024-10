Resumo do dia: Mercados continuam em queda, geopolítica em destaque

A leitura da inflação do consumidor na Suíça para setembro foi inferior ao esperado. Além disso, em termos m/m, regista-se uma deflação. A leitura do índice está em seu nível mais baixo desde agosto de 2021.

Zona do euro: índice PMI de serviços para setembro 51,4 pontos. (previsão: 50,5 pontos; anterior: 52,9 pontos). A maioria das economias europeias está a ultrapassar a zona de contração, e os próprios dados também ficaram acima das expectativas.

O relatório Challenger dos EUA, que mostra o número de despedimentos, para setembro indicou 72,8 mil, em comparação com 75,89 mil em agosto; os despedimentos caíram m/m em quase 4%. Pode ver-se que os níveis são ligeiramente elevados, mas não aumentaram mês a mês desta vez.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram 225k vs 221k exp. e 218k anteriormente, revisto para 219k. Os pedidos de subsídio de desemprego continuado atingiram 1,826M vs 1,83M exp. e 1,834M anteriormente, revisto para 1,827M

A atividade do sector dos serviços dos E.U.A. atingiu um máximo de 1,5 anos em setembro, com o PMI não fabril do ISM a subir para 54,9. Isto indica um forte crescimento económico, particularmente nas novas encomendas.

Os preços do petróleo subiram depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, ter assinalado que “(...) estamos a discutir a possibilidade de Israel atacar as instalações petrolíferas do Irão”. Os EUA disseram indiretamente ao Irão para não atacar as bases militares do Médio Oriente, segundo a IRNA. Segundo Biden, a administração norte-americana não espera uma resposta militar das FDI ao ataque do Irão hoje.

Os EUA disseram indiretamente ao Irão para não atacar as bases militares do Médio Oriente, segundo a IRNA. Segundo Biden, a administração norte-americana não espera uma resposta militar das FDI ao ataque do Irão hoje. As existências de gás natural aumentaram 55 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente abaixo dos 56 mil milhões previstos e acima dos anteriores 47 mil milhões de pés cúbicos.

A Lockheed Martin decidiu aumentar os seus dividendos para 3,30 dólares. A empresa paga um dividendo a cada trimestre, o que implica um dividendo anualizado de US $ 13,2. Assim, a taxa de dividendo anual para os próximos 12 meses é agora de 2,19%. Para a empresa, este é o 22º ano consecutivo de aumento dos dividendos pagos.

Após uma recuperação quase contínua de quase 30%, o índice Hang Seng caiu mais de 4,5% hoje no pico da venda, indicando a maior venda em 2 anos, após uma série ininterrupta de 13 dias de alta. No entanto, o índice recuperou após a liquidação, perdendo agora 2%, mas os futuros dos índices de referência chineses, como o CHN.cash (-2,5%), sugerem uma nova liquidação dos activos chineses e a realização de lucros. Os mercados da China continental estão fechados devido à Semana Dourada.

As bolsas europeias estão a registar quedas. O DAX está a cair 0,9%, o FTSE 100 está estável e o CAC40 está a cair 1,4%. Wall Street também está no vermelho: O Nasdaq desceu 0,65%, o Russell 2000 desceu 1,16%, enquanto o Dow Jones desceu 0,73% e o S&P500 desceu 0,55%.

A moeda mais forte hoje é o dólar americano, com o índice do dólar a ganhar 0,3%. A libra esterlina é a moeda com pior desempenho hoje, depois que o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, sugeriu que dados mais positivos sobre a inflação poderiam levar o banco central a uma abordagem mais agressiva dos cortes nas taxas de juros

O mercado das criptomoedas está a registar perdas hoje. O Ethereum desce 1,68%, o Dogecoin cai 1,25% e a Bitcoin desce 0,47%, para cerca de 60.000 USD.

Os metais preciosos inverteram as perdas e estão agora mistos: o ouro perde 0,07%, a prata sobe 1%, enquanto a platina desce 1,15%.

