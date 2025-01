Resumo do dia: Metais preciosos sobem, Bitcoin volta para os $95,000

O mercado bolsista americano abre o novo ano com um sentimento misto. Após os ganhos iniciais, a pressão vendedora domina, empurrando os índices para território negativo. O S&P 500 está a cair 0,6%, o Nasdaq 100 cai 0,7% e o Dow Jones cai 0,6%.

A Tesla regista quedas mais acentuadas, perdendo cerca de 7% hoje, após a divulgação dos dados de entrega de veículos do quarto trimestre de 2024. O fabricante de automóveis eléctricos apresentou números decepcionantes, abaixo dos 500 000 previstos para o último trimestre do ano, o que resultou no primeiro declínio anual de sempre nas entregas anuais de -1,1%.

Outras empresas do chamado “Magnificent Seven” estão a viver uma sessão mista. A Apple desce quase 3%, depois de ter anunciado descontos no mercado chinês para competir com os produtores locais de smartphones, enquanto a Microsoft (-1,3%) e a Alphabet (-0,4%) também estão a cair. A Nvidia e a Meta, por outro lado, estão a subir mais de 1%.

As ações da Carvana estão muito voláteis, na sequência da publicação de um relatório da Hindenburg Research que alega potenciais irregularidades contabilísticas graves. No início da abertura, as ações caíram 11%, subiram quase 5% no seu pico, mas agora estão novamente sob pressão de venda, caindo quase 2,5%.

Os mercados europeus começaram o ano, na sua maioria, com uma nota positiva. O FTSE 100 do Reino Unido está a subir quase 1,1%, o DAX da Alemanha está a subir 0,6%, enquanto o CAC40 de França (+0,2%) e o SMI da Suíça (+0,1%) estão a mostrar ganhos mais modestos.

O novo ano traz uma sessão estável no mercado de obrigações dos EUA, com os rendimentos do Tesouro a 10 anos a manterem-se em cerca de 4,58%.

O PMI da indústria transformadora dos E.U.A. para dezembro foi ligeiramente superior ao esperado, com uma leitura de 49,4 em comparação com a previsão de 48,3 (anteriormente: 49,7). Isto sugere que a atividade económica nos E.U.A. está em melhor forma do que o previsto.

O mercado de trabalho dos E.U.A. também mostrou um desempenho mais forte hoje. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego foi de 211.000 (contra uma previsão de 222.000 e a leitura anterior de 220.000).

Em contraste com os E.U., a estagnação foi visível nas leituras do PMI para as principais economias europeias. O PMI da indústria da França ficou em 41,9 (como esperado), enquanto o da Alemanha foi de 42,5 (também como esperado).

No mercado cambial, a libra britânica é a que está a ter mais dificuldades hoje, perdendo 1,2% em relação ao dólar e 0,3% em relação ao euro. O franco suíço também está se depreciando em relação ao dólar americano, com seu valor caindo quase 0,6%. O par USD/CHF atingiu o seu nível mais alto desde maio do ano passado.

Uma correção é visível nos futuros do cacau, com os preços caindo quase 2,5%. Enquanto isso, os preços do café estão a subir, ganhando 1,4%.

Os dados do DOE sobre as mudanças semanais dos estoques de petróleo bruto dos EUA mostraram declínios mais lentos do que o esperado. Os inventários caíram em -1,178 milhões de barris (contra os -2,4 milhões esperados). O relatório interrompeu brevemente o aumento dos preços dos contratos de petróleo, mas mais tarde na sessão, o petróleo WTI voltou à sua tendência ascendente e agora está sendo negociado 2,2% superior ao preço de fecho anterior.

O NATGAS cortou ligeiramente os ganhos anteriores e está agora a ser negociado com um aumento de 1,4%.

O mercado de metais preciosos está a obter uma dinâmica de alta. O ouro subiu 1,3%, a prata subiu quase 2% e a platina está ganhando mais de 2,5%.

O Bitcoin está ganhando mais de 2% hoje, retornando a níveis acima de US $ 95.000 após uma ligeira correção no final de dezembro.

