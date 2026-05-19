Os futuros dos índices norte-americanos estão a ser negociados em baixa durante a sessão desta terça-feira, com os futuros do S&P 500 (US500) a registarem uma queda de quase 0,7% e os futuros do Nasdaq 100 (US100) a perderem quase 1,1%. Ambos os índices de referência caminham para uma terceira sessão consecutiva de perdas. A incerteza em torno do Médio Oriente continua elevada, enquanto os investidores parecem estar a realizar lucros antes do relatório de resultados trimestrais de amanhã da maior empresa do mundo, a Nvidia (NVDA.US). O setor dos semicondutores está sob pressão particularmente forte. Principais desenvolvimentos De acordo com relatos da Bloomberg, a NATO está a considerar uma potencial operação militar no Estreito de Ormuz caso a importante rota comercial não seja reaberta até julho.



A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos subiu acima dos 5,18%, atingindo o seu nível mais elevado em quase 19 anos. Taxas de rendibilidade mais elevadas podem aumentar os custos de financiamento de hipotecas e cartões de crédito, o que poderá pesar sobre as despesas de consumo, ao mesmo tempo que acrescenta pressão sobre as ações de tecnologia e semicondutores, que se encontram com valorizações elevadas.



Dados recentes dos EUA sugerem que as pressões inflacionistas poderão estar a aumentar novamente, em parte devido aos preços mais elevados do petróleo na sequência da escalada das tensões em torno do Irão. Ed Yardeni acredita que a Reserva Federal poderá estar «atrasada» em relação à inflação. Na sua opinião, um aumento das taxas de juro em julho poderia ajudar a conter a inflação, mas provavelmente exerceria pressão sobre as ações.



O Índice de Vendas de Habitação Pendentes dos EUA subiu de 73,7 para 74,8, sinalizando uma melhoria modesta na atividade do mercado imobiliário.



As vendas de habitação pendentes aumentaram 1,4% em termos mensais, acima das expectativas de 1,0%, embora ligeiramente abaixo da leitura anterior de 1,5%. Os dados podem ser vistos de forma positiva para a economia dos EUA, sugerindo uma resiliência contínua no mercado imobiliário, apesar dos custos de financiamento elevados. US500 (H1) O contrato de futuros do S&P 500 está em baixa hoje, mas a atenção dos investidores centra-se principalmente nas ações do setor dos semicondutores. O Índice de Semicondutores de Filadélfia registou uma queda de 1,4% e já recuou mais de 8% nas últimas três sessões. Os investidores estão a realizar lucros após uma forte recuperação, num contexto de preocupações com as valorizações elevadas e a sustentabilidade dos gastos com centros de dados. Fonte: xStation5 Como se pode ver acima, os investidores estão claramente a retirar-se hoje das ações dos setores dos semicondutores, da eletrónica e das infraestruturas de IA. As empresas de software, um setor que tem registado um desempenho significativamente inferior desde o início do ano, bem como as de bens de consumo básico, estão a apresentar um desempenho superior. As ações das grandes empresas tecnológicas encontram-se, em geral, em baixa, com as ações da Amazon a registarem uma queda de quase 3%, enquanto a Alphabet (Google), a Tesla e a Nvidia também se encontram sob pressão. As ações da Nvidia enfrentam mais uma vez dificuldades na véspera da divulgação dos resultados. Fonte: xStation5 Notícias empresariais: As ações da Microsoft (MSFT.US) não estão a registar ganhos hoje, apesar de a empresa ter apresentado novos dispositivos Surface destinados a clientes empresariais e aplicações de aceleração de IA. Os novos modelos são equipados com processadores Intel, o que representa mais um sinal positivo para a Intel. No entanto, as ações da Microsoft já registaram uma valorização superior a 20 % em relação aos mínimos de abril. Microsoft (D1) Fonte: xStation5 As ações da Jazz Pharma ampliam os ganhos O UBS elevou a classificação da Jazz Pharmaceuticals de «neutra» para «comprar» e aumentou o seu preço-alvo para 307 dólares, o que implica um potencial de valorização superior a 33% em relação ao fecho de segunda-feira. O banco destaca o modelo de negócio resiliente da empresa e o potencial comercial do seu portfólio oncológico. Será o Ziihera o principal motor de crescimento? O UBS considera o Ziihera, um tratamento para o cancro da vesícula biliar, como o principal motor de crescimento da empresa.



O banco espera uma rápida adoção do medicamento e uma potencial aprovação regulamentar antes do prazo obrigatório de 25 de agosto.



De acordo com o UBS, o Ziihera poderá tornar-se um novo e significativo motor de receitas para a empresa. O UBS mantém-se igualmente otimista quanto à estabilidade da linha de produtos para o sono da Jazz, incluindo o Xywav e o Xyrem. A pressão sobre os preços e a potencial concorrência de terapias à base de orexina no segundo semestre de 2026 são consideradas riscos controláveis. Na opinião do analista, estes riscos são superados pela oportunidade de crescimento representada pelo Ziihera. O banco destacou também o Modeyso, um tratamento direcionado a um tipo específico de cancro cerebral, que poderá gerar vendas significativas nos próximos 1 a 2 anos. Em conjunto, isto corrobora a opinião de que o pipeline oncológico da Jazz poderá tornar-se gradualmente um contribuinte mais importante para os resultados financeiros da empresa. Jazz Pharmaceuticals (D1) As ações da Jazz Pharmaceuticals valorizaram quase 38% em 2026, enquanto o preço das ações duplicou nos últimos 12 meses. Apesar da forte recuperação, os analistas continuam a ver margem para uma subida adicional, impulsionada principalmente pelo potencial das novas terapias da empresa. Fonte: xStation5

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