Resumo do dia: Mercados globais a subir, ouro em ATH e corte da taxa por parte do BCE

As ações dos EUA registam ganhos significativos a meio da sessão. O S&P 500 negoceia 0,32% mais alto, o Nasdaq acrescenta 0,6% e o DJIA sobe 0,45%. O Russell 2000 de pequena capitalização continua a ser o único perdedor em Wall Street, caindo 0,33%.

Os índices na Europa fecharam a sessão de hoje maioritariamente em verde. O DAX alemão ganhou 0,77%, o CAC40 francês subiu 1,22%, o FTSE 100 britânico subiu 0,67% e o FTSE MIB italiano subiu 1,09%. As perdas são visíveis no IBX35 espanhol (-0,77%) e no WIG20 polaco (-2,44%)

O Banco Central Europeu baixou as suas três taxas de juro em 25 pontos base. Christine Lagarde sublinhou que o BCE não está a comprometer-se com uma trajetória pré-definida de redução das taxas, embora a atividade económica pareça ser mais fraca do que o esperado anteriormente. No entanto, a zona euro não está nem perto da recessão e não estão a ser considerados cortes de taxas mais profundos do que o normal.

A inflação da zona euro manteve-se estável, com o IPC de base a estar em linha com as expectativas (2,7% em termos homólogos, 0,1% em termos mensais). O BCE prevê que a inflação volte ao objetivo de 2% no primeiro semestre de 2025.

A balança comercial da UE, no entanto, caiu abaixo do esperado, de € 19.7 mil milhões em julho para € 4.6 mil milhões (17.8 mil milhões esperados)

A Netflix prepara-se para apresentar os resultados do terceiro trimestre fiscal na quinta-feira, após o fecho do mercado. Estimativa dos lucros por ação: 5,16 dólares (orientação da Netflix: 5,10 dólares).

Os inventários de gás natural aumentaram em 76 mil milhões de pés cúbicos na semana passada, ligeiramente abaixo dos 80 mil milhões esperados e acima dos anteriores 82 mil milhões de pés cúbicos.

A produção industrial e de manufatura dos Estados Unidos ficaram ambas abaixo das estimativas.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego também ficaram abaixo do esperado: Atual: 241K. Previsão 260K; Anterior 258K.

Os ADRs da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) estão atualmente a ganhar 12% depois da empresa relatar um lucro líquido recorde no terceiro trimestre, impulsionado pela forte demanda por smartphones e chips de inteligência artificial.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou que o líder do Hamas, Sinwar, está morto. O petróleo continua a sua série de perdas. O Brent está a perder 1% para $73,94 e o WTI está 1,82% mais baixo, sendo atualmente negociado a $69,57.

O AUD é a moeda mais forte hoje, valorizando-se em relação ao USD em 0,45%. O euro e o iene japonês enfraqueceram significativamente em relação ao dólar (EURUSD: -0,37%), o dólar canadense também está se depreciando (USDCAD: + 0,3%).

O mercado de criptomoedas está em declínio hoje. Ethereum caiu 0,8%, Dogecoin perdeu 3,88% e Bitcoin caiu 0,77%, para cerca de 67.100 USD.

Os metais preciosos estão a ganhar principalmente hoje: o ouro estabelece um novo ATH em 2692 e ganha 0,8%, a prata cai 0,36%.

