Resumo do dia: Mercados norte-americanos caem em resposta às tarifas de Trump e dados macro

Os índices norte-americanos caem na sessão de hoje em resposta ao anúncio de Trump de tarifas sobre automóveis e autopeças, bem como à divulgação de dados económicos significativos. O S&P 500 está a cair 0,1% , o Nasdaq 100 está a perder 0,2% , e o Dow Jones está a corrigir 0,3% . O S&P 500 está a caminho do seu pior desempenho trimestral desde o terceiro trimestre de 2023 .

, o , e o . O S&P 500 está a caminho do seu pior desempenho trimestral desde o . O Presidente Trump assinou uma proclamação que implementa uma tarifa de 25% sobre todos os carros e camiões ligeiros fabricados no estrangeiro, a partir de 3 de abril , fazendo descer as ações da General Motors, Stellantis e Ford . Trump também ameaçou com "punições mais severas ” contra a UE e o Canadá se estes unirem forças contra os EUA. Além disso, as novas tarifas também se aplicarão a peças de automóveis , apesar de relatórios anteriores sugerirem que apenas os veículos acabados seriam afectados.

, fazendo as ações da . Trump também ameaçou com ” contra a UE e o Canadá se estes unirem forças contra os EUA. Além disso, as novas tarifas também se aplicarão , apesar de relatórios anteriores sugerirem que apenas os veículos acabados seriam afectados. A Tesla surgiu como um raro ponto positivo no mercado, com as ações a subirem 2% devido à presença dominante da empresa no mercado de produção dos EUA . No entanto, o CEO Elon Musk avisou que a Tesla “NÃO está ilesa”, uma vez que as peças importadas continuarão sujeitas a tarifas, chamando ao impacto dos custos “não trivial”.

devido à dominante da empresa . No entanto, o CEO Elon Musk avisou que a Tesla está uma vez que as peças importadas continuarão sujeitas a tarifas, chamando ao impacto dos custos O crescimento do PIB do quarto trimestre dos EUA foi revisto em alta para 2,4% anualizado , em relação à estimativa anterior de 2,3%, mostrando a resiliência económica , apesar de ter abrandado em relação ao ritmo de 3,1% no terceiro trimestre . Uma medida-chave da inflação no relatório também foi revista em baixa.

, em relação à estimativa anterior de 2,3%, mostrando , apesar de ter abrandado em relação ao . Uma da no relatório também foi revista em baixa. Os rendimentos do Tesouro subiram , com os títulos de 10 anos a ganharem 2 pontos base para 4,37% . A venda de títulos a sete anos, no valor de 44 milhões de dólares, foi fraca . O mercado de títulos está sinalizando preocupações sobre o impacto inflacionário das tarifas , com os títulos do Tesouro de curto prazo superando os mais longos .

, com . A . O mercado de títulos está sinalizando , com . Os dados de vendas de casas nos EUA mostraram um aumento mensal maior do que o esperado . Em fevereiro, as vendas de casas nos EUA aumentaram 2% , em comparação com as previsões de 1% .

mostraram um . Em fevereiro, as vendas de casas nos EUA aumentaram , em comparação com as previsões de . O relatório semanal de pedidos de subsídio de desemprego cumpriu as expectativas , com o número de pedidos a aumentar em 224K , contra os 225K esperados.

, com o número de pedidos a aumentar em , contra os esperados. Os futuros do ouro atingiram seu 17º recorde do ano hoje , subindo 1,2% para US $ 3.056 , à medida que os temores da guerra comercial se intensificaram. O Bank of America elevou seu preço-alvo para US $ 3.500 de US $ 3.000 , enquanto os analistas do JPMorgan especulam sobre um aumento potencial para US $ 4.000 .

, subindo , à medida que os temores da guerra comercial se intensificaram. , enquanto especulam sobre um aumento potencial para . As ações da Advanced Micro Devices (AMD) caíram mais de 3% depois que a Jefferies rebaixou a ação de “comprar” para “manter”, citando preocupações sobre sua competitividade contra a Nvidia em capacidades tecnológicas .

caíram mais de depois que citando preocupações sobre sua competitividade contra a em . A GameStop anunciou planos para vender 1,3 milhões de dólares em obrigações convertíveis para financiar as compras de Bitcoin , após a aprovação do conselho de administração para adicionar o Bitcoin como um ativo de reserva do tesouro .

para financiar , após a aprovação do conselho de administração para adicionar . O índice do dólar americano caiu 0,2% hoje , enquanto o euro está a subir 0,4% , estendendo seu ganho acumulado no ano para mais de 4% . O Bank of America observou que a “implementação seletiva de políticas americanas favoráveis ao crescimento levou a uma subestimação significativa dos fatores positivos de crescimento para EUR / USD”.

, enquanto o , estendendo seu ganho acumulado no ano para . observou que a A CoreWeave , um fornecedor de serviços de IA na nuvem e parceiro da Nvidia, está a ter dificuldades com a sua oferta pública inicial (IPO) , reduzindo o preço das suas ações para 40 dólares , em comparação com o intervalo original de 47 a 55 dólares . A Nvidia está a apoiar o IPO com uma encomenda de 250 milhões de dólares .

, um fornecedor de serviços de IA na nuvem e parceiro da Nvidia, está a ter dificuldades com a sua , reduzindo o preço das suas ações para , em comparação com o . . Os fundos de cobertura estão a aumentar as suas posições curtas em ações , com a Nvidia, a AMD e a Tesla como os seus três principais alvos , de acordo com a Morgan Stanley . A quarta-feira marcou o terceiro maior dia de venda de ações por parte dos fundos especulativos este ano , liderado pelo sector tecnológico .

, com , de acordo com a . A quarta-feira marcou o , liderado pelo . As ações da Novo Nordisk caíram 25% em março , marcando a maior queda mensal desde 2002 , com os investidores preocupados com o facto de o pioneiro do mercado de medicamentos para a obesidade estar a perder a sua vantagem para a rival americana Eli Lilly , cujas prescrições de Zepbound ultrapassam agora as vendas de Wegovy .

, marcando , com os investidores preocupados com o facto de o , cujas . O relatório de armazenamento de gás natural da EIA mostrou um aumento maior do que o esperado nos inventários , com um aumento semanal de 37 mil milhões de pés cúbicos, contra a previsão de 25 mil milhões de pés cúbicos . Os inventários de gás começaram a aumentar na segunda metade de março , contra as tendências de cinco anos . Apesar disso, os futuros do gás natural estão a tentar sair da tendência de baixa, subindo mais de 2% hoje .

mostrou , com um . Os inventários de gás , contra . Apesar disso, . Os preços do petróleo permanecem relativamente estáveis , com o petróleo Brent a manter-se perto dos 73 dólares por barril . Os analistas do Citigroup recomendam “uma cobertura gradual contra os riscos de queda”, prevendo que a faixa de negociação se deslocará para baixo para $ 60- $ 75 até 2025 . Os futuros do petróleo WTI subiram 0,3% , sendo negociados em torno de US $ 70 por barril .

, com o . recomendam prevendo que a . , sendo negociados em torno de . As criptomoedas não têm um forte impulso de alta hoje - o Bitcoin permanece em torno de US $ 86.800, enquanto o Ethereum é negociado perto de US $ 2.000 por moeda.

