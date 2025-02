Resumo do dia: Nvidia apresenta resultados hoje, Índices mistos, criptos em queda, tarifas adiadas

O S&P 500 está estável, o Nasdaq 100 subiu 0,15%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,47%, com os investidores a aguardarem o relatório crucial de resultados da Nvidia, que poderá ajudar a reacender a recuperação impulsionada pela inteligência artificial.

A Nvidia deu um salto antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre, com as negociações no mercado de opções a sugerirem que os investidores estão a prever um movimento potencial de 10% nas ações da empresa, à medida que se aproximam as preocupações com a concorrência da DeepSeek, uma empresa chinesa, e a transição para os novos chips Blackwell.

A Super Micro Computer subiu 19% depois de apresentar relatórios financeiros pendentes para se tornar compatível com as regras da Nasdaq, enquanto as ações da AppLovin Corp. caíram até 23% após relatórios de fundos de short-selling afirmarem que o rating passava para "SELL", reduziu parte das perdas ao longo do dia.

A Amazon.com reiniciou a Alexa com capacidades de IA, a General Motors planeia recomprar 6 mil milhões de dólares em ações e aumentar os seus dividendos, e a Lowe's prevê que as vendas aumentem este ano, num sinal precoce de que os consumidores estão a começar a gastar novamente.

Os rendimentos do Tesouro caíram com o rendimento de 10 anos caindo dois pontos base para 4.28%, enquanto o Bloomberg Dollar Spot Index permaneceu relativamente inalterado e a Bitcoin caiu 3.3% para $ 85,745.37.

A administração Trump vai adiar a implementação de tarifas de 25% sobre as importações canadianas e mexicanas até 2 de abril (anteriormente previsto para 4 de março), anunciando também planos para tarifas de 25% sobre as importações do sector automóvel europeu.

Os futuros dos índices bolsistas europeus e o euro estão a sofrer uma pressão descendente à luz dos recentes anúncios de tarifas e das tensões comerciais.

O Senado confirmou Jamieson Greer como Representante para o Comércio dos EUA, com uma votação de 56-43, para supervisionar a agressiva agenda comercial de Trump, juntamente com o Secretário do Comércio, Howard Lutnick, apesar dos avisos dos economistas de que as tarifas irão aumentar os preços e correr o risco de reacender a inflação.

O presidente da Stellantis, John Elkann, exortou a administração a manter os produtos fabricados no México e no Canadá “livres de tarifas”, ao mesmo tempo que visa a “lacuna que atualmente permite a entrada de cerca de quatro milhões de veículos no país” sem requisitos de conteúdo dos EUA.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, nomeou JR Gibbens, um veterano de Wall Street e militar, para aconselhar sobre os planos para um fundo soberano dos EUA, na sequência da ordem executiva de Trump que dá instruções aos funcionários para criarem esse fundo.

Nos mercados cambiais, a libra esterlina está atualmente a ter um desempenho superior ao de outras moedas importantes, enquanto as moedas antípodas (dólares australianos e neozelandeses) estão a apresentar o desempenho mais fraco.

O gás natural (NATGAS) desce hoje 3,5% devido à diminuição da procura de produção de eletricidade a partir da combustão de gás natural.

