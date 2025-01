Resumo do dia: Mercados reagem ao desenvolvimento da IA na China

Os principais índices dos EUA enfrentaram hoje uma forte pressão de venda, com as ações tecnológicas a liderarem o declínio. O Nasdaq 100 caiu 3,4%, enquanto o S&P 500 caiu 1,9%, com os investidores a debaterem-se com as implicações do avanço da IA chinesa. A venda de acções tecnológicas foi parcialmente compensada por sectores defensivos, com os serviços públicos e os bens de consumo básicos a mostrarem uma força relativa.

Os índices europeus fecharam maioritariamente no vermelho, embora com perdas mais modestas do que as observadas em Wall Street. O DAX alemão (-0,53%) e o CAC40 francês (-0,27%) são os maiores perdedores de hoje, o FTSE MIB italiano e o FTSE 100 britânico estão estáveis, enquanto o SMI suíço ganha 1,05%.

A Nvidia registou a maior queda de sempre do seu valor de mercado, caindo 16,6% e eliminando mais de 400 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, na sequência do anúncio da IA da DeepSeek. A capacidade da empresa chinesa de desenvolver um modelo de IA competitivo por apenas 6 milhões de dólares suscitou preocupações quanto à despesa excessiva em infra-estruturas por parte dos gigantes tecnológicos dos EUA. A venda espalhou-se pelo sector dos semicondutores, com a Marvell Technology a cair 17,9%, a Broadcom a cair 18,5% e a AMD a cair 6,2%.

As acções da Apple contrariaram o declínio do sector tecnológico, subindo 3,4%, uma vez que os investidores se voltaram para empresas com investimentos medidos em IA. A abordagem relativamente conservadora do fabricante do iPhone em relação aos gastos com IA e o foco em implementações baseadas em dispositivos pareceram protegê-lo da venda mais ampla de tecnologia. A estratégia da empresa de desenvolver modelos de IA mais pequenos, adaptados aos seus dispositivos, é cada vez mais vista como prudente no meio de um escrutínio crescente dos investimentos em infra-estruturas de IA em grande escala.

A AT&T apresentou fortes resultados do quarto trimestre de 4, com as ações subindo 2024% depois de superar as expectativas dos analistas. A gigante das telecomunicações relatou receita de US $ 32,3 milhões e EPS ajustado de US $ 0,54, impulsionado por um crescimento robusto em clientes de telefonia móvel (482.000 adições líquidas) e assinantes de internet de fibra (307.000 adições líquidas). A administração reafirmou a orientação para 2025 e planeia concluir a venda da DirecTV em meados de 2025.

No mercado Forex, o iene japonês superou fortemente o desempenho de seus pares do G10, ganhando 1,05% em relação ao dólar. O Dollar Spot Index recuou 0,1%, apesar dos dados macroeconómicos positivos, devido à crescente incerteza sobre a próxima reunião da Reserva Federal.

As acções de infra-estruturas energéticas enfrentaram uma venda brutal, uma vez que o modelo eficiente de IA da DeepSeek ameaçou as perspectivas de consumo de energia dos centros de dados. A Vertiv Holdings liderou as quedas, caindo 25,9%, enquanto a GE Vernova caiu 18,8% e a Vistra caiu 24,2%. A Constellation Energy, o maior operador de centrais nucleares dos EUA, caiu 19%, uma vez que os investidores reavaliaram a futura procura de energia dos centros de dados.

O mercado imobiliário dos EUA mostrou resiliência com as vendas de casas novas a subirem 3,6% para 698.000 unidades em dezembro, ultrapassando as expectativas de 675.000 unidades. Os dados positivos sinalizam um impulso contínuo, apesar do aumento das taxas de hipoteca, com o total de vendas de 2024 atingindo 683.000 unidades, um aumento de 2,5% em relação a 2023.

Os mercados de criptomoedas tentaram se estabilizar apesar da turbulência do setor de tecnologia, com o Bitcoin defendendo o nível psicológico chave de US $ 100.000. Ethereum lutou para manter o suporte em $ 3,100, enquanto Chainlink perdeu quase 10% e Dogecoin recuou 6%. Os fluxos de entrada do ETF Bitcoin permaneceram positivos na sexta-feira em mais de US $ 500 milhões, embora os investidores estejam monitorando de perto as saídas potenciais em meio à volatilidade do mercado.

O Índice de Produção da Fed de Dallas subiu para 14,1 em janeiro, excedendo substancialmente as expectativas de 0 e marcando uma expansão significativa na atividade industrial do Texas. O índice de produção subiu para 12,2, enquanto as novas encomendas atingiram o seu nível mais elevado desde abril de 2022, com 7,7, sugerindo condições de fabrico robustas na região.

Os futuros do gás natural caíram com as previsões meteorológicas prevendo condições mais amenas no início de fevereiro, com o contrato Nymex do primeiro mês caindo 6,6% para US $ 3,21. O declínio ocorre apesar da severa explosão ártica da semana passada nos EUA, que deve resultar em uma retirada substancial no relatório de estoque desta semana e potencialmente mudar o superávit sobre a média de 5 anos para um déficit.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.