Resumo do dia: Mercados eufóricos com a aposta de redução em 65% para os 50pb

Os índices dos E.U.A. apagaram os seus ganhos iniciais e estão atualmente a ser negociados com poucas alterações. Apenas as empresas de pequena capitalização permanecem em território positivo, com o índice US2000 ganhando 0,60% para 2.200 pontos. O aumento das empresas US2000 pode ser atribuído aos próximos cortes nas taxas de juro nos E.U.A. amanhã. Espera-se que a flexibilização da política monetária beneficie as pequenas empresas, que foram as mais afectadas pela política restritiva da Reserva Federal.

Os índices europeus encerraram a sessão com sentimentos mistos: o polaco WIG20 ganhou 1,4%, o IBX35 de Espanha subiu 0,4% e o ATX20 da Áustria aumentou 0,1%. Em sentido descendente, o DAX da Alemanha caiu 0,3%, o CAC40 de França 0,4%, o FTSE 100 do Reino Unido 0,35% e o FTSE MIB de Itália 0,1%.

Os dados das vendas a retalho dos EUA foram mistos. Contrariamente às previsões, as vendas a retalho aumentaram 0,1% em termos mensais (contra o declínio esperado de -0,2%). Além disso, o crescimento de julho foi revisto em alta em 10 pontos base para 1,1% (anteriormente: 1%).

A produção industrial de agosto subiu significativamente acima das expectativas do mercado, juntamente com dados de vendas “não recessivos”, sinalizando uma perspetiva promissora para um cenário de aterragem suave. Os dados finais mostraram um aumento mensal de 0,8% em comparação com as expectativas do mercado de 0,2%, e -0,6% anteriormente.

A partir da publicação do relatório, os mercados estão a prever 65% de hipóteses de um corte de 50 pontos base durante a reunião de amanhã do FOMC, com apenas 35% de hipóteses de um corte de 25 pontos base. As expectativas aumentaram esta semana - há apenas uma semana, as probabilidades de um duplo corte eram de 34%.

O relatório de sentimento económico da Alemanha, ZEW, foi muito inferior ao esperado. Tanto as leituras do sentimento principal como as do sentimento atual confirmaram declínios contínuos. A leitura de hoje do ZEW de 3,6 (vs. 17 esperados) é a mais baixa desde outubro de 2023.

A leitura da inflação do IPC do Canadá foi menor do que o esperado. Os dados actuais mostram uma variação anual dos preços de 2,0%, em comparação com os 2,1% esperados e os 2,0% anteriores. A inflação subjacente caiu ainda mais para 1,5% em termos anuais (de 1,7%).

O dólar americano reduziu as suas perdas iniciais e estava a ganhar no momento da publicação. O aumento veio após dados mais fortes do que o esperado da economia dos E.U.A.. O índice do dólar USDIDX subiu 0,30% para 100,6000 pontos.

A Bitcoin recuperou 4,50% para $60.800, mais uma vez movendo-se acima da barreira psicológica de $60.000. O sentimento do mercado está melhorando gradualmente, com os investidores antecipando os efeitos positivos do primeiro corte da taxa de juros dos EUA na reunião de amanhã.

No mercado de metais preciosos, as recentes tendências de alta estão a abrandar: o ouro perde 0,7%, a prata está 0,45% mais baixa, e a platina está 0,8%. No entanto, o ouro mantém-se em níveis historicamente elevados, acima de uma recistência recentemente quebrada.

Os futuros do algodão estão a recuar (ALGODÃO: -1,25%) após ganhos iniciais impulsionados por preocupações com a temporada de furacões nos EUA. As previsões actuais do Centro Nacional de Furacões em Miami sugerem que a tempestade tropical Gordon irá enfraquecer e afastar-se dos E.U.A. nos próximos dias.

