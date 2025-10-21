UnitedHealth investe em IA. Ações sobem 1.5%!

Principais conclusões O novo sistema Optum Real reduz as reclamações recusadas e acelera as aprovações de benefícios

A tecnologia tem potencial para gerar receitas adicionais e reduzir os custos operacionais

A UnitedHealth Group está a dar passos significativos na transformação digital do setor de saúde com a introdução de um sistema alimentado por IA chamado Optum Real. Esta solução visa simplificar um dos processos mais complexos e dispendiosos do setor: o processamento de pedidos de reembolso médico. O sistema está atualmente a ser testado numa rede de 12 hospitais da Allina Health, onde já apresentou resultados, reduzindo o número de pedidos recusados, acelerando as aprovações de benefícios e simplificando os procedimentos administrativos. O Optum Real analisa regras complexas de seguros em tempo real, detecta lacunas na documentação e reduz o risco de disputas dispendiosas entre prestadores de cuidados de saúde e seguradoras. Embora a ferramenta seja atualmente utilizada internamente na UnitedHealthcare, a empresa planeia torná-la mais amplamente disponível no mercado, abrangendo outras seguradoras e prestadores de cuidados de saúde. As funções básicas serão oferecidas gratuitamente, com receitas geradas através de serviços digitais adicionais e análises avançadas. Do ponto de vista do investidor, este é um sinal importante de que a UnitedHealth não está apenas focada na redução de custos, mas também a desenvolver novas áreas de negócio baseadas em tecnologia. A Optum Real tem o potencial de trazer economias de custos no segmento de seguros e gerar receitas adicionais com soluções tecnológicas nos próximos anos. Isto poderia melhorar as margens operacionais e aumentar o valor para os acionistas sem a necessidade de grandes investimentos ou expansão agressiva. Em 2025, o preço das ações da UnitedHealth caiu quase 30% devido ao aumento dos custos de saúde, desafios regulatórios e incerteza sobre a rentabilidade. As ações recuaram de máximos históricos, o que, por um lado, reflete as dificuldades atuais, mas, por outro lado, apresenta uma oportunidade de investimento a longo prazo. A implementação e expansão da Optum Real podem se tornar um catalisador fundamental para melhorar o sentimento do mercado. A simplificação dos processos de reclamações, a redução de custos e o potencial para gerar novas fontes de receita podem impactar positivamente os resultados financeiros e a atratividade da empresa.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.