Resumo do dia: Mercados recuperam com otimismo sobre as tarifas

O S&P 500 subiu 1,5%, para 5718,7, o Nasdaq 100 subiu 1,9%, para 19894,82, e o Dow Jones Industrial Average subiu 1,1%, para 42319, com os investidores a acolherem relatórios que sugerem uma abordagem melhor em relação às tarifas.

No entanto, apesar de um início de negociação igualmente otimista na Europa, os índices apagaram esses ganhos na segunda parte da sessão e terminaram a sessão em baixa. O DAX perdeu quase 0,15% e o CAC40 0,26%. A exceção é o WIG20 polaco, onde a subida foi superior a 1,5%.

As ações da Bayer caíram cerca de 5% no início da semana, depois de a empresa ter recebido um veredito sobre o Roundup e ter sido condenada a pagar uma multa de 2,1 mil milhões de dólares. A empresa já pagou um total de 10 mil milhões de dólares para resolver reclamações contestadas, e mais de 66.000 casos ainda estão pendentes.

A administração do Presidente Trump está a restringir a sua abordagem das tarifas para se concentrar em cerca de 15% dos países com desequilíbrios comerciais persistentes, apelidados de “15 sujos”, que poderão incluir a China, o Japão, a Índia e o Vietname.

Trump anunciou que os Estados Unidos e a Ucrânia estão prontos para assinar um acordo de ações sobre minerais críticos ucranianos, com a administração também explorando a propriedade americana de usinas de energia ucranianas.

A Casa Branca planeia implementar uma tarifa de 25% sobre as nações que compram petróleo e gás da Venezuela, que entrará em vigor a 2 de abril, que Trump rotulou de “Dia da Libertação”.

O rendimento dos EUA a 10 anos subiu sete pontos base para 4,31%, uma vez que os títulos do Tesouro ficaram sob pressão com cerca de 10 empresas potenciais que procuram obter capital no mercado primário de grau de investimento.

O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,1%, com o euro a cair 0,2% para $1,0793, a libra esterlina a cair 0,1% para $1,2904, e o iene japonês a cair 0,8% para 150,51 por dólar.

O petróleo West Texas Intermediate subiu 1.1% para $ 69.04 o barril após o anúncio das tarifas da Venezuela de Trump, enquanto o ouro à vista caiu 0.4% para $ 3,009.31 a onça.

O Bitcoin subiu quase 4% para $ 88,235 no meio do otimismo sobre as tarifas, com ações expostas às criptomoedas subindo - lideradas por CleanSpark (+ 12.63%), MARA Holdings (+ 11.55%) e Coinbase (+ 4.97%). A MicroStrategy aumentou as suas participações em Bitcoin acima dos 500.000 tokens depois de comprar 6.911 Bitcoins por 584,1 milhões de dólares

