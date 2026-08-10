Resumo do dia: Negociações falham no golfo, petróleo e gás voltam a subir

EUA A sessão de segunda-feira foi marcada por um nível de volatilidade invulgarmente baixo, que não se observava nos últimos meses. Os principais índices norte-americanos registaram quedas entre cerca de 0,2% e 0,6%. As cotações do Russell 2000 revelaram-se as mais voláteis.

Na ausência de comunicados empresariais de destaque e de dados macroeconómicos, a atenção dos investidores voltou-se para o Irão. A realização de mais uma ronda de negociações está cada vez mais em dúvida, e a ansiedade e a impaciência dos investidores refletem-se claramente nos preços das matérias-primas. O próprio Donald Trump abordou uma série de procuras iranianas numa publicação na plataforma Truth Social. Segundo consta, respondeu negativamente às procuras do Irão relativas a indemnizações. Os representantes iranianos terão afirmado que a situação do Estreito de Ormuz não regressará ao estado em que se encontrava antes de fevereiro de 2025.

Várias empresas de investimento reviram em alta as suas metas de fim de ano para o S&P 500.

O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, concluiu o processo de venda dos seus ativos financeiros, em conformidade com o procedimento exigido pela comissão de ética da Reserva Federal. Notícias empresariais, EUA Apple (AAPL.US): As ações caem cerca de 1% após receberem uma recomendação negativa de um banco de investimento. Os analistas citaram a pressão sobre as margens e os preços dos novos iPhones como o principal fator.

Intel (INTL.US): A fabricante norte-americana de chips registou uma queda de até 3% na abertura do mercado, após anunciar uma nova emissão de ações para financiar os seus investimentos. A oferta ascende a um valor de até 15 mil milhões de dólares.

Monday.com (MNDY.US): A fornecedora de software registou uma queda de até 9% após a divulgação dos seus resultados. Apesar de ter superado claramente as expectativas do mercado (Receitas: 364,6 milhões de dólares frente a 355 milhões de dólares; Lucro por ação: 1,48 dólares frente a 1,11 dólares), as orientações dececionantes preocuparam claramente os acionistas.

Berkshire Hathaway (BRKB.US): A sociedade de investimento subiu mais de 2% hoje, apesar de resultados moderados. Os ligeiros ganhos operacionais foram compensados pelo anúncio de uma recompra substancial de ações. Europa Os índices europeus estão sob forte pressão devido aos preços do gás, que dispararam à medida que as negociações com o Irão parecem cada vez mais pouco promissoras. Os futuros da maioria dos principais índices europeus encerram o dia ligeiramente em baixa. O FTSE 100 do Reino Unido regista o pior desempenho do dia, caindo cerca de 0,5%. Notícias empresariais, Europa Vistry Group: As ações caem 12% na sequência de notícias de que a Allianz poderá reduzir a cobertura do seguro de crédito comercial entre os fornecedores de materiais de construção no Reino Unido.

Stabilus: O grupo regista uma queda de cerca de 5% após anunciar a rescisão do contrato com o atual diretor financeiro da empresa.

Volkswagen AG: Os principais acionistas da empresa, as famílias Porsche e Piëch, estarão alegadamente a pressionar outros acionistas importantes para que apoiem um programa planeado de reformas radicais na empresa. As ações caem cerca de 1%. Mercado cambial O iene volta a enfraquecer acentuadamente. A moeda japonesa regista perdas avassaladoras face à maioria das principais moedas. A libra esterlina é a que mais valoriza face ao iene, com uma subida de até 1%. Seguem-se o dólar norte-americano e o euro, com subidas de 0,9% e 0,7%, respetivamente.

O franco suíço também se encontra mais fraco, caindo entre 0,3% e 0,5% face às principais moedas. Matérias-primas Os preços dos hidrocarbonetos voltam a registar fortes ganhos, impulsionados pelo presumível fracasso das negociações entre Omã, o Irão e os EUA.

O petróleo, tanto o Brent como o WTI, sobe mais de 6%. O Brent volta a situar-se acima dos 87 dólares por barril.

Os preços do gás natural na Europa disparam. Os contratos subiram mais de 13% na sessão de hoje, atingindo os 61 euros.

A prata recupera parte das suas perdas após ter recuperado em torno dos 55 dólares. Os preços sobem cerca de 2%. Criptomoedas O sentimento no mercado de criptomoedas esta segunda-feira é claramente negativo. A grande maioria dos tokens regista quedas.

A maior queda entre os principais tokens é a do Ethereum, que desceu cerca de 2,5% e ficou abaixo dos 1 880 dólares.

O Bitcoin e a Solana seguem-se de perto, também com quedas de cerca de 2%. O Bitcoin volta a cair para abaixo dos 64 000 dólares.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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