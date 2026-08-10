FX Semanal: Yene volta para terreno de quedas, dólar ganha força (10.08.2026)

Na sequência de uma intervenção sem precedentes por parte do Ministério das Finanças japonês e do Departamento do Tesouro dos EUA, o iene valorizou-se em mais de 5%, recuperando as perdas registadas nos últimos 5 meses, desde o início da guerra no Irão. Depois de atingir um mínimo local abaixo do nível de 156, o par USDJPY voltou a registar uma tendência de valorização.

Figura 1: Desempenho semanal de moedas selecionadas [face ao USD] (31.07 - 07.08)

Iene japonês (JPY)

Atualmente, o diferencial de taxas de juro entre os dois lados do oceano situa-se nos 2,675%. As avaliações do mercado sugerem que este diferencial se reduzirá ligeiramente nos próximos meses, atingindo aproximadamente 2,35% em julho de 2027. No entanto, parece que os investidores esperam uma ação mais decisiva por parte do Banco do Japão, sendo que a próxima oportunidade só se apresentará a 18 de setembro. Uma decisão de aumentar as taxas de juro nessa altura poderia constituir uma declaração significativa para o mercado, levando a um aumento das apostas em subidas subsequentes nos meses seguintes. Atualmente, tal medida tem um preço de aproximadamente 60%.

Os fundamentos não se alteraram significativamente e continuam a exercer pressão sobre a moeda japonesa. A questão principal continua a ser o «carry trade», ou seja, a negociação com base no diferencial das taxas de juro. Enquanto a discrepância entre os níveis de taxas de juro previstos nos Estados Unidos e no Japão se mantiver significativa, mesmo intervenções no valor de quase 90 mil milhões de dólares poderão revelar-se insuficientes para inverter definitivamente a tendência.

Figura 2: USDJPY (31.10.2025 - 10.08.2026)

Fonte: xStation, 10.08.2026

Figura 3: Trajetória implícita da política do Banco do Japão (subidas/descidas) (2026-2027)

Entretanto, a atenção do mercado centrar-se-á nos Estados Unidos e na evolução da situação no Médio Oriente. O Japão depende quase inteiramente das importações para satisfazer as suas necessidades energéticas e, em condições normais, cerca de 90% do seu petróleo bruto provém do Médio Oriente.

Figura 4: Estrutura das importações de petróleo bruto do Japão (2024)

Fonte: OEC, 10.08.2026

No entanto, não se podem excluir novas intervenções, algo que os mercados parecem temer. O posicionamento em relação ao iene sofreu alterações significativas depois de muitos investidores terem liquidado posições curtas especulativas, por receio de novas medidas destinadas a defender a taxa de câmbio.

Figura 5: Posicionamento em relação ao iene (2000 - 2026)

Dólar dos EUA (USD)

Foi publicado o relatório NFP de julho. O número de novos postos de trabalho na economia dos EUA diminuiu em 23 mil, ficando aquém das expectativas em 5 desvios-padrão. Embora os fenómenos extremos ocorram com muito mais frequência no mundo da macroeconomia (as chamadas «caudas grossas»), partindo do princípio de que os dados seguem uma distribuição normal, teríamos de esperar 290 000 anos por outro valor semelhante.

Figura 6: NFP e componente de emprego no PMI do ISM (2016 - 2026)

A reação do mercado foi certamente notória, embora não tão forte como muitos poderiam ter esperado. As perdas do dólar foram limitadas, entre outros fatores, por uma descida da taxa de desemprego (para 4,1 %) e por problemas com o ajustamento sazonal dos dados (a descida resultou principalmente de um número mais baixo de postos de trabalho no setor da educação pública).

Figura 7: NFP e taxa de desemprego (1980 - 2026)

Vale a pena referir, no entanto, que os preços mais elevados da energia afetaram as empresas dos setores do retalho, do lazer e da hotelaria (apesar do Mundial de Futebol ter terminado em julho). Atualmente, os investidores estão indecisos quanto ao rumo que a Reserva Federal irá tomar em setembro; tendo em conta as valorizações do mercado, as probabilidades de um aumento das taxas de juro podem ser comparadas a um lançamento de moeda.

Todos os olhares estão voltados para os dados da inflação de julho, cuja divulgação está prevista para quarta-feira. Se, apesar do aumento dos preços do petróleo e do gás, os valores forem semelhantes aos de junho, esperamos que o comité liderado por Kevin Warsh se abstenha de um aumento até à próxima reunião.

Figura 8: Inflação do IPC dos EUA (2004 - 2026)

Para o próprio Warsh, esta seria uma situação excepcionalmente confortável. Caso as preocupações com a inflação se intensifiquem, o comité ver-se-ia praticamente obrigado a aumentar as taxas, especialmente face ao reacender das discussões sobre a independência da Reserva Federal. O tema voltou a estar em cima da mesa após novas ameaças de Donald Trump dirigidas a Lisa Cook, uma das decisoras do FOMC. Estas surgiram mais de um mês depois de o Supremo Tribunal ter considerado ilegais as recentes ações do presidente nesta matéria.